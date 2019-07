Resumo das novelas do dia 04 de julho de 2019

Miguel confessa a Rania sobre suas dívidas de jogo

Em “Órfãos da terra”, Miguel confessa a Rania sobre suas dívidas de jogo, e a mulher passa mal. Latifa reclama da ausência de Ali, e Omar se irrita. Abner cai da janela do quarto de Latifa. Padre Zoran conta para Helena que Missade está tentando se entender com Elias. Camila revela a Cibele e Benjamin que viu o carro de Paul amassado depois do acidente de Elias e Helena. Jamil conta para Laila sobre sua conversa com Miguel. Rania acusa Jamil de tentar dar um golpe em Miguel.

Malhação

Guga fica magoado com as insinuações de Martinha. Jaqueline anuncia a banda vencedora do festival. Karina faz uma proposta para Milena e César. Dragão é levado para a delegacia. Max tenta se justificar para Regina. Madureira pensa em cozinhar para Carla. Raíssa pede para integrar a banda de Camelo. Carla e Madureira namoram. Martinha faz um comentário maldoso sobre Rita, e Guga defende a amiga. Marco vê Carla e Madureira juntos e decide atrapalhar o casal. Neide ajuda Bill a recuperar a imagem do colégio. Cléber percebe dois homens estranhos e se apressa para afastar Anjinha. Guga decide revelar seu segredo para Filipe.

Verão 90

Quinzão consola Quinzinho. Vanessa e Jerônimo se beijam. Mercedes fica preocupada com o sumiço de Quinzinho. Quinzinho procura Dandara para pedir desculpas e assume que é responsável pelos erros que cometeu. João aconselha Diego a não ser tão exigente com Larissa. Jofre pergunta a Lidiane se ela vai deixar Manu viajar para o exterior brigada com o João. João se surpreende ao saber que Manu vai fazer uma turnê. Lidiane abre o jogo com Manu e confessa que pediu para João terminar o namoro com a filha quando ele estava preso. Manu fica arrasada com a revelação da mãe. Mercedes se consulta com Madá e pensa em Lidiane quando ouve que está sendo enganada.

A dona do pedaço

Régis mente para Maria da Paz e repreende Gladys pela armadilha. Silvia termina o namoro com Márcio. Márcio confronta Kim. Gilda finge passar mal na frente de Amadeu. Camilo desconfia do presente que ganhou de Vivi e questiona Fabiana. Maria da Paz obriga Márcio a trabalhar com Kim. Camilo vai ao local onde Vivi comprou seu presente. Téo e Jô se beijam. Gladys lembra de uma informação sobre Régis e marca um novo encontro com Amadeu. Gilda conta sobre sua farsa para Silvia. Lyris e Tonho ficam juntos novamente. Agno é assaltado. Fabiana convence Camilo a seguir o conselho de Jô sobre Vivi. Amadeu vai ao encontro de Roma, ex-namorada de Régis.

SBT

As aventuras de Poliana

Ciumenta, Raquel pergunta a Guilherme, por que o menino está as curtindo fotos de Brenda nas redes sociais, e os dois discutem. Bento acha que Poliana foi a responsável por espalhar seu segredo. Helô conta a Ruth que o resultado do teste de DNA já se espalhou pela escola, e confirma a mentira para a amiga. Glória chama Luisa para uma conversa e faz uma proposta a ela, Débora escuta tudo. Sergio vai até a escola para procurar o tabuleiro perdido. Verônica decide gravar um vídeo com os cães para a campanha de doação do CLP. Gabriela briga com Vini por ele ter ajudado Mirela. Glória marca um jantar para oficializar a reunião de Marcelo e Luisa. Durante o recreio, o grêmio anuncia seu novo projeto aos alunos.

Cúmplices de um resgate

Raul nota que Isabela (que na verdade é Manuela) está triste e pergunta o motivo. Ela responde que é por saudade do pai (mas na verdade é de sua mãe). Fortunato chega para buscar Safira. Um ladrão misterioso rouba ovos do galinheiro de Fiorina. Ele joga os ovos nas casas do vilarejo. Ao fazer compras, Alícia se depara com Flora, que trabalha como caixa do supermercado. Flora diz para Alícia que um dia voltará para casa, mas pede que, por enquanto, ela cuide se seus sobrinhos.

RECORD

Topíssima

Dagoberto diz que aproveitará a viagem dos alunos para arrombar a caixa encontrada na república. Gabriela fica animada com o sucesso de seus brigadeiros. Bruno orienta Lara para o depoimento. André comenta com Edevaldo que precisam infiltrar alguém na viagem para Teresópolis. Edison avisa à Vera que não poderá ir na palestra, mas ela insiste. Beatriz pede para Paulo Roberto readmitir e Zilá e o ameaça. Vitor é surpreendido por Jandira. Ela avisa que está grávida.

Jezabel

Hannibal dá ordem para IB matar Queila. Acabe e Dido se encontram no palácio, mas Dido resiste com medo de Jezabel. Obadias visita Queila em seu aposento. Barzilai fica muito abalado com a prisão de Queila e Baruch e desabafa com Levi e Eliseu. Na saída de Obadias do quarto de Queila, IB se certifica de que não há ninguém olhando e vai até o quarto de Queila com uma adaga. Queila acorda com IB com sua adaga em cima dela, que grita por socorro.