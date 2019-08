Resumo das novelas do dia 08 de agosto de 2019

Kim surpreende Márcio com uma festa de casamento

Em “A dona do pedaço”, Camilo descobre que Lucas mentiu e aprisiona o rapaz. Sabrina e Otávio ficam juntos na construtora. Márcio e Maria da Paz finalizam a negociação da importadora para Régis. Maria faz um grande empréstimo. Régis agradece a ajuda de Maria e hesita em levar seu plano com Jô adiante. Cássia conversa pela internet. Vivi e Chiclete se reencontram. Jô visita Amadeu e promete ajudar Rael a voltar para a fábrica. Gilda se sente mal e Sílvia se preocupa. Kim surpreende Márcio com uma festa de casamento. Jô questiona Régis.

Malhação

Filipe afirma a Rita que acredita que Nina tenha sido levada contra sua vontade. Góes escapa de Peixoto. Nanda exige que Camelo decida entre ela e Raíssa. Neide jura que fará Marco esquecer Carla. Madureira estranha a pressa de Carla em noivar com ele. Lara intriga Regina contra Rita. Tadeu surpreende Raíssa e garante que fugirá do país com Rita e Nina. Daniel pede Milena em namoro. Filipe enfrenta Lígia e reafirma que Isaura mentiu em seu depoimento sobre Rita.

Órfãos da terra

Todos comemoram a prisão de Dalila. Abner expulsa Latifa de casa. Faruq examina Mamede. Rania se preocupa com Dalila. Bóris não gosta de saber que Eva assinou documentos enquanto bebia com Omar. Rania visita Dalila, que tenta disfarçar a inquietação. Jamil e Laila se amam. Hussein e Helena se encantam um pela outra. Rogério explica a Jamil os procedimentos para o divórcio de Dalila. Dalila é sentenciada a manter distância de Jamil e afirma a Gabriel que se vingará de Almeidinha.

Bom sucesso

Diogo diz a Alberto que Paloma é perigosa. Luan beija Alice e a pede em namoro. Gabriela tenta conversar com Vicente sobre a demissão de Ramon. Gabriela fica feliz ao ver Vicente e Ramon se entendendo. Paloma aceita se casar com Ramon. Alberto vai com Sofia até Bonsucesso. Silvana assina o contrato da editora e entrega para Marcos. Leila conta a Nana que Alberto saiu de carro com Sofia. Paloma descobre que Marcos está namorando Silvana Nolasco. Paloma se surpreende quando Alberto a procura.

SBT

As aventuras de Poliana

Débora acerta os últimos detalhes para seu casamento com Afonso. Enquanto Pendleton mantém Waldisney em sua casa para fazer umas perguntas, as crianças do MaGaBeLo, Poliana e Iure aparecem na porta de sua casa. Arlete e Lindomar vão comemorar a assinatura do contrato com a gravadora na padaria de Durval, e se encontram com Gabi e seus pais. Poliana descobre que Sara é capaz de ficar invisível e que ela está a vigiando. Pendleton amarra Waldisney, e o mantém preso em sua casa. Filipa pede que João a ajude com o jogo Vetherna. Jeff encontra Poliana saindo da casa de Pendleton.

Cúmplices de um resgate

Mateus e Dóris falam para Téo que viram uma mulher estranha saindo de sua casa. Ele conta a eles o que está acontecendo e pede que guardem segredo. Na gravadora, Navarro encontra um papel de bala parecido com um que encontrou no galpão. Letícia diz que pertence a Felipe. Safira chama Rebeca ao seu escritório e fala um monte de desaforos para ela, insinuando que ela não está procurando sua filha direito. Omar leva todo o esterco em uma caminhonete até o coreto do vilarejo. O menino despeja todo o esterco no chão e diz a todos que eles não passam de adubo. Ao sair, o motor do carro para de funcionar e Fiorina castiga o menino dando puxões em sua orelha.

RECORD

Topíssima

Pedro marca um novo encontro com Pedro. Antonio fica mexido com a visita de Sophia. André diz que é preciso localizar Vitor para saber onde fica a clínica de aborto. Pedro, embriagado, tenta descobrir o problema no motor do seu carro. Os alunos da república chegam até o Vidigal. Vitor vai até a casa de Jandira. Ele diz para Fernando que era o verdadeiro namorado da moça e pai da criança que ela esperava. Mão de Vaca e os demais estudantes chegam na frente da peixaria e se deparam com Pedro tentando fazer o carro funcionar. O rapaz fica surpreso ao ver o pai no Vidigal.

Jezabel

Thiago se declara à Joana. Há passagem de tempo. Hannibal informa à Jezabel que o rei Mesa, da região de Moabe, pretende atacar Samaria. Jorão é designado a viajar a Moabe para tentar um arriscado acordo verbal. Acazias agoniza após cair de uma sacada do palácio, e Jezabel sofre. Elias recebe um chamado celestial e diz a Uriel que Acazias não sobreviverá. Jezabel ordena que entreguem Elias a ela, para que o mate com suas próprias mãos.