Resumo das novelas do dia 14 de março de 2019

Paulo reage mal à gravidez de Marli

Em “Malhação”, Marli se decepciona com a reação de Paulo à notícia de sua gravidez. Flora sugere que Tito e Garoto formem um dupla musical. Gabriela, Alex, Flora, Mel e Márcio comemoram a gravidez de Marli, que se emociona. Jade e Hugo lideram as contribuições e compram um foodtruck para os pais de Amanda. Rafael e Gabriela se encaram, quando Solange chega.

Espelho da vida

Eugênio implora para que Gustavo não desista de seu casamento com Cris/Julia, e afirma que o bebê não nascerá. Eugênio se enfurece com Piedade. Bendita ajuda Cris/Julia a fugir de Eugênio. Pat pede perdão a Michele e as duas reatam a amizade. Gentil agradece Marcelo pelo amor a Pat. Bendita confidencia a Piedade sobre a fuga de Cris/Julia. Marina desabafa com Dalva sobre sua desconfiança de Sheila. Pente Fino ameaça Américo. Gustavo provoca Danilo na prisão. Cris/Julia pede proteção a Padre Luiz.

Verão 90

Mercedes orienta Figueirinha a ficar de olho em Quinzão e Luana. Herculano e Janaína se reencontram na festa de boas-vindas de João. Janaína se surpreende ao saber que Herculano está morando no conjunto habitacional. Dandara assiste ao clipe de Ticiano na tevê e fica encantada. João diz a Janaína que precisa descobrir a verdade sobre a morte de Nicole. Mercedes se assusta ao encontrar Gisela como vendedora na loja de Álamo. Jerônimo fica petrificado ao ler uma mensagem ameaçadora no espelho de seu banheiro e confronta João.

O sétimo guardião

Mattoso fica nervoso ao ver Mirtes. Jurandir se despede de Elisa. Aranha ouve Mirtes falando sobre o Tarja Preta. Valentina pede que Marcos Paulo convença Gabriel a acreditar nela. Olavo e Laura fotografam as fórmulas que encontram no laboratório. Marcos Paulo confessa a Valentina que se uniu a Gabriel. Luz vê sua imagem com Gabriel na bola de cristal de Milu. Valentina chega com Marcos Paulo ao casarão.

SBT

Teresa

Arthur se encontra com Ramon e diz que Mariano continua perseguindo Teresa. Martin, zangado, diz a Aurora que Mariano segue amando Teresa, e que seguramente vai tentar algo com ela e por isso terminou com Aída. Teresa se surpreende quando Arthur diz que já sabe que ela dormiu com Mariano um dia antes de seu casamento e que cogitou a hipótese de fugir com ele.

As aventuras de Poliana

Filipa ameaça Yasmin. O clubinho tenta descobrir por que o tabuleiro levitou e cria terapias mirabolantes. Guilherme conta a Raquel que Roger proibiu o namoro dos dois. Ruth e Helô conversam sobre trazer Débora de volta às aulas de dança. Éric e Filipa criam um jogo de perguntas e respostas sobre ela mesma e apresentam na rádio. Débora visita Branca e, no mesmo momento, Ruth liga, pedindo para que ela retome as aulas. Yasmin confronta Filipa na rádio e os microfones estão ligados. Filipa confessa tudo e todos na escola escutam.