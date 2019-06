Resumo das novelas do dia 13 de junho de 2019

Tadeu diz a Raíssa que é o pai da filha de Rita

Em “Malhação”, Lúcia afirma a Marco que Zé Carlos não era um bandido, e diz que Cléber deve saber algo sobre o filho. Camelo se desculpa com Guga. Marco pressiona Cléber a contar a verdade sobre Zé Carlos. Jaqueline agradece o carinho de todos e faz uma homenagem a Vânia. Tadeu diz a Raíssa que é o pai da filha de Rita. Joaquim e Lígia pensam sobre a audiência que decidirá o destino de Nina. Beto e Filipe se desentendem. Cléber garante a Marco que não sabe nada sobre Zé Carlos. Tadeu encontra Rita e conhece Serginho. Carla e Thiago afirmam que Tadeu não pode ser o pai da filha de Rita. Tadeu sugere a Rita que ele assuma a paternidade da criança diante da juíza. Filipe vence um campeonato de judô. Regina e Guga flagram Rita com Tadeu.

Órfãos da terra

Davi descobre que a família de Cibele é árabe. Almeidinha explica a Elias que ele foi vítima de um golpe. Ester permite que Latifa se mude para sua casa. Abner tenta beijar Latifa. Fauze convida Santinha para sair, e os dois inventam mentiras sobre suas vidas. Benjamin insinua a Caetano que Dalila/Basma pode ser a responsável pelas tragédias envolvendo a família de Laila. Elias confessa a Helena que não pode se separar de Missade. Padre Zoran apoia Missade. Cibele e Benjamin decidem investigar Dalila/Basma. Helena revela a Missade que está grávida de Elias.

Verão 90

Quinzinho sente saudades de Dandara. Patrick incentiva Dandara a perdoar Quinzinho. Tânia confirma a Patrick e Gisela que Mercedes a obrigou a mentir. Manu e João não gostam da intromissão de Lidiane em suas vidas. Arrasado, Quinzinho assiste ao show de Dandara e Ticiano. A Cantora Mascarada se apresenta em seguida. Gisela desmascara Mercedes e enfrenta a mãe durante um almoço com as amigas. Quinzão sugere que Lidiane o deixe participar do concurso de dança, como uma forma de se redimir.

A dona do pedaço

Gladys repreende Régis, que assume para a mãe sua dívida no jogo clandestino. Antero garante a Eusébio que falará com os investigadores para descobrir sua possível herança. Jô aconselha Régis a visitar Maria da Paz e furtar um objeto da mãe para quitar sua dívida. Fabiana conhece Rock. Vivi pede um tempo para Camilo. Fabiana mente e diz a Camilo que aconselhou Vivi a não divulgar fotos ousadas. Rock cobra de Jô a ajuda que a menina lhe prometeu. Linda insiste para que Beatriz não confronte Otávio. Edilene descobre que está grávida de Otávio. Fabiana procura Agno. Régis visita Maria da Paz. Jô ajuda Régis a furtar a estátua valiosa de Maria. Ellen alerta Maria da Paz sobre o sumiço da estátua.

SBT

As aventuras de Poliana

O grêmio pede a diretora Ruth que libere o celular e evite que a situação entre os alunos piore, Pendleton faz uma visita à escola e reforça o pedido dos alunos. Lindomar é sequestrado. Waldisney e Roger desconfiam que Pendleton tenha enviado os homens para vasculhar a casa de Arlete. A diretora Ruth anuncia aos alunos sua decisão quanto a liberação dos celulares.

Cúmplices de um resgate

O gato Bartolomeu entra no apartamento dos Vaz para tentar comer Beijoca, Isabela aparece e evita. A garota trata bem o gato e o chama de belo. Enquanto isso, Meire entra em desespero e pede ajuda de Dinho para buscar Bartolomeu, que sumiu. Vicente avisa as crianças da banda que eles estão prontos para começar a gravar um videoclipe. Manuela conta para os cúmplices que Marina foi capturada e está em perigo. Meire diz para Dinho que “os exterminadores do inferno”, ou seja, as crianças podem estar com Bartolomeu.

RECORD

Topíssima

Paulo Roberto é avisado sobre a compra do Veludo Azul feita por Rafael. O rapaz tenta saber quem entregou a droga. Jandira pede para Fernando lhe ajudar a sair de casa escondida. Isadora comemora ao saber que foi aprovada no teste. Minha Flor sente ciúmes de Mão de Vaca e Beca. Gabriela se surpreende ao saber que sua mãe agrediu Lara. Paulo Roberto acusa Rafael de ser usuário de droga. Carlos conta a verdade para Sophia sobre seu passado. O professor avisa que era noivo de Mariinha.

Jezabel

Obadias diz a Tadeu que a refeição será servida e Tadeu diz que não irá. Obadias aconselha Tadeu a não afrontar a rainha. No outro dia, Jezabel chama Tadeu na sala do trono e pede que ele ensine Isaac a arte de fazer um bom vinho. Depois de alguns dias, Acabe diz à Jezabel que foram os sete dias mais prazerosos que já teve com sua rainha. Jezabel diz que o sétimo dia ainda não acabou e que tem uma surpresa para o rei à noite. Jezabel chama os generais Barzilai e Hannibal e dá ordem para destruírem todos os altares do Senhor em Samaria.