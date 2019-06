Resumo das novelas do dia 12 de junho de 2019

Gladys flagra Régis tentando furtar dinheiro do cofre

Em “A dona do pedaço”, Vivi teme a reação de Camilo ao ver suas fotos, e Fabiana e Kim incentivam a blogueira a não se importar. Os policiais provocam Camilo ao ver as fotos de Vivi na internet. Tonho entrega uma encomenda na casa de Lyris e ela se interessa pelo rapaz. Agno desconfia do comportamento de Lyris. Régis contrai dívidas de jogo e sofre ameaças. Ellen conversa com Maria da Paz sobre Régis. Márcio sonda Abel sobre seus sentimentos por Britney. Antero comunica a Eusébio que encontrou dois homens que podem ser seu pai. Gladys flagra Régis tentando furtar dinheiro do cofre.

Malhação

Thiago não consegue se aproximar de Jaqueline. Para provocar Marco, Carla beija Madureira. César leva Milena à festa de Jaqueline, que fica radiante com a presença da irmã. Todos conhecem Milena. Lara fala mal de Rita para Filipe. Nanda desconfia do namoro de Rita e Guga. Milena sente-se mal e acaba se ferindo. Vânia cuida de Milena. Lúcia chega à festa, e todos se emocionam. Anjinha e Cléber namoram escondidos. Marco questiona Lúcia sobre Cléber.

Órfãos da terra

Fauze e Santinha se interessam um pelo outro. Valéria e Camila ficam amigas. Norberto sofre com o comportamento de Valéria. Paul fala com Fauze, e disfarça quando Dalila chega. Santinha desconfia da origem do dinheiro de Miguel. Cibele e Padre Zoran recebem Davi no instituto de refugiados. Abner decide abrigar Latifa em sua casa. Cibele e Davi se beijam. Elias descobre que o food-truck de Missade foi roubado.

Verão 90

Mercedes ameaça Vanessa. João diz a Giovana que não descansará enquanto não provar sua inocência. Vanessa convence Quinzinho a voltar para casa. Horácio tenta animar Quinzão, que está deprimido por causa de Lidiane. João pede Manu em casamento. Marco Aurélio avisa a Ticiano e Dandara que eles se despedirão do Brasil abrindo o show de Beto Falcão. Patrick tenta fazer Gisela acreditar que ele não se envolveu com Tânia. Raimundo convida Janaína para jantar. Jerônimo é barrado na Dr. Spock.

SBT

As aventuras de Poliana

Eric e Hugo acusam João de ter trazido os marginais para o colégio, Filipa o defende. Kessya grava o comercial da Fios Maravilha. Fingindo ser da equipe de reforma, três homens vasculham a casa de Arlete, que não desconfia da armação. Lindomar se lembra de um envelope entregue por Ciro antes de sua morte. Vini chega à escola com um aparelho extra bucal, e é zoado pelos colegas. Marcelo pede aos alunos que criem programas de TV de diferentes gêneros. Waldisney desconfia de que os supostos membros da equipe de reforma na casa de Arlete estejam procurando algo.

Cúmplices de um resgate

RECORD

Topíssima

Isadora se desespera durante um teste para televisão. Rafael finge estar procurando o Veludo Azul para conseguir informações com o estudante indicado por Zumbi. Gabriela recebe a visita de Carlos em sua casa. Mariinha se surpreende ao ver o professor e questiona sua presença.Antonio reclama com Sophia ao pensar que ela pagou o conserto do táxi.

Jezabel

Jezabel sentada na sala do trono manda chamar Phineas. Acabe ainda no leito. Jezabel diz a Phineas que quer redecorar o palácio com estatuetas de Baal e Aserá. Phineas fica maravilhado. Aisha invade o quarto de Acabe que está dormindo e o acorda. Aisha diz a Acabe que Tadeu está preso no palácio e que foi Jezabel quem obrigou a ficar hospedado com o intuito de seduzi-lo.