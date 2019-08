Resumo das novelas do dia 02 de agosto de 2019

Bóris revela a Eva que Davi foi morto

Em “Órfãos da terra”, Fauze conta a Jamil que aceitou se unir a Dalila porque a vilã lhe disse que é sua irmã. Rania desconfia da proximidade entre Santinha e Laila. Padre Zoran comunica a Aline e Caetano que eles serão padrinho afetivos de Salma. Bóris se entristece com o relacionamento de Eva e Omar. Missade ajuda Jamil e Laila a despistar Dalila. Letícia e Faruq decidem terminar o relacionamento e se tornar amigos. Cibele tem um sonho com Davi. Bóris revela a Eva que Davi foi morto. A mando de Dalila, Gabriel prepara uma emboscada para Robson na cadeia.

Malhação

Rita e Jaqueline tentam convencer Camelo a não acabar com a festa. Milena flerta com Daniel. Carla tem uma crise de ciúmes por causa de Karina. Jaqueline se surpreende ao ver Milena e Daniel se beijando. Nanda pergunta a Camelo qual a tática de Raíssa para o concurso. Neide conta para Carla que viajará com Marco. Anjinha repreende Marco por estar envolvido com Neide. Lígia comenta com Joaquim que Rita possa ter sofrido uma violência sexual. Rita pede que Filipe prove que está a seu lado e conte a verdade à juíza.

Bom sucesso

Peter, Alice e Gabriela descobrem que Paloma está doente. Leo avisa a Lulu que Ramon voltou por causa de Paloma. Ramon deixa claro a Alice e aos irmãos que está ao lado deles. Paloma deixa um bilhete de despedida para Marcos. Paloma é recebida pela família e amigos do bairro com comoção. Marcos vai ao encontro de Alberto. Diogo convence Nana a cuidar do testamento de Alberto. Marcos diz a Alberto que o ama. Nana escuta Alberto pedir a Marcos para cuidar da Prado Monteiro. Ramon pede Paloma em casamento.

A dona do pedaço

Começa a audiência do divórcio de Agno e Lyris. Ellen se chateia com as ofensas de Jô. Amadeu não consegue provar sua teoria sobre Agno, e Lyris perde a causa. Régis se preocupa com Lyris e Gladys. Beatriz recebe o presente de Sabrina por engano. Britney se consola com Zé Hélio. Márcio fala com Stephanie e descobre o desvio de dinheiro feito para Jô. Otávio se irrita ao saber que Beatriz recebeu o presente de Sabrina. Cosme desliga as câmeras de segurança da casa de Otávio. Antero estranha o comportamento de Chiclete. Cosme ameaça Vivi.

SBT

As aventuras de Poliana

Verônica apresenta as integrantes do Clube do Laço Pink o projeto para o lançamento da futura sede do CLP. Hugo faz um poema para Paola. Marcelo pergunta se Débora ainda tem uma cópia da chave de sua casa. Sem saber da vigilância de Sara, Poliana desconfia que está sendo seguida. A professora entrega as provas e Brenda e Raquel tem as piores notas da sala. Nadine ajuda Waldisney a enconbrir o desvio de dinheiro e altera os relatórios financeiros.

Cúmplices de um resgate

O menino que vendeu os feijões encontra Dóris. Mateus aparece, questiona, e o menino diz que tudo é plano de Omar. Joaquim, Júlia e Felipe encontram Meire com o cabelo molhado e suspeitam que ela tenha água em casa. Mateus vai tirar satisfação com Omar, que diz que, se Mateus contar para alguém, vai mandar despedir o pai do menino que vendeu os feijões. O “fantasma de Isabela” assusta Sandro.

RECORD

Topíssima

Gabriela questiona Bruno e diz que ele está bancando as encomendas de brigadeiro. Vitor chega em casa com Elisabete. Diante dos familiares, ela mente dizendo que já namoram desde o início do ano. Rafael então pergunta se ela sabe que o namorado foi visto no quiosque com Jandira um dia antes de sua morte.

Jezabel

Uriel vai até a casa de Micaías e diz que Acazias mandou chamá-lo. Getúlia conta à Jezabel a traição de Hannibal e ela fica decepcionada. Micaías se nega a ungir Acazias como rei. Hannibal coloca veneno na bebida que vai oferecer à Getúlia. Nos aposentos do general Hannibal, ele diz à Getulia que está com o ouro que roubou do templo e que os dois merecem brindar. Getúlia não acredita nas palavras do general e pede para que troque as taças de vinho e beba a dela.