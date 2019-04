Resumo das novelas de 6 a 13 de abril de 2019

Laila descobre que está grávida de Jamil

Nesta semana em “Órfãos da Terra” da Rede Globo, Laila (Julia Dalavia) passa mal e descobre que está esperando um filho de Jamil (Renato Góes). Elias (Marco Ricca), seu pai, a expulsa de casa.

Órfãos da terra

Sábado, 6 de abril

Jamil e Laila confessam que estão apaixonados um pelo outro. Hussein aconselha Jamil a esperar para contar a Laila sua ligação com Aziz. Davi conversa com a família por videoconferência, e Bóris sente falta do neto. Sara conhece Ali, e Mamede percebe que o neto gostou da moça. Aziz liga para Jamil, que disfarça na frente de Laila.

Segunda-feira, 8 de abril

Jamil e Laila marcam um encontro no Brasil. Missade joga fora o papel com o número do telefone de Jamil. Padre Zoran acolhe Laila e sua família no centro para refugiados em São Paulo. Jamil conta para Ali sobre a história de Laila, e Mamede ouve. Ali questiona Jamil sobre Aziz. Elias conhece Faruq.

Terça-feira, 9 de abril

Padre Zoran ajuda Missade e Elias a encontrar a loja de Miguel e Rania. Valéria se enfurece quando Bruno se recusa a deixar Laila sozinha no hospital. Norberto marca um encontro com Valéria, sem que Teresa perceba. O médico anuncia a Laila que ela está grávida.

Quarta-feira, 10 de abril

Laila se desespera com a notícia da gravidez. Missade chega ao hospital para resgatar Laila, e agradece Bruno. Aziz orienta Fauze a vigiar Hussein. Dalila rejeita Youssef. Jean-Baptiste e Tião afirmam a Elias que indicarão sua contratação para Caetano. Laila e Jamil se desencontram. Bruno e Abner são detidos pela polícia. Rania reencontra Elias.

Quinta-feira, 11 de abril

Rania pede que Elias a leve até Missade. Em segredo, Valéria pede dinheiro a Norberto para libertar Bruno e Abner. Bruno declara seu amor por Valéria. Rania resgata sua família do centro de refugiados. Marie oferece um emprego a Laila. Valéria sugere que Bruno dispense Abner. Missade descobre que Laila está grávida.

Sexta-feira , 12 de abril

Aziz ordena que Youssef viaje para o Brasil atrás de Jamil. Camila insinua a Rania que Laila está grávida. Jamil se candidata à vaga de vendedor na loja de Miguel. Bruno descobre que Valéria fala regularmente com Norberto. Soraia alerta Hussein sobre a desconfiança de Aziz com Jamil. Miguel confronta Jamil.

Sábado, 13 de abril

Hussein e Soraia sofrem por seu amor impossível. Abner garante a Bruno que não gostou de Sara. Laila revela a Elias sobre o bebê, e o pai expulsa a filha de sua família. Laila pede abrigo a Marie. Aziz questiona Hussein sobre Jamil. Missade vê Jamil.

Verão 90

Sábado, 6 de abril

João termina o namoro com Moana.Murilo descobre a identidade dos Tigres Siberianos. Mercedes agradece a Vanessa, ao achar que Larissa e Quinzinho estão mais unidos por causa da influência da VJ. Lidiane conta a Jofre que, depois da recaída que teve com Patrick, ambos chegaram à conclusão de que não podem continuar juntos. Murilo divulga a identidade dos Tigres Siberianos em seu programa.

Segunda-feira, 8 de abril

Manu descobre que Lidiane viajará para o Paraguai. Jofre inventa para Manu que Lidiane está doente. Jerônimo fica com raiva de Quinzinho por cancelar o programa de Ticiano e deduz que o motivo é Dandara. Vanessa convence Larissa a pensar melhor antes de terminar o noivado com Quinzinho. Manu e Kika decidem seguir Lidiane. Manu se surpreende ao reconhecer João entre os Tigres Siberianos.

Terça-feira, 9 de abril

Manu e João se amam. Patrick e João pulam as janelas dos quartos de Lidiane e Manu e acabam se encontrando. Madá abre sua loja esotérica perto do Baião de Dois e comenta com Dirce que não gosta de Raimundo. Vanessa entrega para Diego as anotações de Larissa sobre ele e tenta convencê-lo a se afastar da amiga. Larissa termina seu relacionamento com Quinzinho. Manu procura Jerônimo.

Quarta-feira, 10 de abril

João termina o namoro com Moana. Murilo descobre a identidade dos Tigres Siberianos. Mercedes agradece a Vanessa, ao achar que Larissa e Quinzinho estão mais unidos por causa da influência da VJ. Lidiane conta a Jofre que ela e Patrick não têm mais nada. Murilo divulga a identidade dos Tigres Siberianos em seu programa.

Quinta-feira, 11 de abril

Madá faz uma previsão para Gisela e afirma que sua história com Patrick ainda não acabou. Patrick procura Galdino na casa de Jerônimo. Jerônimo se sente preterido por Quinzinho. Galdino chama a polícia para ir atrás de Patrick ao ver que o eletricista roubou seus potes de doce. Vanessa garante a Jerônimo que será a nova Garota Top Wave. Manu se assusta ao ver o cenário para o teste com Wladimir.

Sexta-feira, 12 de abril

Vanessa faz elogios a Álamo, com a intenção de conseguir o título de Garota Top Wave. Jerônimo consegue manter o programa de Ticiano na PopTV. Manu coloca pó de mico nas roupas que Vanessa reservou na Top Wave. João comenta com Herculano sobre sua ideia de lançar Manu como a Garota Top Wave e incentiva o cineasta a fazer um piloto do programa para concorrer à vaga.

Sábado, 13 de abril

Patrick come o doce de leite para ter coragem de se apresentar sozinho, sem máscara. Patrick comenta com Gisela que ficou feliz com a presença dela no show. Janaína demonstra preocupação com o plano de João de usar pseudônimo e trabalhar na PopTV. Vanessa acorda com o rosto inchado. Gisela e Patrick se beijam. Janaína sugere que Janice atue como figurinista para cuidar do visual de Manu no programa. Lidiane aparece de surpresa na gravação do piloto.

O sétimo guardião

Sábado, 6 de abril

Judith e Murilo se preocupam com o futuro dos guardiães. Sampaio consegue se aproximar de Gabriel no hospital, mas é surpreendido com a chegada de Geandro e Júnior. Laura se irrita com Sampaio. Feliciano procura Murilo. Olavo conquista o povo de Serro Azul.

Segunda-feira, 8 de abril

Afrodite acredita que está grávida e pede ajuda a Milu. Laura exige que Sampaio tire a vida de Gabriel. Rivalda registra Diana namorando Walid, e Bebeto flagra a irmã. Valentina afirma a Feliciano que, na ausência de Gabriel, ela tem direitos sobre o casarão. Valentina decide se mudar para o casarão. Luz e Geandro confrontam Olavo.

Terça-feira, 9 de abril

Afrodite confirma sua gravidez. Marcos Paulo constata que suas fórmulas sumiram. Judith recebe Valentina e Louise no casarão. Luz e Sóstenes alertam Murilo sobre os atentados contra Gabriel. Olavo comenta com Neide que conhece Firmina do passado. Laura inventa para Luz que está preocupada com a saúde de Gabriel. Guilherme exige que Mirtes destrua o blog do Tarja Preta. Neide questiona a história de Firmina e Olavo.

Quarta-feira, 10 de abril

Lourdes enfrenta Geandro e se demite da agência de turismo. Eurico pede que Marilda se aproxime de Valentina para conseguir informações. Firmina conta sua história para Neide, que se desespera ao saber a verdade sobre sua filha. Judith e Murilo deduzem que Olavo e Valentina sabem do lençol de água da fonte. Nicolau anuncia que irá com Diana e Walid para os Estados Unidos. Murilo confronta Feliciano.

Quinta-feira, 11 de abril

Milu joga cartas para Feliciano, e teme por suas vidas. Feliciano se embriaga, e Ondina se preocupa. Peçanha descobre que Machado morreu envenenado. Eurico jura vingança contra os guardiães. Olavo proíbe Laura de visitar Gabriel. Laura e Sampaio ficam juntos. Rivalda briga com Nicolau e se candidata à vaga na agência de Geandro. Raimunda aconselha Lourdes a voltar para seu emprego. Padre Ramiro encontra Feliciano sem vida na porta da igreja.

Sexta-feira, 12 de abril

Milu e Ondina sofrem pela morte de Feliciano. Rivalda desconfia da gravidez de Afrodite. Neide expulsa Firmina de sua casa. Valentina pede o apoio de Luz no resgate de Gabriel, mas as duas acabam discutindo. Olavo explica a Laura seu plano para acessar o lençol de água da fonte. Valentina se despede de Feliciano.

Sábado, 13 de abril

Incentivada por Sóstenes, Luz conversa com Júnior sobre a proposta de Valentina para proteger Gabriel. Olavo exige que Sampaio investigue sobre os assassinatos em Serro Azul. Valentina, Judith e Marcos Paulo se preparam para receber Gabriel no casarão. Nicolau ouve quando Afrodite comenta sobre o bebê. Luz aceita se unir a Valentina para proteger Gabriel.