Resumo das novelas do dia 09 de julho de 2019

Moana conta para João que está grávida

Em “Verão 90”, Jerônimo coloca Mercedes em uma situação constrangedora durante a inauguração da emissora. Vanessa se estressa com a megalomania de Jerônimo. Jofre recebe Manu, que chega de surpresa na casa de Lidiane. Manu diz a Jofre que sua relação com Marco Aurélio é apenas profissional. Madá diz a Álamo que teve uma sensação estranha quando viu Galdino/Andreas. Moana conta para João que está grávida. Manu entra na casa de João e dá de cara com Moana.

Malhação

Beto e Meg comentam sobre a paixão de Filipe por Rita e lamentam por Martinha. Peixoto e Marco sofrem a morte de um colega, e o major desabafa com Carla. Filipe termina o namoro com Martinha. Raíssa e Jaqueline fazem uma pesquisa com os alunos do colégio. Carla enfrenta um homem que observa o Baixadas, e Thiago se preocupa. Martinha alerta Guga sobre a impossibilidade de convidar Filipe e Rita para sua festa de aniversário. Madureira e Daniel estranham a presença de um homem junto aos lutadores. Madureira denuncia o homem suspeito para Marco. Thiago procura Anjinha.

Órfãos da terra

Ester decide controlar as saídas de Abner. Benjamin investiga a vida de Dalila. Dalila vê Fauze e se desespera. Paul é humilhado por Dalila e promete se vingar. Raduan sofre com a separação da família. Arturzinho sabota a reunião de Aline e Caetano com a assistente social. Norberto teme falhar com Valéria e pede ajuda a Gabriel. Marie confronta Bruno sobre Laila. Martin inaugura sua exposição. Benjamin descobre a identidade de Dalila/Basma. Laila revela a todos que Basma é Dalila.

A dona do pedaço

Evelina impede que Chiclete atire contra Kim na festa de casamento. Amadeu desabafa com Márcio. Rock afirma a Fabiana que Jô armou contra ele. Nilda chega à casa de Amadeu e Gilda. Nilda comenta com Rael que acredita que Jô seja inimiga de Maria da Paz. Jô sente ciúmes de Régis com Maria da Paz. Rock confronta Jô. Gilda inicia a negociação de um apartamento e Agno a parabeniza. Maria da Paz proíbe Chiclete de usar sua arma dentro de casa. Régis anuncia a Jô que não aceitará sua relação com Téo.

SBT

As aventuras de Poliana

Sem ter para onde ir, Débora acaba dormindo no carro. Na escola, Guilherme e Marcelo falam sobre o problema de Glória, e Débora escuta toda a conversa. Glória vai até a casa de Branca para pedir ajuda. Jeff e Vini convencem Salvador a os deixar olhar a estatueta de gato. Pendleton da inicio ao jogo de realidade virtual na escola Ruth Goulart, mas é interrompido pelas crianças do MaGaBeLo, que invadem a rádio da escola para fazer um pronunciamento. Afonso vai até a casa de Luisa a procura de Débora. Yasmin, Luigi, Ruth e Marcelo conseguem impedir que o Clubinho faça mais acusações contra Pendleton.

Cúmplices de um resgate

Joel dá uma bronca em Omar e leva o filho ao vilarejo para pedir desculpas a todos os que sofreram com o que ele fez. Otávio pergunta a Safira onde está Rebeca. Safira disse que a liberou para que encontre sua filha. Otávio fica nervoso, pois Rebeca saiu sem avisá-lo. Raul leva Isabela (que na verdade é Manuela) para o ensaio na gravadora. Sandro os segue. Omar ameaça Mateus por ter o dedurado. Ao sair de casa, Sandro encontra Isabela em frente a mansão.

RECORD

Topíssima

Rafael diz admirar Gabriela. O pessoal da república estranha o comportamento de Edison. Paulo Roberto chega alcoolizado até o hotel. Beatriz atende a porta e surpreende com ele tentando beijá-la. Jandira conversa com Madalena e pergunta como foi a reação de Zeca quando soube que ela estava grávida. Beatriz liga para Rafael e fala sobre a embriaguez de Paulo Roberto. Vitor busca Jandira no Vidigal e diz que eles realmente não podem ter a criança. Ela fica triste.

Jezabel

Micaías pede a Emanuel a mão de Raquel em casamento. Acabe conversa com Aisha e diz que não concorda com Jezabel de viajar e deixar o filho com as servas. Phineas e Dido se encontram as escondidas. Eliseu está arando a terra e conversa com Elias. O profeta diz que ele o sucederá na missão de Deus. Elias retira o seu manto e o coloca sobre Eliseu que fica emocionado. Dalila vem se aproximando e vê Eliseu com o manto de Elias e fica chocada.