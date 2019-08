Resumo das novelas do dia 13 de agosto de 2019

Almeidinha vai preso em armação de Dalila

Malhação

Anjinha teme pela segurança de Marco. Marco apresenta Peixoto a Percival, o promotor que ajudará na delação de Góes sobre a morte de Zé Carlos. Rita e Jaqueline tentam acalmar Anjinha. Tadeu insiste para que Rita aceite fugir com ele e Nina. Rita afirma que não quer se envolver com Filipe. Tadeu observa Cida com Nina. Filipe enfrenta Lara. Marco e Góes são alvejados por tiros.

Bom sucesso

Gabriel garante a Dalila que a denúncia contra Almeidinha será feita. Helena chega ao passeio, e Missade se irrita. Abner e Latifa sofrem longe um do outro. Eva fica triste ao descobrir que Omar foi embora. Ester pede que Latifa volte para sua casa para ficar com Abner. O delegado comunica a Tomás a denúncia feita contra Almeidinha. Elias discute com Helena na frente de todos, e Missade o repreende. Faruq e Muna falam sobre sua primeira noite juntos. Hussein se aproxima de Helena. Todos contemplam a vista da natureza no passeio com Péricles. Cibele sente a presença de Davi, e Benjamin e Martin se preocupam. Camila se machuca e Valéria a ajuda. Souza encontra as drogas plantadas por Gabriel e dá voz de prisão a Almeidinha.

A dona do pedaço

Jô volta para casa e Evelina desconfia. Maria da Paz e Amadeu falam sobre seus sentimentos. Rock afirma a Téo que Jô mente para ele. Camilo investiga a morte de Lucas. Jô finge apoiar Maria. Agno descobre que Fabiana lhe aplicou um golpe e jura vingança. Lyris e Rael ficam juntos. Chico arma uma luta entre Rock e Paixão. Chiclete promete contar sobre sua vida para Vivi. Zé Hélio engana Kim para ajudar Téo a descobrir os segredos de Jô. Márcio informa a Maria que ela não tem como pagar seu empréstimo. Otávio desconfia que Agno tenha usado Fabiana. Jô sugere que Maria passe a fábrica para seu nome. Maria da Paz pede ajuda a Antero sobre a simulação da negociação com Jô. Jô assina o contrato da fábrica de bolos.

SBT

As aventuras de Poliana

Débora conta para Ruth que Glória está doente e não tem mais condições de presidir o CLA. Branca avisa Verônica que está deixando o CLP e irá retornar ao CLA. Nancy recebe uma ligação anônima dizendo que Waldisney é um criminoso. Luisa descobre que Pendleton inscreveu Poliana no Clube de Férias. Glória expulsa Débora do CLA. Bento não aparece para a apresentação do musical de seu grupo e Poliana, João, Luigi e Kessya se apresentam sem ele. O Clube MaGaBeLo pede a ajuda de Jeff para acessar o histórico escolar de Pendleton. Pendleton pressiona Waldisney para falar quem é a outra pessoa que está desviando dinheiro da O11O.

Cúmplices de um resgate

Flavia conta ao pastor que seu tio, o padre, gostou da peça. Mateus pede para que Omar fale com Joel para devolver o emprego de seu pai. Omar humilha Mateus na frente de todos e Sabrina chora, comovida pela maldade. Meire consegue chegar ao apartamento de Alicia com muita dificuldade. Priscila escuta Isabela, que na verdade é Manuela, dizer o nome de Marina para os cúmplices.

RECORD

Topíssima

Sophia recorre a Clementina (Claudia Mello) para tomar conta de Andrea para ela dormir. Na DP, Taylor (Emilio Orciollo Netto) diz que vai deletar Pedro. Paulo Roberto (Floriano Peixoto) descobre o namoro de Rafael e Gabriela e fica espantado. Nas avenidas, Vitor pergunta se podem lhe dar dinheiro. Aos alunos do albergue, Dagoberto sugere algo. Ao descobrir que Andrea e Sophia estão juntas, Lara (Cristiana Oliveira) se espanta.