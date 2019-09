Resumo das novelas do dia 11 de setembro de 2019

Paloma fica na mira de bandidos

Em Bom Sucesso, Nana diz a Mario que o beijo que aconteceu entre eles não mudará sua vida. Nana confidencia a Gisele que beijou Mario. Diogo mostra a Eric o vídeo feito para destruir a imagem de Jesse Júnior e prejudicar a venda do livro do influenciador. Nana fica reflexiva quando Paloma a aconselha a assistir à aula aberta de Sofia. Vicente convida Gabriela para passar a noite em sua casa. Gabriela mente para Paloma, dizendo que dormirá na casa de Michelly. Silvana dá novos conselhos a Mario para conquistar Nana. Waguinho pede a Sinistro para não participar do assalto à mansão. Sinistro rende Paloma.

Malhação

Cida protege Filipe e diz que Tadeu ensinou a Nina o nome de Rita. Meg se desespera com a possibilidade de Beto ser o pai de seu filho. Cléber explica a Anjinha sua situação com Nanda. Incentivados por Lara, Lígia e Joaquim pensam em demitir Cida, mas Filipe assume que foi ele quem levou Nina para ver Rita. Jaqueline confronta Karina na frente de César. Karina pede ajuda a Lara para afastar Jaqueline de Milena. Guga e Filipe apoiam Meg, que culpa Beto por ter revelado sua gravidez a Osório. Max afirma a Regina seu desejo de que Guga seja o pai do bebê de Meg. Camelo e Serginho prometem se apoiar um ao outro. Beto, Guga e Meg vão fazer o exame de paternidade. Lara propõe que Daniel minta para Milena sobre Jaqueline em troca de dinheiro.

Órfãos da terra

Rania tenta impedir Camila de contar a verdade à Polícia. Laila questiona Almeidinha sobre a possibilidade de proteger Rania da fúria de Dalila. Fauze fica atordoado ao lembrar de Dalila. Bruno e Teresa se preocupam com a falta de ânimo de Norberto. Abner é repreendido em seu primeiro dia de trabalho. Camila confessa a Almeidinha, Laila e Jamil que foi ela quem tirou a vida de Aziz. Valéria promete ajudar Camila. Cibele tem uma ideia para Benjamin reconquistar Letícia. Letícia afirma a Benjamin que os dois devem continuar separados, pois teme a reação das pessoas. Fauze descobre que foi Camila quem atirou contra Aziz. Dalila revela a Fauze que ele não é filho de Aziz.

A dona do pedaço

Jô cede à chantagem e dá dinheiro para Fabiana. Camilo estranha o comportamento de Vivi ao falar sobre o passado de Chiclete. Vivi ameaça processar Camilo. Chiclete diz a Vivi que precisa se livrar de Camilo. Abdias admira as fotos de Sílvia na internet. Cornélia expulsa Sabrina de sua casa e avisa que o restante da família viverá no luxo a seu lado. Sávio conforta Sabrina. Agno convida Leandro para sair. Evelina incentiva Antero a recuperar sua memória. Beatriz propõe que Otávio volte a morar em sua casa. Régis procura Maria da Paz e garante que assumirá a paternidade de Arthur, caso se confirme. Téo questiona Jô sobre Fabiana.

SBT

As aventuras de Poliana

A suposta avó de Bento aparece de surpresa na casa de Ruth. Durval não fica contente ao saber do relacionamento de Raquel e Jerry, e Fernanda defende a filha. Pendleton deixa Ester jogar videogame pela primeira vez. Marcelo questiona Roger sobre a contratação de Waldisney na O11O. Durval sugere a Fernanda que Raquel volte a morar com ele na casa de Luisa. Nancy vai visitar Waldisney na delegacia. Enquanto joga seu novo videogame, Mario encontra Ester no jogo de realidade virtual de Vetherna.

Cúmplices de um resgate

Mateus diz que a cobra que apareceu na barraca pode ser venenosa, por isso devem deixar a barraca lá e seguir adiante. Frederico recita versículos com algumas adaptações. Lurdinha não gosta e fica brava. Rebeca liga para Otávio, mas Safira que atende. Otávio aparece e pega o celular. Rebeca avisa que passará mais alguns dias no vilarejo. Meire e Dinho encontram a barraca deixada pelas crianças na mata. Os dois acham que os Vaz estão lá e pulam dentro da barraca. Os capangas de Geraldo pensam ao mesmo e pulam em cima da barraca onde está Meire e Dinho. Todos gritam com a cobra e fogem. André vai até a mansão de Regina para conversar com Manuela, que está com Priscila.

RECORD

Topíssima

Pedro vai até a república e pede para os estudantes ficarem de olho em Edison. O policial pede para revistar as coisas do rapaz e entrega um celular para eles se comunicarem. Eles vêm de dentro e Pedro revela já saber quem é o outro sócio do Veludo Azul. Mão de Vaca diz que Paulo Roberto pode ser o outro sócio do tráfico. Antonio leva um buquê de flores para Sophia e surpreende ao vê-la com Lima. Ela tenta se explicar, mas o taxista diz estar tudo acabado.

O rico e Lázaro

Asher e Benjamin servem água para Dinah. Zedequias se irrita com as profecias de Jeremias e manda prendê-lo novamente. Sem tem o que fazer, Hurzabum observa Shag-Shag ser expulsa da festa pelo general Arioque. Hananias se recorda das palavras ditas por Jeremias. O falso profeta tem um surto psicótico de cai do alto das muralhas da cidade. Jeremias é preso em uma gaiola em praça pública. Joana lamenta ao ver o profeta nesta situação. Fassur se aproxima de Joana e ela diz para ele nunca mais se aproximar dela. Asher se aproxima e pergunta o que o sacerdote fez.