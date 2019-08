Resumo das novelas de 31 de agosto a 7 de setembro

Órfãos da terra

Sábado, 31 de agosto

Almeidinha prende uma cúmplice de Dalila. Helena aceita o pedido de Hussein. Mágida ouve Salma falando de Aline para Padre Zoran. Aline sofre com a falta de Salma.Cibele sonha com Davi. Benjamin se recusa a falar sobre Letícia para Caetano.

Segunda-feira, 2 de setembro

Helena protege Laila do disparo de Dalila, e é levada para o hospital. Letícia decide assumir seu namoro com Benjamin. Helena reconhece para Elias que seu relacionamento com ele foi um equívoco e pede que ele reconquiste Missade.

Terça-feira, 3 de setembro

Jamil encaminha a mensagem que Laila recebeu para Almeidinha. Benjamin decide sair de casa, mas é rejeitado por Letícia. Cibele ajuda Benjamin a falar com Eva. Bruno pede Marie em casamento. Laila recebe mais uma ameaça de Dalila.

Quarta-feira, 4 de setembro

Jamil tenta acalmar Laila e fala com Almeidinha. Marie aceita o pedido de casamento de Bruno. Caetano procura Benjamin. Dalila envenena um prato de comida e manda entregá-lo para Laila.

Quinta-feira, 5 de setembro

Laila sente-se mal e Jamil a leva para o hospital. Dalila foge do salão de festas. Almeidinha avisa aos convidados sobre o envenenamento, e Abner passa mal. A recepcionista do hotel em que Dalila está hospedada a entrega para a polícia.

Sexta-feira, 6 de setembro

Valéria e Camila chegam ao Brasil. Jamil, Laila e Almeidinha pedem a ajuda de Bruno no plano para prender Dalila. Dalila fica intrigada com a notícia sobre o novo casal. Dalila aparece para a cerimônia disfarçada. Dalila tenta fugir.

Sábado, 7 de setembro

Dalila é presa, e Laila e Jamil comemoram. Cibele conversa com Helena sobre Davi. Jamil, Laila e Raduan se divertem. Valéria avisa a Camila que pretende falar com a família Nasser sobre a união das duas. Dalila tem um surto e Tomás tenta acalmá-la.

Bom Sucesso

Sábado, 31 de agosto

Marcos ignora Silvana. Patrick desconfia de que Gabriela possa estar interessada em Vicente. Silvana aparece na editora acompanhada de um oficial de Justiça e incendeia os livros.

Segunda-feira, 2 de setembro

Ramon convida Alberto para conhecer o interior da igreja onde ele e Paloma irão se casar. Paloma comunica a Marcos que Alberto foi internado. William descobre que Diogo é o amante misterioso de Gisele.

Terça-feira, 3 de setembro

William registra Diogo e Gisele juntos na cama, e chantageia a colega. Marcos conta ao pai que pensa em publicar um novo livro. Na quadra da escola de samba, Paloma acusa Silvana de ter sido a causadora do mal-estar de Alberto.

Quarta-feira, 4 de setembro

Silvana confessa a Pablo que se sente culpada pelo estado de Alberto. Alberto gosta da reação de Paloma. Alberto decide presentear Paloma com um vestido da loja de Eugênia.

Quinta-feira, 5 de setembro

Alberto exige que Eugênia trate Paloma bem. Paloma confessa a Alberto que gostou de voltar à loja como cliente. Gisele alerta William sobre Diogo. Alberto disfarça quando Diogo lhe pergunta sobre Eric.

Sexta-feira, 6 de setembro

Marcos decide assistir ao desfile ao lado de Paloma. Marcos leva Paloma em casa, e Ramon os flagra. Ramon cobra uma explicação de Paloma, e Marcos tenta defender a costureira.

Sábado, 7 de setembro

Paloma explica a Ramon que não sabia que Marcos iria ao desfile. Paloma conta a Alberto sobre seu sonho de ser estilista. Paloma se emociona ao ver Alice vestida para a formatura.

A dona do pedaço

Sábado, 30 de agosto

Maria da Paz explica seu plano para Téo e Rock. Jô se recusa a contar para Régis por que vendeu a fábrica para Fabiana. Chiclete vai à delegacia falar com Camilo. Fabiana demite Britney.

Segunda-feira, 2 de setembro

Amadeu, Carlito e Sílvia descobrem que Gilda tem pouco tempo de vida. Fabiana propõe que Maria da Paz trabalhe como funcionária dela. Gladys se alia a Jô. Gilda morre.

Terça-feira, 3 de setembro

Maria da Paz aconselha Chiclete a lutar por Vivi. Téo e Jô passam a noite juntos. Vivi confessa a Beatriz que se incomoda com Abdias. Fabiana proíbe Maria da Paz de vender bolos anunciando o nome da empresa.

Quarta-feira, 4 de setembro

Kim inventa uma desculpa para esconder de Márcio seu envolvimento com Paixão. Amadeu promete defender Maria da Paz contra Fabiana.Vivi e Chiclete se encontram por acaso. Téo convence Jô a investir seu dinheiro.

Quinta-feira, 5 de setembro

Maria da Paz pede ajuda a Eusébio para descobrir o paradeiro de suas sobrinhas. Britney consegue seu emprego de volta. Cornélia aposta todo o dinheiro de Eusébio. Fabiana revela o mistério de Agno a Cássia.

Sexta-feira, 6 de setembro

Camilo promete ajudar Maria da Paz a localizar suas sobrinhas. Leandro jura vingança contra Fabiana. Leandro ameaça Fabiana. Agno promete que fará Jô ganhar muito dinheiro.

Sábado, 7 de setembro

Jô aceita conhecer o investidor de Agno. Cássia pede que Agno arrume uma namorada. Camilo encontra Argemiro. Maria da Paz conta a Amadeu que abrirá uma nova loja.