Resumo das novelas dia 24 de janeiro de 2020

Rede Globo

Éramos Seis

Justina conta para Emília que foi ao circo. A mãe fica surpresa com a filha. Afonso é grosseiro com Shirley e Lola sugere que Inês converse com Shirley. Alfredo e Adelaide se reconciliam. Emília permite que Justina fale com Selma, mas impõe uma condição. Alfredo pede para Alaor empregar Tião e o rapaz começa a trabalhar no cabaré. Isabel decide falar com Lola quando Felício se divorciar. Shirley desiste de voltar para a Bahia.

Amor de mãe

Luciano Huck ajuda Lurdes a despistar Januário, ele vai até à casa de Lurdes. Thelma fecha seu restaurante e Oliveira conta a Danilo sobre o ocorrido. Matias e Miranda não conseguem se entender. Lurdes confessa a Januário o ocorrido com Jandir e Ryan ouve. Januário convida Lurdes para sair. Natália conta para suas irmãs que está namorando Durval. Januário revela a Lurdes que pode ter uma pista de Domênico.

Malhação

Rita comemora a notícia dada por Filipe. César repreende Vânia e Jaqueline por terem sido permissivas com Milena. Max compra um apartamento novo e Regina não fica feliz com a situação. Milena fica irritada com a atitude do pai. Diana convida Nanda para contar o hino estadual e ela se recusa. Nanda decide apoiar Jaqueline nas eleições para o grêmio estudantil.

Bom Sucesso

O resumo do último capítulo não será divulgado pela emissora.

SBT

As Aventuras de Poliana

Joana e Sérgio recebem algumas encomendas e descobrem que Mário pediu para o avô o cartão de crédito emprestado. Marcelo começa a ser evitado pelas professoras do colégio depois de ter sido difamado por Débora. Ruth mostra para João uma foto de sua verdadeira mãe. Mirela pede para Luca ajudá-lo com a rádio da escola. Filipa diz a Bento que João e Poliana estão escondendo algo dele.

Cúmplices de um Resgate

Dinho tenta fazer Navarro aceitar o pacote de ração de gato como pagamento pela mobilete, mas ele consegue apenas a fúria do criminoso. Regina descobre que Priscila foi atropelada, mas não se importa. Manuela quer ir ao hospital visitar os companheiros da C1R. Geraldo vai até o hospital para saber sobre o estado de saúde de Priscila, mas Fortunado diz que ele deve ir embora. Regina segue Otávio e simula um encontro por coincidência.

Amor sem igual

Tobias fica irritado com o questionamento de Norma e diz que já namorou Donatella e que quer ver Ramiro morto. Furacão descobre que Poderosa mentiu para Miguel. Tobias pressiona Donatella para jantarem juntos. Fernanda recebe notícias das crianças carentes. Maria Antônia fica satisfeita ao saber que Poderosa não foi para o Mercadão.

O Rico e o Lázaro

Nabucodonosor rosna como um animal. Hurzabum é o único que consegue se aproximar do rei. Nebuzaradã manda todos se afastarem do rei. Nabucodonosor se assusta e corre para a floresta. Nitócris fica magoada com a atitude de Amitis. Ravina e Zadoque são presos. Fassur comemora com um sorriso de satisfação. Zac apresenta Malca aos familiares. Zac vai até a casa de Ilana e avisa que Ravina e Zadoque estão presos.