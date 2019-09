Resumo das novelas do dia 06 de agosto de 2019

Marcos leva Paloma em casa, e Ramon os flagra

Em Bom Sucesso, Marcos decide assistir ao desfile ao lado de Paloma. Paloma se prontifica a costurar um vestido de Sambrini que será usado por Dani Lieb Dich no lugar da costureira que passou mal. Sambrini parabeniza o trabalho de Paloma. Luan se inscreve no concurso de poesia, encorajado por Alice. Eugênia percebe que Vicente gosta de Gabriela. Paloma e Marcos conseguem escapar de um assalto. Gabriela confessa a Alice que não para de pensar em Vicente. Marcos leva Paloma em casa, e Ramon os flagra. Ramon cobra uma explicação de Paloma, e Marcos tenta defender a costureira.

Malhação

Rita confessa que gosta de Filipe, mas afirma que prefere se manter afastada do rapaz. Raíssa, Nanda e suas famílias chegam aos estúdios do concurso Vai no Gás. Lígia anuncia que é possível descobrir a paternidade do bebê de Meg antes mesmo de a criança nascer, mas a menina se recusa. Raíssa tem uma crise de ansiedade e despista Camelo no estúdio. Meg revela a Lígia sobre a sexualidade de Guga. Carla, Thiago e Camelo procuram por Raíssa. Nanda inicia sua apresentação no concurso. Carla encontra Raíssa e incentiva a filha a se apresentar. Raíssa entra no palco e fica paralisada de medo.

Órfãos da terra

Almeidinha e Tomás invadem o quarto de Dalila. A vilã foge dos policiais com a ajuda de seu motorista. Valéria e Camila chegam ao Brasil. Almeidinha tem uma ideia para prender Dalila e comunica a Laila e Jamil. Camila visita a família e esclarece para todos sua relação com Valéria. Jamil, Laila e Almeidinha pedem a ajuda de Bruno no plano para prender Dalila. Valéria propõe acordo com Norberto para conseguir o divórcio. Abner e Latifa voltam para casa. Laila declara seu amor por Bruno nas redes sociais e anuncia sua suposta união. Dalila fica intrigada com a notícia sobre o novo casal. Chega o dia do falso casamento de Bruno e Laila. Dalila aparece para a cerimônia disfarçada. Dalila tenta fugir, mas é cercada por Almeidinha e Tomás.

A dona do pedaço

Camilo promete ajudar Maria da Paz a localizar suas sobrinhas. Leandro jura vingança contra Fabiana. Evelina pede que Maria da Paz não comente com Camilo sobre o passado de Chiclete. Evelina e Antero se declaram uma para o outro. A pedido de Régis, Téo oferece ajuda financeira a Maria. Kim engana Márcio e fica com Paixão. Agno garante a Rock que fará Jô perder seu dinheiro. Rock não aceita uma nova luta arranjada por Chico. Leandro ameaça Fabiana. Agno promete que fará Jô ganhar muito dinheiro.

SBT

As aventuras de Poliana

Sem saber, Vini compra o notebook que foi roubado da Ruth Goulart e Jeff sugere que ele o devolva para a diretora. Kessya convida Poliana para ir as aulas oferecidas pelo CLP na escola. Luisa se demite da O11O e pergunta se Ruth pode aceita-la novamente na escola. Poliana e João armam um plano para Luisa e Marcelo se reconciliarem. Luca posta o piloto da websérie que fez com seu grupo no Campo de Férias, Mirela e Raquel se incomodam. Ruth flagra Vini e Jeff devolvendo o notebook.

Cúmplices de um resgate

Meire e Dinho decidem seguir as crianças. Pedro e Helena se encontram com Rebeca. Os dois se culpam pelo sumiço das crianças. Os cúmplices pegam um trem para começar a expedição. Fortunado leva Priscila para passar o dia na casa de Regina. No trem, as crianças agitam com todos os passageiros com uma canção. Mente e Dinho observam tudo. Geraldo ordena que os capangas vão até o vilarejo para saber a repercussão do show.

RECORD

Topíssima

Sophia conversa com Beatriz sobre Antonio. André conta o que houve na praia para Sophia. Fernando conta para Bruno sobre a prisão de Antonio. O taxista se explica para Graça. Mão de Vaca diz a verdade para Minha Flor e revela que está investigando a organização do Veludo Azul. Madalena discute feio com Fernando. André fica chateado ao ver que Graça liberou Antonio. Fernando fala com Pedro e diz que não pode sair para ajudá-lo. O menino se desculpa com os pais. Angélica incentiva Sophia a sair com Lima. Andrea surpreende a todos e aparece na porta da casa de Lara.

O rico e Lázaro

Tamir implica com Shamir. Zadoque aconselha Uriel. Absalom devolve o abutre que comprou. Dinah cuida de Benjamin. Amitis diz que Evil-Merodaque está indisposto e o rei fica irritado. Asher se declara para Joana. Com as provas em mãos, Daniel segue para o julgamento de Joaquim. Gedalias chega na Babilônia e pede para falar com o governador. Em Jerusalém, os hebreus se divertem na Festa do Tabernáculo. Beroso inicia o julgamento de Joaquim e avisa que o príncipe de Judá poderá ser condenado a morte.