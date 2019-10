Resumo das novelas do dia 16 de outubro de 2019

Camilo e Yohana interrogam Régis

Em “A dona do pedaço”, Maria da Paz acredita que ainda pode participar do concurso. Vivi é rígida no julgamento dos bolos. Téo chama Jô para trabalhar com ele. Fabiana manipula Rock. Maria da Paz é chamada de volta ao concurso. Fabiana pede para Vivi ajudar Abel no concurso de bolos. Berta chama Chiclete para ficar com Vivi. Rock explica o plano de Amadeu para Zé Hélio. Camilo e Yohana tentam fazer Régis confessar os assassinatos de Jardel e Lucas. Maria da Paz reconhece Vivi durante o programa e sua participação fica comprometida.

Malhação

Rita não consegue convencer Rui a esquecer a história de sua filha. Nanda sugere uma parceria a Cléber. Max se incomoda ao saber que Meg gosta de Beto. Raíssa procura o caderno com as composições de Camelo. Nanda fala com Ramila que usará os versos do caderno de Camelo na parceria com Cléber. Daniel avisa a Madureira que a água da ONG foi cortada. Carla se preocupa com os shows que Thiago organiza para Raíssa. Cléber decide cozinhar para Anjinha. Rita e Filipe confraternizam com Meg, Guga e Serginho. Rui procura Rita na casa de Carla para saber de Isaura. Rui se declara para Rita. Marco flagra Cléber e Anjinha namorando e se enfurece.

Éramos seis

Marion aconselha Júlio a conversar com os filhos. Julinho quebra um objeto da casa, e Alfredo assume a culpa. Júlio tenta conversar com Alfredo. Candoca manda avisar Olga e Clotilde sobre a doença de dona Maria. Isabel convence Júlio a fazer uma festa de aniversário para ela. Almeida revela a Júlio que é casado. Júlio se encontra com o investidor indicado por Marion. Afonso vê João falando com Inês e se desespera.

Bom sucesso

Paloma conversa com Ramon. Paloma e Ramon avisam aos filhos que continuarão a ser uma família mesmo com a separação. Francisca diz a Ramon que irá ajudá-lo a escrever o projeto para a NBA. Natasha comenta com Marcos que percebe que há algo mal resolvido entre ele e Paloma. Nana faz o exame de gravidez e o resultado dá positivo, mas ela se desespera por não saber quem é o pai do filho que espera. Paloma encontra o exame de Nana e pergunta se ela está grávida.

SBT

As aventuras de Poliana

Yasmin aconselha Luisa a não desistir de seus sonhos. Filipa e Guilherme pedem para Glória fazer Marcelo desistir de se mudar para o interior. Marcelo recebe a notícia de que terá que adiar a mudança devido a um imprevisto. Tentando se redimir com João, Débora compra presentes para o seu cachorro. Durval se incomoda com o retorno do ex de Claudia na cidade. Waldisney pede para Mirela ajuda-lo com Nancy.

Cúmplices de um resgate

Nina conversa com Isabela, que bagunçou as roupas de Rebeca. Ela instrui a pequena e afirma que ela está usando a maneira errada para lutar por suas vontades. Nina ensina a neta a dobrar as roupas. Frederico leva Lurdinha para assistir à peça das crianças do vilarejo. Otávio manda flores para Rebeca não se esquecer dele. Tomas diz para Safira que precisam de um plano para que Otávio confie nele para autorizar sua promoção. Omar pega uma calça rosa de Flora para aprontar na peça. Regina avisa Ofélio que irão para o vilarejo. O motorista consegue avisar Manuela antes de irem.

RECORD

Topíssima

Antonio e Sophia não conseguem sinal no celular. Inês fica decepcionada com a noite. Dagoberto tenta descobrir para onde Edison saiu. Graça conta para Pedro que Mão de Vaca continua investigando o Veludo Azul, e dessa vez com a ajuda de Sem Noção e Dagoberto. Ele fica furioso. Andrea pede para Dagoberto busca-la na casa de Lara. Beatriz chega na universidade. Paulo Roberto fica feliz com a falta de notícias sobre o helicóptero. Lara se surpreende ao ver Dagoberto chegando em sua casa.