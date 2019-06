Resumo das novelas do dia 06 de junho de 2019

Maria reconhece Régis

Em “A dona do pedaço”, Amadeu desiste de se separar de Gilda. Ellen e Josiane tentam acalmar Maria. Maria tenta descobrir com Márcio por que Amadeu não voltou para sua casa. Chico e Cornélia descobrem que foram roubados. Eusébio revela para a família seus planos para ficar rico. Virgínia sugere que a família custeie os estudos de Edilene. Edilene mente para Cosme. Amadeu se explica para Maria. Josiane arma um plano para apresentar Régis a sua mãe. Rael encontra a confeitaria de Maria. Maria reconhece Régis.

Malhação

O gerente da loja ameaça demitir Rita. Lara garante a Lígia e Joaquim que Rita não cumprirá a ordem dada pela juíza. Um assistente social e uma psicóloga chegam ao colégio. Jaqueline discute com César. Peixoto investiga a venda de rifas pelo bairro. Karina encontra Jaqueline no quarto de César, e as duas se desentendem. Daniel aconselha Madureira. Rita desabafa com as amigas que não sabe se conseguirá continuar na escola. O gerente da loja garante a Lara que Rita será demitida.

Órfãos da terra

Letícia permite que Laila e Dalila/Basma visitem Jamil na UTI. Laila estranha ao ver a rival no quarto do marido. Paul instrui Gabriel e Robson a fazerem Miguel perder dinheiro no cassino. Elias mente para Missade e vai ao encontro de Helena. Sara sugere que seu casamento com Ali seja feito no Instituto Boas Vindas. Raduan chora ao ver Dalila/Basma, e Laila fica intrigada. Caetano confirma a mentira de Elias para Missade. Almeidinha descobre que Fauze saiu da cadeia no Líbano. Jamil tem alta do hospital. Paul instrui um rapaz a atacar o comércio de Missade.

Verão 90

Jerônimo exige que Galdino devolva o dinheiro roubado e o expulsa de sua casa. Vanessa beija Quinzinho. Quinzão não gosta de saber que Mercedes planeja dispensar Lidiane. Manuela e João decidem enviar a Mercedes um falso roteiro do último episódio do programa. Lidiane confidencia a Jofre seu interesse em Quinzão. Dandara flagra Quinzinho mentindo sobre Vanessa. Álamo não aceita o conselho de Floriano para procurar um terapeuta. Mercedes fica furiosa ao ver João sendo entrevistado por Manu no programa ao vivo.

SBT

As aventuras de Poliana

Antônio e Branca relembram de momentos do passado e são interrompidos por Glória. Ruth propõe a Celso fique no lugar de Lindomar. Sophie e Yuri são os primeiros professores a participar da competição musical. Luca sobe ao palco e faz uma importante declaração na frente de todos. Jeff vai até a O11O para conversar com Pendleton. Poliana e Guilherme convencem Luísa e Marcelo a se apresentarem na competição de professores. João descobre que foi seguido até a escola.

Cúmplices de um resgate

Damião e Marina caem numa rua sem saída. Marina decide se entregar para os capangas enquanto Damião foge. Marina pede para que Damião conte para Ofélio tudo o que está acontecendo. Geraldo manda os capangas levarem Marina até o galpão. Regina inventa que Damião foi mandado embora e Marina tirou férias. A professora Flavia deixa Omar até mais tarde na escola e escreve um bilhete para o pai dele, Joel, contando o que aconteceu. Luis conversa com Mateus para acalmá-lo.

Topíssima

Edevaldo se disfarça de Pierre para pegar informações com Sophia. Jandira assume ter roubado o dinheiro da própria casa. Sophia pede para Pierre esconder seu diário. Zumbi se anima para uma festa. Angélica conta para Lara sobre a prisão de Sophia. Jandira pede emprego na peixaria de Pedro. Vitor se aproxima de Gabriela e fala mal de Rafael. André diz que Sophia e Antonio estão liberados. Lara chega na prisão e os surpreende.

Jezabel

Acabe manda Obadias dar mais ração aos cavalos e ele reclama que não tem como, pois os alimentos dos soldados e servos já foram muito reduzidos. Acabe se irrita e diz que é uma ordem. Obadias implora a Acabe que não permita o sacrifício de uma criança. Obadias chora copiosamente e Joana se preocupa. Hannibal, Pigmaleão, IB e Thanit invadem a casa de Baltazar e perguntam por Chaya.