Resumo das novelas do dia 09 de agosto de 2019

Os Matheus e os Ramirez se reúnem para um novo pacto

Em “A dona do pedaço”, Jô estranha o comportamento de Régis. Téo vai atrás de Jô na casa dela e Maria da Paz repreende o rapaz. Régis pede para Maria da Paz se livrar de sua arma. Márcio não aceita se casar com Kim. Vivi e Chiclete acodem Merlin. Kim impede que Márcio deixe sua suposta festa de casamento com Sílvia. Amadeu afirma a Rael que fará um novo pacto entre os Matheus e os Ramirez. Amadeu fala com Maria da Paz. Adão garante a Maria que Jô é sua inimiga. Os Matheus e os Ramirez se reúnem para um novo pacto. Adão ameaça atirar contra Amadeu.

Malhação

Serginho repreende Rita por considerar a ideia de Tadeu de sequestrar Nina. Jaqueline presenteia Madureira, que se emociona com a menina. Raíssa incentiva Thiago a falar com Jaqueline. Madureira surpreende Carla com um anel de noivado. Carla anuncia seu noivado a Thiago, Raíssa e Rita. Marquinhos tenta se aproximar de Nanda. Lígia cuida de Carol. Sophia anuncia que treinará Nanda e Raíssa para o concurso de música. Góes aborda Marco e afirma que tem uma delação para fazer.

Órfãos da terra

Gabriel se insinua para Valéria e propõe um parceria comercial. Dalila implora que Jamil não a abandone. Fauze tenta ser carinhoso com Dalila. Eva, Sara e Bóris estranham ao ver Latifa atrás do balcão da floricultura. Abner sofre por causa de Latifa. Dalila se enfurece quando Rogério pede que ela assine o divórcio de seu casamento com Jamil. Faruq reclama das aulas de dança de Muna. Bruno e Marie se amam. Helena questiona Elias sobre o jantar na casa de Laila. Elias sente ciúmes de Missade com Padre Zoran. Jamil devolve as escrituras da casa e da loja de Miguel.

Bom sucesso

Alberto diz a Sofia que deseja que Paloma lhe ensine a viver. Paloma aceita o emprego de acompanhante que Alberto lhe oferece. Ramon diz a Leo que nunca mais abandonará a família. Ramon celebra com Paloma e os filhos a notícia de seu casamento. Diogo fica surpreso quando Nana sugere a separação. Alberto afirma a Nana que a Prado Monteiro jamais publicará o livro de Silvana. Paloma pensa em Marcos. Marcos se surpreende ao chegar à porta da mansão da família e se deparar com Silvana.

SBT

As aventuras de Poliana

Débora e Afonso convidam Claudia e Durval para serem padrinhos de seu casamento. Guilherme encontra Dark Lady no jogo novamente e desconfia que seja Raquel. Fernanda procura Durval e pede que ele o ajude a criar suas filhas, pois não está sabendo lidar sozinha. Lorena pega a HQ de Vetherna emprestado de Mário para alegrar sua irmã. Glória convida Branca a voltar para o CLA como presidente. Marcelo conta a Roger e Guilherme o problema de sua mãe. Iure pede que Pendleton devolva o braço de Sophie em troca do seu silêncio. Lindomar sofre um acidente dentro de casa.

Cúmplices de um resgate

Joel precisa de dinheiro para pagar o prejuízo da caminhonete e liga para cobrar a dívida de Geraldo. Isabela vai ao quarto de Manuela e pede para irmã ficar preparada para fugir a qualquer momento. Ofelio mostra o vestido para Regina e faz como Isabela lhe pediu. Lola descobre que Meire está doente. Fiorina pede para “Antonella” cuidar da sorveteria por um momento. Geraldo e seus capangas chegam ao vilarejo. Vargas entra na sorveteria e Marina se esconde. Geraldo paga uma parte da dívida com Joel. Manuela pensa que Geraldo foi ao vilarejo fazer mal a sua família.

RECORD

Topíssima

André dá uma bronca em Vitor. Madalena surpreende a todos e entra na sala do delegado. Ela pega a arma de André e aponta para Vitor. Rafael pede a permissão de Mariinha e Antonio para namorar Gabriela. Com a arma apontada para Vitor, Madalena pede para todos saírem da sala. Antonio e Mariinha permite o namoro entre Gabriela e Rafael. Madalena obriga Vitor a contar tudo sobre o relacionamento com Jandira. André chama a divisão antissequestro para conter Madalena. Vitor termina de contar tudo para a mãe de Jandira e permanece em sua mira.

Jezabel

O profeta faz novo apelo ao céu, que com mais fogo transforma o grupo em cinzas. Uriel conta a Acazias que perto de Elias há apenas cinzas. O rei manda Sidônio e mais cinquenta homens buscarem o profeta. Jezabel fica arrasada e desmaia ao saber da morte de Hannibal. Sidônio pede clemência a Elias, que segue com ele ao palácio, por recomendação celeste. O profeta diz a Acazias que ele morrerá, e o rei ordena sua morte.