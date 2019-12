Resumo das novelas do dia 11 de dezembro de 2019

Belizário ateia fogo ao galpão de Davi

Em “Amor de mãe”, Davi é levado para a delegacia. Jorge apoia Estela. Lurdes convida Camila para sair com Thelma e Danilo. Davi recusa a ajuda de Vitória. Amanda paga a fiança de Davi, que planeja como libertar os outros. Miranda e Matias se amam. Wesley descobre que Jader foi coagido a confessar o assassinato de Genilson. Lídia visita Estela e constata seu sofrimento por causa de Raul. Miriam questiona o interesse de Wesley em Jader. Penha se irrita ao ver Wesley e Miriam juntos. Raul questiona Vitória sobre o passado dos dois. Lurdes pede desculpas a Érica. Álvaro comemora seu filho com Verena. Danilo e Camila desistem de jantar com Thelma e Lurdes, mas acabam se conhecendo sem saber da ligação de suas mães. Belizário ateia fogo ao galpão de Davi.

Malhação

Filipe ofende Rita, e Serginho interfere na discussão dos dois. Anjinha afirma a Marco que irá para a Bahia e o major impõe limites à filha. Lúcia pede que Jaqueline tenha cuidado com suas investigações sobre o material deixado por Zé Carlos. Filipe desabafa com Beto sobre Rita. Meg pede ajuda financeira a Filipe. César ajuda Lígia. Os alunos apoiam Celso, mas Marquinhos ameaça o professor. Marco estranha o comportamento de Jaqueline. Lara elogia Leila. Rita questiona Rui sobre seu conhecimento da separação de Lígia e Joaquim.

Éramos seis

Olga gosta da ideia de Zeca ter uma confeitaria com Neves. Justina observa quando Candoca conta seu dinheiro. Carlos comenta com Marcelo sobre Inês. Afonso conta a Inês que o namoro de Carlos e Mabel é recente. Lola sente a ausência de Alfredo. Alfredo e Adelaide ficam juntos. Emília decide notificar a polícia sobre o sumiço de Adelaide. Justina revela que enterrou as economias de Candoca. Lola sofre com a falta de dinheiro, e Clotilde sugere que a irmã dispense Durvalina.

Bom sucesso

Thaíssa avisa a Gisele que não há sinais de Diogo nas imagens da câmara de segurança. Marcos acredita que o episódio tenha sido um acidente, apesar da insistência de Gisele em acusar Diogo. Mauri avisa a Paloma que Gabriela tem um tipo sanguíneo raro. Alberto recupera a memória. Paloma comenta com Ramon que Gabriela deve ter o tipo sanguíneo de Elias. Padre Paulo insinua para Paloma que o pai de Gabriela pode estar vivo.

SBT

As aventuras de Poliana

Jeff descobre que Mosquito roubou o celular de Brenda e vai atrás dele. Bento fica feliz por ter conseguido finalmente se entender com João. Para livrar Jeff da gangue de Falcão, Gleyce chama a polícia. Vini pergunta se Gabi foi a responsável por organizar a festa e a menina nega. Luigi consola Yasmin. Gael e Benício tentam convencer a mãe a alugar a casa para Fernanda. Mirela pega Gabriela no flagra, consegue desmascara-la e conta tudo à Ruth. Poliana da o colar que Pendleton a deu de presente para proteger João durante sua viagem. Fernanda e Claudia entram em um acordo e acertam os detalhes para o aluguel.

Cúmplices de um resgate

No vilarejo, Otávio pede para ‘Manuela’ cantar durante o pedido de casamento que ele fará para Rebeca. Isabela pensa em algo para não precisar cantar, mas não sabe o que fazer. Os amigos da banda da Manuela aceitam tocar no dia do pedido, o que deixa a garota ainda mais aflita. Fausto convida Helena para almoçar. Otávio vai até a confecção e diz para Rebeca que precisa dizer algo para ela. Aurora e Fortunato viajam, deixando Priscila com a mãe, Safira.

RECORD

Topíssima

Ramiro conversa com Tobias e diz que ainda não é a hora de vender o passe de Caio. Poderosa acorda e se assusta ao saber que foi atacada. No clube noturno Mademoiselle Olympia Night Club, Bernardo se encontra com Leandro e diz que foi visto com Poderosa. Furacão descobre o paradeiro de Poderosa. Bernardo avisa a Leandro que foi visto pela mãe de Caio. Poderosa pergunta se Furacão viu algo na noite anterior.

O rico e Lázaro

Raquel chora desesperada. Lior procura por Asher. Gadise procura Amitis e avisa sobre o sumiço de Kassaia. A princesa recebe a ajuda de Asher. Lia visita Naomi e pede para Larsa ficar longe dela. Irritado, Fassur vai até a casa de Elga e se queixa de Zac. Ilana fica feliz ao saber que Ravina administrará a sinagoga. Zac se declara para Joana. Daniel diz que protegerá Lia e Naomi. Diante da fornalha em chamas, os três sábios hebreus se mantêm firmes. O rei ordena que eles sejam lançados às chamas.