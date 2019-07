Resumo das novelas do dia 03 de julho de 2019

Amadeu leva Maria da Paz ao cassino onde Régis joga

Em “A dona do pedaço”, Fabiana insinua a Camilo que Jô sabe o que está acontecendo com Vivi. Vivi compra o presente de Camilo. Régis entrega parte do dinheiro que pegou com Naldo para Jô e decide ir ao cassino. Gladys revela a Amadeu sobre o vício de Régis. Jô paga para conseguir novos seguidores nas redes sociais. Téo e Kim ajudam Maria da Paz a organizar o casamento. Jô faz insinuações de Vivi para Camilo. Gladys avisa a Amadeu que Régis vai ao cassino. Kim mostra as fotos que tirou com Márcio para Silvia. Amadeu leva Maria da Paz ao cassino.

Malhação

Felipe tira satisfações com Lica. Luís discute com Marta por causa das filhas. Guto estranha o comportamento de Benê ao abraçá-la. Tato não vê uma mensagem de Deco que chega no e-mail de Keyla. Roney encontra o celular de Keyla na banheira de Tonico. Felipe beija Clara na frente de Lica. Samantha implica com Guto por causa de Benê. Lica e Clara torcem por Felipe. Anderson afirma a Tina que produzirá um vídeo para ela. Fio tenta afastar Jota de Ellen. Tato sofre um acidente no percurso de bicicleta.

Órfãos da terra

Dalila se revela e garante que destruirá a vida de Laila e sua família. Bêbado, Paul confessa suas armações com Dalila para Almeidinha e Tomás. Elias questiona Jamil sobre sua relação com Dalila. Rania revela à família que é avó de Dalila. Ali diz a Latifa que já sabe de seu namoro com Abner. Omar visita Eva, e Bóris se incomoda. Ester desmaia ao flagrar Latifa no quarto de Abner. Omar vê Ali na casa de Sara. Dalila ordena que seus capangas capturem Fauze. Laila questiona Jamil sobre sua traição com Dalila.

Verão 90

Mercedes convida Andreas para a recepção que irá celebrar a união de Vanessa e Quinzinho e a despedida do casal para Londres. Odélia entrega as fotos que tirou de Vanessa e Jerônimo se beijando a Candé. Candé procura Quinzinho e lhe entrega as fotos de Vanessa com Jerônimo. No dia do casamento, Quinzinho expõe para todos os convidados as fotos de Vanessa com Jerônimo e a humilha. Mercedes expulsa Vanessa da cerimônia. Jerônimo chega ao local e resgata Vanessa de moto. Antes de ir embora, Vanessa discute com Quinzinho.

SBT

As aventuras de Poliana

Luigi conta a Sérgio sobre o desaparecimento do jogo Vetherna. Gleyce decide pedir a ajuda de Marcelo com as fotos de Kessya. Vini fica feliz por Mirela permanecer na cidade. Raquel não consegue conter o ciúmes de Guilherme, e a mãe a aconselha. Contra a vontade de Roger e Filipa, Verônica deixa os cachorros em sua casa. Furiosa com o comportamento de Débora, Luisa resolve tomar uma atitude quanto a permanência da professora em sua casa. Para decidir o futuro dos cãezinhos, Verônica convoca uma reunião em sua casa.

Cúmplices de um resgate

Marina retorna a mansão de Isabela e é levada ao porão. Nina e Helena chegam para a festa surpresa de Rebeca. Frederico vai buscar a aniversariante, que fica feliz ao ver a surpresa. No galpão, Isabela pergunta a Vargas onde está Marina, que revela que ela está na mansão.

***************************

RECORD

Topíssima

Angélica encontra Sophia e avisa que Antônio já sabe da verdade sobre o passado de Carlos e Mariinha. Jandira convida Vitor para um jantar. Beatriz se recusa a dar dinheiro para Rafael. Zilá empresta dinheiro ao rapaz e eles são flagrados por Paulo Roberto. Vitor inventa uma desculpa e desmarca o jantar com Jandira. Paulo Roberto demite Zilá, se desentende com Rafael e lhe acerta um tapa na cara. Carlos troca ofensas com Zilá. Sophia diz toda a verdade para Antonio.

Jezabel

Jezabel diz que Anaid será oferecida em sacrifício e Hannibal se surpreende. Levi encontra Barzilai e conta que Baruch fugiu. Queila se disfarça e vai às ruas procurar por Baruch. Samuel descobre Queila e a captura e a leva para o palácio. Barzilai vai até o palácio e é impedido de entrar. Queila se desespera e diz que Baruch está desaparecido. Jezabel diz à Queila que ela vai retornar à Fenícia. Jezabel pede para chamar Anaid e ela vem trazendo Baruch.