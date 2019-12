Resumo das novelas de 31 de dezembro a 2 de janeiro

Diogo pede afastamento de Marcos da editora

Em “Bom Sucesso”, Gisele pede confiança a Yuri e diz que está seduzindo Diogo para descobrir o plano de vingança do advogado. Diogo exige o afastamento de Marcos da Editora. Mário promete a Silvana que será um bom pai. Diogo comunica que ficará com a sala de Alberto e Marcos reage.

Malhação

Terça-feira, 31 de dezembro

Jaqueline aconselha Anjinha a pressionar Cléber. Carla revela a Marco que Cléber e seu irmão estão voltando para o Rio de Janeiro. Anjinha acredita que Cléber não quer mais namorá-la. Filipe pensa em Rita. Rita dá um ultimato em Rui.

Quarta-feira, 1 de janeiro

Cida acredita que Leila tenha mentido sobre seu encontro com Rui. Nanda tem sua primeira sessão de terapia com Eliane. Aloísio ofende Serginho. Guga pensa em denunciar Aloísio para a polícia.

Quinta-feira, 2 de janeiro

Lígia pede que Lara providencie seu divórcio de Joaquim. Meg não aceita prejudicar Serginho para ajudar Max. Rui ameaça Leila para defender Rita. Cléber e Rafa chegam a Caxias. Cléber flagra Anjinha beijando Tatoo.

Éramos seis

Terça-feira, 31 de dezembro

Almeida revela a Clotilde que não pode se separar de Natália. Lola tem uma ideia para tentar ajudar Carlos. Isabel termina seu namoro com Lúcio. Emília provoca uma nova crise em Justina. Lola vê Alfredo na casa de Emília.

Quarta-feira, 1 de janeiro

Gusmões se preocupa com Almeida. Emília se assusta com o desenho de Justina. Inês tenta fazer as pazes com Carlos. Emília decide deixar Justina em Itapetininga. Adelaide procura Justina.

Quinta-feira, 2 de janeiro

Zeca treina para pedir o adiantamento a Emília. Tião confidencia a Alfredo que conhece segredos de Osório. Lúcio revela a Carlos sobre a proximidade entre Isabel e Felício. Emília se surpreende ao ver o desenho de Justina e destrata Adelaide na casa de Olga.

Bom Sucesso

Terça-feira, 31 de dezembro

Marcos acusa Diogo de ter roubado os direitos do livro de Eric Feitosa. Yuri reconhece que Gisele estava certa sobre Diogo. Machado diz a Nana e Marcos que a única solução para se livrar de Diogo é achar uma prova de que o livro foi registrado por Eric.

Quarta-feira, 1 de janeiro

Jeniffer fica surpresa ao saber por Marcos que é sócia de Diogo. Paloma alerta Jeniffer para o perigo que ela corre. Jeniffer surpreende Diogo ao cobrar seus direitos como sócia do advogado.

Quinta-feira, 2 de janeiro

Diogo sugere que Jeniffer fique ao seu lado, vigiando Paloma e Marcos. Lulu vê Tonho com Leila. Orientada por Diogo, Jeniffer mente para Paloma e Marcos. Batista beija Lulu. A gravidez de Silvana é descoberta pelo elenco da novela.

Amor de mãe

Terça-feira, 31 de dezembro

Nuno pede desculpas a Joana e presenteia a filha. Marina se automedica para não ter que parar de jogar, e Ryan se preocupa. Magno descobre que a morte de Genilson voltou a ser investigada. Thelma flagra Gabo escondendo armas em seu restaurante.

Quarta-feira, 1 de janeiro

Durval se sente inseguro quando Natália lhe passa as informações para cuidar de Carolina. Leila confronta Betina. Samuel repreende a automedicação de Marina. Vitória confessa a Raul que mentiu sobre o filho dos dois.

Quinta-feira, 2 de janeiro

Belizário confronta Davi e ameaça a vida de Amanda. Amanda proíbe Cássia e Guará de revelarem seu paradeiro a Davi. A pedido de Magno, Betina se desculpa com Leila. Vicente ameaça Verena, e Belizário os observa.