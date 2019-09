Resumo das novelas do dia 12 de setembro de 2019

Jô descobre que perdeu todo o dinheiro que investiu

Em “A dona do pedaço”, Jô tenta despistar Téo em relação a Fabiana. Maria da Paz se emociona com a atitude de Régis. Otávio decide voltar para casa. Sabrina afirma a Sávio que reconquistará Otávio. Téo confronta Fabiana e deduz que ela guarda provas contra Jô em seu celular. Régis faz o exame de DNA para descobrir se é o pai de Arthur. Rock percebe o clima entre Agno e Leandro. Téo e Rock insistem para que Agno repasse a comissão do falso investimento de Jô para Maria da Paz. Otávio não resiste a Sabrina e sai com ela. Jô descobre que perdeu todo o dinheiro que investiu. Maria da Paz sofre um assalto e conhece Joana.

Malhação

Daniel expulsa Lara da ONG Boa Luta. Beto ouve quando Meg fala mal dele. Marquinhos comenta com Nanda sua nova ideia para atrapalhar o sucesso de Raíssa. Filipe repreende o comportamento de Beto. Anjinha flagra Karina mexendo na mochila de Jaqueline e registra em seu telefone, que acaba caindo no vaso sanitário. Karina arma para Jaqueline e faz uma denúncia à polícia. Carla e Marco se espantam com o comportamento de Neide. Peixoto encontra dinheiro na mochila de Jaqueline, e Anjinha afirma que foi armação de Karina. Raíssa ensaia com Lellê e Sophia, e Marquinhos as observa. Beto e Guga acompanham Meg em seu exame de ultrassonografia. Vânia confronta o delegado para proteger Jaqueline.

Órfãos da terra

Fauze fica transtornado com as revelações de Dalila. Valéria propõe uma reunião com Camila e o advogado dela na casa de Rania. Benjamin incentiva Cibele a superar o luto de Davi. Fauze desabafa com Fairouz e acredita que não terá o perdão de Santinha. Aline convida Mágida e Salma para morar com sua família. Bruno e Marie convidam Padre Zoran para abençoar seu casamento. Péricles e Cibele se beijam. Camila pede perdão a Laila por tê-la denunciado a Aziz no passado. Amin alerta Youssef sobre a situação de Dalila. Miranda toma o depoimento de Rania para construir a defesa de Camila. Youssef chega ao Brasil. Bruno e Marie se casam. Benjamin e Letícia se beijam.

Bom Sucesso

Paloma e Alice se assustam ao ver que Waguinho está entre os assaltantes. Marcos descobre que Jesse Júnior perdeu mais da metade dos seguidores. Lulu e Antônio vão à casa de Paloma e são rendidos pelos bandidos. Paloma é informada de que ela e Antônio deverão colocar os bandidos para dentro da mansão. Patrick estranha ao ver Gabriela conversando com Eugênia. Ameaçada, Paloma põe os assaltantes para dentro da mansão. Batista, Leila e Bezinha são rendidos pelo grupo. O time de Ramon ganha o jogo. Alberto é trancado na biblioteca. Sinistro amedronta Paloma se ela não mostrar o cofre. Alberto finge não conseguir abrir o cofre e ataca Sinistro.

SBT

As aventuras de Poliana

Lorena pede para Poliana e João investigarem sobre a sombra misteriosa que viram na casa de OTTO. A avó de Bento continua a procurar Ruth. Roger convence os acionistas a tomarem uma atitude quanto aos acontecimentos negativos da O11O. Débora convida Marcelo para seu casamento com Afonso. Helô é abordada pela avó de Bento e a leva para a sala de Ruth. Na casa de Pendleton, João vê a sombra de Ester por baixo da porta e o confronta.

Cúmplices de um resgate

Fortunato avisa Safira que deixou ela dormir na casa de Regina. Safira fica revoltada. André conta para Manuela como estão as coisas com os Vaz. Priscila tira foto deles próximos para simular que os dois estão se beijando. A menina envia uma mensagem para o celular de Joaquim com a foto. Joaquim visualiza, mas não responde. Vargas e Navarro roubam as roupas dos guardas da mata.

RECORD

Topíssima

Pedro diz que seu filho deve parar de investigar o caso e eles discutem. Edison tenta se desculpar, mas Rafael lhe acerta um soco. Beatriz pede os relatórios das últimas compras do laboratório e Paulo Roberto fica tenso. Bruno observa Edison e o rapaz percebe. Graça e outros policiais instalam equipamentos de escuta na república. Paulo Roberto contrata um homem, Hélio, para matar Gabriela e fazer parecer acidente. O reitor fica surpreso ao ouvir Pedro falando sobre a acusação de Mão de Vaca.

O rico e Lázaro

Asher e Joana amparam Jeremias. Nabucodonosor diz que Jerusalém será destruída. Ravina diz que é preciso ter fé em Deus. Daniel procura Beroso e critica a maneira como os cativos são tratados. Chaim trata os familiares com violência e Zac se retira de casa. Neusta flagra Joaquim abraçando Edissa. No meio da noite, Fassur tira Jeremias do poço. Ebede-Meleque observa o profeta sendo levado para outro local. Jeremias é jogado dentro de um poço.