Resumo das novelas do dia 12 de abril de 2019

A morte de Feliciano causa sofrimento entre os guardiões

Em “O sétimo guardião”, Milu e Ondina sofrem pela morte de Feliciano. Ondina confessa que não acredita na transformação de Valentina. Marcos Paulo conta a Valentina sobre Feliciano. Com medo das ameaças aos guardiães, Valentina decide tirar Gabriel do hospital, e Judith a apoia. Padre Ramiro teme por sua vida. Marilda questiona Eurico sobre as mortes dos guardiães. Geandro contrata Rivalda, e Lourdes sofre com a rejeição do ex-namorado. Luz se preocupa com Gabriel. Rivalda desconfia da gravidez de Afrodite. Neide expulsa Firmina de sua casa. Valentina pede o apoio de Luz no resgate de Gabriel, mas as duas acabam discutindo. Olavo explica a Laura seu plano para acessar o lençol de água da fonte. Valentina se despede de Feliciano.

REDE GLOBO

Malhação

Osvaldo e Solange explicam seu plano a Aloísio. Beth, Lourenço, Santiago e Michael se emocionam com o encontro em família. Márcio se despede de Sirena, e diz que voltará com Pérola. Pérola embarca para o Sul. Alex comenta com Hugo e Leandro que fará um curso para jovens líderes na França. Alex convida Maria Alice para viajar com ele. Tito e Garoto são convidados para ir a um programa de TV. Pérola e Márcio se reencontram. Dandara decide fazer o curso com Alex. Gabriela revela a Marcelo que indicou o colega para o Prêmio Educador Nota 10. Bernardo anuncia que o Sapiência decidiu abrigar o Colégio Percurso, e todos comemoram. Sob a orientação de Osvaldo e Solange, Aloísio grava um vídeo difamando Gabriela.

Órfãos da terra

Aziz ordena que Youssef viaje para o Brasil atrás de Jamil. Camila insinua a Rania que Laila está grávida. Jamil se candidata à vaga de vendedor na loja de Miguel. Bruno descobre que Valéria fala regularmente com Norberto. Rania tem a ideia de afastar Laila da cidade para ter seu bebê, e Camila ouve. Camila se encanta com Jamil. Bruno termina o relacionamento com Valéria. Soraia alerta Hussein sobre a desconfiança de Aziz com Jamil. Miguel confronta Jamil.

Verão 90

Manu se surpreende ao ver o método esquisito de Wladimir com o elenco e desiste do teste. Vanessa se irrita quando Jerônimo descarta a possibilidade de testá-la para ser a Garota Top Wave. Madá e Raimundo comem o doce de leite deixado por Patrick e se beijam. João diz a Diego que, enquanto não provar sua inocência, não pode ficar com Manu. Vanessa faz elogios a Álamo, com a intenção de conseguir o título de Garota Top Wave. Jerônimo consegue manter o programa de Ticiano na PopTV. Manu coloca pó de mico nas roupas que Vanessa reservou na Top Wave. João comenta com Herculano sobre sua ideia de lançar Manu como a Garota Top Wave e incentiva o cineasta a fazer um piloto do programa para concorrer à vaga.

SBT

As aventuras de Poliana

Afonso chega e interrompe a conversa entre ela e Marcelo. Roger acusa Gui e passar trote nele. Lindomar diz a Vini que não quer contar seu segredo, e o menino fica preocupado. Antônio, Poliana e Nanci conversam sobre a discussão entre Luísa, Marcelo e Afonso. Pendleton ordena à Sara que ela espione a rotina de Luísa. Sérgio pede sua mesa de volta à Waldisney e ele reluta. Claudia desabafa com Joana sobre a briga que teve com Durval. Iuri aconselha Marcelo sobre sua situação com Luísa.

Cúmplices de um resgate

Isabela descobre uma passagem secreta escondida no armário do porão. Rebeca chega em casa com Pedro e Otávio fica enciumado. Rebeca diz para o namorado que não consegue administrar mais esse problema em sua vida, pois agora só pensa no desaparecimento de Manuela e, por isso, acha melhor eles se afastarem e ele ir embora. Dinho chega da faculdade, vê o manequim no lixo do condomínio e acha que é o corpo de Flora. Meire vai até o lixo, mas os lixeiros levaram os sacos. A síndica garante que precisaram encontrar uma outra maneira de desmascarar as crianças e mostrar que elas são assassinas.

RECORD

Jesus

Kesiah se abre com Hélio. Shabaka começa a falar sobre o plano de libertar Zelote. Nicodemos alerta Tadeu. Helena pede para falar com Petronius. Todos prestam atenção no plano de Shabaka. Petronius pede para os soldados pararem de espancar Zelote. Chuza aceita participar do plano para libertar Zelote. Madalena agradece o apoio de Joana, mas é surpreendida por Pilatos. Helena pede para Claudia interceder por Zelote. Madalena fala sobre Jesus com o governador romano. Lázaro finaliza os últimos detalhes do plano para libertar Zelote. Kesiah quase é vista por Petronius. Shabaka consegue uniformes de soldados romanos. Pedro se prepara para a execução do plano.