Resumo das novelas do dia 15 de março de 2019

Milu alerta os guardiães sobre a visão de Luz

Em “O sétimo guardião”, Marcos Paulo pede para falar com Gabriel. Afrodite pede que Adamastor desenvolva um site para o quiosque. Marcos Paulo conta para Gabriel o que Olavo está fazendo com Valentina. Murilo se desentende com Sampaio. Afrodite explica seus planos para Nicolau e faz uma proposta para ele. Nicolau se surpreende ao ver Rivalda trabalhando no quiosque. Milu alerta os guardiães sobre a visão de Luz. Feliciano fica abalado ao descobrir que Murilo está se relacionando com Valentina. Valentina desafia Olavo.

Malhação

Jade lamenta não ter sido convidada para cantar na Europa, e Bárbara sugere que a menina se apresente a Jacques. Maria Alice insiste para que Rosália consulte um médico sobre a dor que vem sentindo. Virgílio pressiona Solange por mudanças no Sapiência. Bárbara aceita retomar suas aulas de dança com Leandro na ONG. Michael garante a Jade e Pérola que esquecerá Santiago. Rafael e Gabriela se aproximam.

Espelho da vida

Gustavo garante a Danilo que seu filho não nascerá. Piedade e Bendita recebem um bilhete de Cris/Julia. Marcelo afirma a Pat que Lenita a ama. Mariane e Josi retomam sua amizade. Mauro enfrenta Marcelo, acreditando que o advogado está envolvido com Gigi. Margot alerta Gilson sobre a possível cumplicidade entre Isabel e Sheila na dopagem de Cris. Alain, Isabel e Priscila voltam para Rosa Branca.

Verão 90

Gisela pede demissão a Álamo e deixa de trabalhar na loja da Top Wave. Quinzão se encanta por Lidiane, mas ela não percebe as investidas do playboy. Jerônimo conta a Álamo que tentará se aproximar do Duque de Kiev. Na festa, Jerônimo reconhece João como garçom e zomba do irmão. João conta a Otoniel que a festa é em homenagem a Jerônimo. Mercedes fica irada com a presença de Luana na festa e questiona Quinzão. Larissa sente-se mal, e Diego a ampara na pista de dança.João fica em choque ao ver Jerônimo beijar Manu.

SBT

Teresa

Teresa mente para Joana dizendo que um dia antes de seu casamento, só beijou Mariano, e foi atrás dele apenas para pedir que ele a deixasse de uma vez por todas em paz. Mariano diz a Arthur que como ele já sabe de toda a verdade, levará Teresa com ele. Arthur diz que Teresa pode ter se casado com ele sem amor, mas que o fato de ter arriscado sua vida por ele, mostra que ela também o ama e ademais lhe pediu perdão. Sendo assim eles se darão uma nova oportunidade. Arthur furioso diz a Fernando que Teresa já não pode negar que foi infiel, e que vai mantê-la a seu lado até que ela se arrependa de tê-lo enganado, assim como ele deve se arrepender de ter sido tão cego, será assim um exercício mútuo.

As aventuras de Poliana

João e Poliana procuram Pendleton para contar sobre os fatos estranhos que aconteceram com o Vetherna. Sophie conta a Iuri que decidiu sair da escola e manter o grupo. Afonso e Luísa acabam discutindo. Jeff pede à Mirela avisar Nanci que Waldisney não é uma boa pessoa. Gabi procura Vini na padaria. Luca faz o mesmo com Mirela. João e Poliana contam o que descobriram sobre o jogo. Sérgio espia as crianças jogando no clubinho. Bento toca na padaria e Sophie canta junto com ele. Roger humilha Raquel de propósito durante o happy hour. Durval chega e ele e Roger eles saem no braço. Marcelo tenta impedir a briga. A polícia chega.

RECORD

Jesus

Jesus pede para os apóstolos se prepararem para voltar à Jerusalém. Judas começa a ficar perturbado e Satanás fica satisfeito. O apóstolo é humilhado por alguns nobres. Malco diz que Caifás tem uma proposta para fazer a Judas. O Sumo-Sacerdote oferece vantagens e trinta moedas de prata para Iscariotes. Jesus prega para judeus sobre a passagem de Isaias. O Messias pede para que Pedro e João preparem um local para comerem na páscoa. Ele diz que na entrada da cidade de Jerusalém encontrarão um homem que carrega um cântaro com água. O Mestre avisa que eles devem segui-lo até a casa que o homem entrar. Tiago Justo decide seguir Jesus. Joana explica a origem da páscoa para Cláudia. Todos comem cordeiro e celebram a páscoa. Jesus chega para a santa ceia.