Resumo das novelas de 7 a 14 de março de 2020

Thelma maltrata Camila após nascimento de Caio

Nesta semana em “Amor de mãe”, Thelma vai bancar a sogra bruxa com Camila. Lurdes conta para Camila sobre as previsões de Jane. Durval e Thelma namoram. Depois de muita luta, Camila consegue amamentar Caio, e Thelma reage com grosseria.

Éramos seis

Sábado, 7 de março

Olga e Clotilde se entendem, e Maria se emociona. O médico alerta Shirley sobre o estado grave de Afonso. Emília pede perdão a Adelaide. Karine desconfia quando ouve Julinho mencionar uma dívida ao telefone. Lola chora com a partida de Isabel.

Segunda-feira, 9 de março

Afonso desperta e pede que Shirley avise a Lola e Inês sobre seu paradeiro. Zulmira questiona Lola sobre Felício e Isabel. Marcelo pede Lili em namoro. Alfredo confronta Lúcio e Inês. Clotilde e Almeida sofrem ataques da vizinhança. Alfredo é detido por panfletar.

Terça-feira, 10 de março

O prefeito se convida para jantar na casa de Zeca e Olga se aflige. Alfredo presenteia Lola com um rádio. Durvalina e Marcelo sentem falta de Carlos. Afonso questiona Shirley sobre o anúncio do rádio à sua procura. Inês descobre que está grávida.

Quarta-feira, 11 de março

Zeca pensa em concorrer à prefeitura e Olga incentiva o marido. Lili ajuda Marcelo a pesquisar sobre sua mãe biológica. Osório observa Alfredo. Afonso percebe que Shirley está doente. Lúcio afirma a Inês que pode ser o pai de seu bebê.

Quinta-feira, 12 de março

Lili aconselha Lúcio. Lola decide ir até o hospital em que está Afonso e Genu afirma que acompanhará a amiga. Karine descobre que Assad voltou a apostar no cassino, com a ajuda de Julinho. Lola se mobiliza com o estado de Shirley.

Sexta-feira, 13 de março

Felício enfrenta Zulmira. Felício ajuda Clotilde e Almeida a se casarem. Genu flagra Lili beijando Marcelo e exige que o rapaz converse com Virgulino. Zulmira descobre onde Isabel e Felício moram. Zulmira ameaça Isabel.

Sábado, 14 de março

Inês sente falta de Lúcio. Isabel descobre que Zulmira partiu para a França. Osório arma para Alfredo e avisa a Gusmões. Isabel visita Lola. Julinho e Soraia se angustiam com a imposição a seu casamento. Osório ataca Alfredo, que se defende e acaba ferindo o agressor.

Salve-se quem puder

Sábado, 7 de março

Dionice arma uma surpresa para Tarantino e avisa ao rapaz que Bia ficou presa no vestiário. Alexia anuncia que irá a Judas do Norte, atrás do homem que ama. Kyra avisa a Zezinho para chegar ao sítio antes de Alexia. Helena aparece na casa de Ermelinda e surpreende Luna/Fiona.

Segunda-feira, 9 de março

Micaela se interessa por Gael e Bruno. Zezinho consegue chegar ao sítio de Judas do Norte antes de Alexia. Alexia se prepara para se declarar a Zezinho, quando vê o sutiã que o filho de Ermelinda usou em seu disfarce e questiona se o rapaz está com outra mulher.

Terça-feira, 10 de março

Verônica se recorda de um acidente de carro que está associado à vingança que planeja contra Micaela. Renatinha pede a Renzo para demitir Alexia/Josimara. Dominique ameaça Lúcia dizendo que ela sofrerá caso a funcionária não convença Renzo a voltar a trabalhar para ela.

Quarta-feira, 11 de março

Graziela nota que Alan está interessado em Kyra/Cleyde, e avisa a Petra. Ivo flagra Zezinho e Alexia em trajes íntimos no sítio e questiona a atitude do filho de Ermelinda. Úrsula ameaça Luna/Fiona.

Quinta-feira, 12 de março

Téo impede que Luna/Fiona seja demitida do restaurante. Mário incentiva Juan a namorar Gabi. Kyra/Cleyde fica sem graça com o olhar de Alan. Mário conta a Juan que o dono do hotel quer contratá-lo como chef de um restaurante em São Paulo.

Sexta-feira, 13 de março

Bruno e Gael presenteiam Micaela. Vicky desabafa com Baggio sobre sua desconfiança de um dos primos de Verônica. Tarantino convida Bia para jantar em sua casa. Dionice aconselha Bia a contar sobre seu marca-passo a Tarantino.

Sábado, 14 de março

Alexia comenta com Zezinho sobre a preferência da mãe por Petra. Rafael comunica a Renzo que a empresa perdeu metade da receita com a saída repentina de clientes. Dominique avisa a Renzo que é a responsável pelas perdas da Labrador.

Amor de mãe

Sábado, 7 de março

Álvaro proíbe Verena de se apresentar no jantar da fundação. Lídia se orgulha do novo visual de Betina. Verena confronta Álvaro ao ver Estela. Magno se incomoda com Lídia e Betina durante o jantar da PWA. Thelma entra em trabalho de parto.

Segunda-feira, 9 de março

Thelma rejeita a ajuda de Camila a caminho do hospital. Lurdes pede que Thelma deixe Camila se aproximar do bebê. A família de Camila conhece Caio. Jane questiona Thelma sobre a mentira a respeito da adoção de Danilo.

Terça-feira, 10 de março

Danilo é assaltado, e Thelma e Camila se desesperam. Thelma conta a Lurdes que Jane tem técnicas de vidência. Jane prevê o futuro de Lurdes e afirma que ela já encontrou Domênico. Vitória vibra com sua nova atuação na advocacia. Vitória confronta Álvaro.

Quarta-feira, 11 de março

Davi agride Álvaro, que afirma que denunciará o ativista. Tiago e Nicolas brigam novamente, e Raul repreende Matias e Miranda. Jane alerta Thelma sobre sua disputa com Camila. Danilo é assaltado novamente e pede ajuda a Durval. Jane confirma a Lurdes sua profecia.

Quinta-feira, 12 de março

Lurdes pensa em sua busca por Domênico. Jane aconselha Thelma a dar uma chance para Durval. Durval marca um jantar com Thelma, e Danilo e Jane comemoram. Betina e Sandro se aproximam. Raul pede para adotar Tiago. Sandro estuda com Betina.

Sexta-feira, 13 de março

Estela despista Verena, e Álvaro foge. Érica se prepara para voltar ao Brasil. Ryan, Magno e Camila planejam surpreender Lurdes com a chegada de Érica. Durval conta a Danilo sobre seu relacionamento com Thelma. Sandro conversa com Betina sobre Érica.

Sábado, 14 de março

Lurdes estranha o comportamento dos filhos em relação a seu aniversário. Sandro conversa com Raul sobre sua dúvida entre Érica e Betina. A pedido de Álvaro, Belizário e Penha exigem que Leila se infiltre na ONG de Davi. Lurdes se emociona com sua festa surpresa.