Resumo das novelas do dia 14 e 15 de novembro de 2019

Em “A dona do pedaço”, Otávio impede que Sabrina o acompanhe ao casamento de Beatriz e Zé Hélio. Vivi diz a Otávio que está pronta para fugir com Chiclete, e Berta ouve. Maria da Paz garante a Régis que será sua amiga. Zé Hélio e Beatriz se casam. Maria da Paz confirma que Jô é sua filha biológica, mas garante a Matilde que ama Joana e cuidará da menina. Maria da Paz visita Jô na prisão.

Malhação

Quinta-feira, 14 de novembro

Regina insiste para que Max peça desculpas a Guga e Serginho e traga o filho de volta para casa. Thiago diz a Marco que Carla o ama. Meg, Serginho e Camelo confortam Guga.

Sexta-feira, 15 de novembro

Marco implora para que Carla não o faça escolher entre o casamento e sua profissão. Filipe confronta Rita sobre o passado de Rui. Anjinha fala mal do futebol de Tato, que fica arrasado. Anjinha pressiona Cléber sobre o namoro dos dois. Regina arma um encontro entre Guga e Max.

Éramos seis

Quinta-feira, 14 de novembro

Karine convence Assad a não visitar Júlio, e Soraia se irrita. Lola conversa com Clotilde no hospital. Almeida pede permissão a Assad para visitar Júlio. Isabel e os irmãos se reúnem em volta da cama de Júlio. Clotilde e Almeida se reencontram.

Sexta-feira, 15 de novembro

Clotilde e Almeida tentam disfarçar a inquietação com o reencontro. Alfredo se recusa a falar com Marion. Alfredo pede que Marion se afaste de seu pai. Lola se emociona quando Júlio lembra que todos os filhos estavam preocupados com ele. Emília recebe a notícia da volta de Adelaide e se preocupa com Justina.

Bom Sucesso

Quinta-feira, 14 de novembro

Marcos avisa a Alberto e a Nana que deixará a mansão. Silvana mostra a Mário a gravação que fez de Diogo beijando Jeniffer, e diz que tem um plano para desmascará-lo. Gabriela beija Patrick. Eugênia decide contar a Nana que Diogo a está traindo.

Sexta-feira, 15 de novembro

Vicente desabafa com Vera sobre Gabriela e Patrick. Mário gosta da ideia de Evelyn de promover um concurso para investir na literatura de jovens autores. Francisca sugere a Ramon que chame os filhos para jantar com eles. Eugênia flagra Diogo com Jeniffer.

A dona do pedaço

Quinta-feira, 14 de novembro

Kim afirma a Vivi que ela está sendo controlada por Camilo. Régis perde todo o dinheiro que Maria da Paz lhe deu e Lyris aconselha o irmão a procurar a boleira. Amadeu, Maria da Paz e Joana fazem um teste de DNA. Márcio conta para Britney seu plano para descobrir as verdadeiras intenções de Abel.

Sexta-feira, 15 de novembro

Maria da Paz estimula a espiritualidade de Jô. Abdias participa de uma reunião no alcoólicos anônimos e Sílvia o apoia. Régis comenta com Gladys e Lyris sobre sua vontade de melhorar. Agno garante a Maria da Paz que continuará buscando o documento que confirma que ela é a dona da fábrica. Yohana cuida de Márcio. Camilo repassa informações a Álvaro e Yohana desconfia do colega. Jô participa de um culto evangélico. Kim confessa que não ama Márcio nem Paixão. Agno encontra o documento de Maria da Paz.

As aventuras de Poliana

Quinta-feira, 14 de novembro

As crianças investigam a casa de Pendleton e procuram o quarto de Ester. Afonso aparece para o coquetel na casa de Pendleton. Mirela faz uma live cantando com sua avó. Raquel da continuidade a sua HQ e Guilherme lê a história. Waldisney diz a Nancy que sente sua falta e a beija.

Sexta-feira, 15 de novembro

Gleyce e Arlete discutem durante os ensaios com Lindomar. Pendleton apresenta aos alunos da Ruth Goulart para apresentar o projeto ‘Escola dos Sonhos’. Após conseguir a assinatura de sua mãe, Roger pensa em tomar os próximos passos de seu plano para acabar com a O11O.

Cúmplices de um resgate

Quinta-feira, 14 de novembro

No vilarejo, Mateus e Dóris ficam impressionados com a semelhança entre a vocalista da C1R e Manuela. Mateus diz para Dóris não contar nada para ninguém antes que conversem com ‘Manu’. Priscila vê Patricia Abravanel e sai correndo atrás dela para pedir uma selfie. Os meninos ficam encantados com ela.

Sexta-feira, 15 de novembro

A menina conta para os dois que é melhor eles guardarem segredo, pois senão eles correm risco de vida no vilarejo. Regina diz para Manuela que viu o programa, mas acha que ela precisa melhorar e ter mais atitude. Téo chora ao contar para os amigos que está preocupada com a relação de seus pais. Pedro tentar confortar o irmão. Já Giuseppe não sabe mais o que fazer em relação à sorveteria.

RECORD

Topíssima

Quinta-feira, 14 de novembro

Paulo Roberto apresenta Taylor como um professor. Inês acusa o recepcionista do hotel de ser o assassino. Graça diz que Pedro agiu impulsivamente com Sophia. Clementina e Andrea buscam as coisas de Sophia na suíte. O capanga contratado para vigiar Bruno vai ao encontro de Pedro. Ele mostra fotos de Yasmim no local.

Sexta-feira-feira, 15 de novembro

Andrea avisa que deixará a república para morar com Carlos. O cachorro Trombada foge da república e é atropelado. Paulo Roberto se irrita com Taylor. Os estudantes se dão conta que Trombada sumiu. O cachorro caminha, ferido, pelas ruas. Pedro se encontra com Yasmim e a acusa de traidora.