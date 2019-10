Resumo das novelas dia 24 de outubro

Rede Globo

Vivi critica bolo de Maria da Paz

Em “A Dona do Pedaço” Maria da Paz pede ajuda a Amadeu. Zé Hélio alerta Téo sobre Jô. Beatriz pede Zé Hélio em namoro. Téo e Kim pedem para Vivi não prejudicar Maria da Paz no concurso de bolos. Vivi comenta seus planos para Chiclete. Maria da Paz a Amadeu comemoram o arquivamento do processo contra ela. Rock flagra Kim com Paixão e termina o contrato com ela. Zé Hélio consegue pegar o celular de Fabiana durante a festa de Rock. Vivi critica o bolo feito por Maria da Paz.

Bom Sucesso

Gisele implora para que William não conte nada para Nana, com medo de perder o emprego. Gabriela entrega Paloma e Marcos para Ramon. Sofia fica triste ao se despedir de Jorginho. Thaíssa diz a Toshi que ela pode conseguir visto permanente no Brasi. Paloma vê Ramon dançando com Francisca.

Malhação

Rita recebe um pedido de ajuda de Rui. Raíssa confronta Nanda sobre o caderno de Camelo. Rita revela a Rui que a filha deles está viva. Vânia, Carla e Milena acreditam que César não quer se mudar para Caxias. Thiago fica incomodado com a apresentação de Nanda e Raíssa no sarau da escola. Filipe estranha o uso indevido das poesias de Camelo.

Éramos Seis

Júlio discute com Lola e Marlene e se preocupa quando ouve o filho sair. Shirley confessa o sente por João para Afonso. Júlio se diverte no cabaré com Marion. Maria tenta convencer Clotilde a se entender com Almeida. Lola pede para Júlio esperar o resultado do prêmio da loteria para conversar com Assad.

SBT

As Aventuras de Poliana

Ester se passa como aluna na Ruth Goulart, depois de te saído de casa escondida. Glória avisa Marcelo que encontrou um tratamento alternativo para memória no exterior. Filipa é questionada se foi ela quem escreveu a cartinha. Funcionários suspeitam de uma invasão na O11O. Lindomar pede que Filipa, Paola e Yasmin tirem a jaqueta personalizada que fizeram para o clube das ‘3 Sis’.

Cúmplices de um Resgate

Regina queima os exames e diz que castigará Manuela, mas antes chama a atenção de Vargas. Dinho vai atrás de Meire e conta que Flora foi falar com ele e entregou a autorização para que os irmãos Vaz possam sair do apartamento.

Record

Topíssima

Mão de Vaca vê Paulo Roberto no hospital e vai para cima do reitor. Edison diz que não tem pai e avisa que não conhece o homem na república. Taylor faz um teatro e diz que é o pai verdadeiro de Edison. Os policias ouvem tudo na delegacia e vão para a república. Edison tenta avisar sobre as escutas, mas Taylor não dá bola.