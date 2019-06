Resumo das novelas do dia 06 de junho de 2019

Elias diz que vai se separar de Missade

Em “Órfãos da terra”, Norberto rasga o contrato pré-nupcial na frente de Valéria, que finge surpresa. Sara e Ali marcam a data do casamento. Elias promete se separar de Missade e ficar com Helena. A barraquinha Missade sofre ataque, e Bruno tenta ajudar. Teresa desiste de ficar com Jean-Baptiste. Faruq é aprovado no exame e conta para Letícia. Paul convida Fauze para vir ao Brasil. Bruno revela o que aconteceu com Missade.

Malhação

Lara entrega o dinheiro do suborno ao gerente da loja. Peixoto prende Cléber. Raíssa impede Thiago de vender mais rifas. Cléber conta para Marco que trabalha para Thiago. Carla devolve o dinheiro de todos que compraram as rifas. Bill exige que Thiago faça o sorteio das rifas. Rita conta para o defensor público que Lara a chantageou. Marco prende Thiago, e Carla vai com eles até a delegacia. Filipe tenta falar com Rita. Anjinha tem uma ideia para Jaqueline conhecer Milena. Daniel leva Jaqueline até a casa de César. Madureira discute com Carla.

Verão 90

Mercedes manda Vera interromper a transmissão do No Fusca com Manu. Madá tem uma visão da noite em que Nicole morreu. Quinzão lembra a Mercedes que eles terão que pagar uma multa para Álamo. Moana decide transmitir no seu programa a entrevista de João que foi interrompida pela PopTV. Madá surge no programa de Moana afirmando que João falou a verdade. Dandara flagra Vanessa e Quinzinho juntos.

A dona do pedaço

Maria apresenta Régis para Josiane, que finge não conhecer o parceiro. Rael se aproxima de Jenifer. Otávio, Beatriz e Linda comemoram o noivado de Virgínia e Camilo. O médico confirma a doença de Gilda e Amadeu a consola. Maria pede para Britney inspecionar a qualidade dos bolos da fábrica após Zé Hélio identificar um problema. Antero acredita que Eusébio pode ser herdeiro de uma fortuna. Virgínia chama Fabiana para trabalhar com ela. Kim se insinua para Márcio durante uma reunião. Josiane incentiva Maria a aceitar o convite de Régis para jantar.

SBT

As aventuras de Poliana

Débora descobre que suas roupas foram colocadas à venda sem sua permissão e faz um escândalo. O Clube MaGaBeLo desconfia que Otto seja o amigo imaginário de Pendleton. Durval diz a Afonso que pensa em pedir Claudia em casamento. Poliana compra o presente de casamento de Arlete e Lindomar. Pendleton vai até a escola para pedir a ajuda de Luísa com um projeto. Poliana tenta fazer as pazes com João. Nancy finalmente se encontra com Walter Elias. João é levado por Celso.

Cúmplices de um resgate

Otávio fica sabendo o que Safira fez com Rebeca e chama a atenção dela. A mulher fica irritada. Damião vai até o vilarejo e conta toda a verdade sobre Marina e as gêmeas para Ofélio. Regina decide que Manuela ficará no porão da mansão até resolver contar tudo o que sabe.

*Os resumos da novela ‘Cúmplices de um Resgate’, como todos os outros, estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

RECORD

Topíssima

Paulo Roberto tenta convencer Lara a vender o Gripo Alencar, mas ela se recusa. Gabriela acusa Rafael de tê-la drogado na festa. Clementina aconselha Sophia a procurar Antonio. Gabriela procura Jandira e diz que quer falar sobre Rafael. Sophia vai até a casa de Antonio. Gabriela discute com Jandira. Rafael fala com Vitor sobre Gabriela. Enciumada, Beatriz se preocupa com a demora do marido. Paulo Roberto se surpreende com a ameaça de Taylor. Sophia e Antonio se beijam.

Jezabel

Acabe manda prender Micaías. Levi pede que Yarin ajude Baltazar com a criança. Noam e Micaías se encontram no calabouço e se abraçam. Hannibal reúne os soldados para procurarem por Chaya por toda parte. Etbaal se despede do palácio. Saulo diz à Jezabel que o rei pede para ela ir aos aposentos dele a noite, e ela diz que não irá. Acabe furioso, vai em direção ao aposento de Jezabel. Jezabel seduz Acabe.