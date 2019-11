Resumo das novelas de 30 de novembro a 7 de dezembro

Gisele desmascara Diogo

Em Bom Sucesso, Diogo tenta se desculpar com Nana por não ter revelado que era estéril. Diogo pega o manuscrito do livro de Eric. Gisele conta a Nana, na presença de Alberto, que foi amante de Diogo. Gisele e William revelam a Fábio que Diogo é o responsável pela morte de Felipe.

Éramos seis

Sábado, 30 de novembro

Higino comunica a Lola sobre a internação do marido. Clotilde avisa a Alfredo sobre Júlio e o menino se sente culpado pelo estado do pai. Durvalina dá apoio a Alfredo. Inês afirma que João nunca será seu pai. O médico avisa que Alfredo precisará doar sangue para Júlio.

Segunda-feira, 2 de dezembro

Júlio não resiste e falece diante de Lola e seus filhos. O corpo de Júlio é velado pela família e amigos. Marcelo avisa a Mabel da morte de Júlio. Almeida desabafa com Clotilde. Zeca conta a Olga, Candoca e Dona Maria sobre o falecimento de Júlio. Emília e Afonso confortam Lola.

Terça-feira, 3 de dezembro

Mabel não deixa Carlos acompanhá-la até sua casa. Almeida se entristece quando Assad avisa que a loja precisa de outro vendedor. Soraia culpa Karine por não conseguir se aproximar de Julinho. Alaor tenta animar Marion. João prende Inês em seu quarto. Olga se desespera ao ver Justina com Zequinha no colo.

Quarta-feira, 4 de dezembro

Inês tem uma ideia para fugir de casa. Emília não gosta quando Adelaide decide sair para passear de carro. Osório não aceita que Alfredo trabalhe para ele. Adelaide quase atropela Alfredo. Inês foge de seu quarto. Carlos conta para Mabel sua história com Inês.

Quinta-feira, 5 de dezembro

Alfredo comemora seu emprego com Afonso. Julinho começa a trabalhar com Almeida. Assad gosta de ver a cumplicidade entre Soraia e Karine. Lili se entristece ao saber que Julinho saiu com Soraia. Isabel discute com Clotilde. Isabel e Lúcio se beijam. Marion decide deixar São Paulo.

Sexta-feira, 6 de dezembro

Alfredo recebe uma carta de despedida de Marion, mas não a lê. Soraia afirma a Isabel que irá conquistar Julinho. Clotilde tem uma alucinação com Almeida e fica nervosa. Alfredo e Adelaide se animam ao se encontrarem em uma reunião sobre política.

Sábado, 7 de dezembro

Afonso se emociona ao reencontrar Inês. Carlos avisa a Lola que falará com o pai de Mabel sobre o namoro dos dois. Elias cobra de Lola uma dívida de Júlio. Clotilde sugere que Lola faça doces para vender. Lola tem um pesadelo. Carlos conversa com Josias.

Bom Sucesso

Sábado, 30 de novembro

Diogo sai do banheiro e deixa Alberto caído no chão. Batista encontra Alberto no banheiro. Nana expulsa Diogo e Mario do hospital. Alberto reconhece Paloma. Vera afirma a Marcos que Alberto está apaixonado por Paloma.

Segunda-feira, 2 de novembro

Marcos fica intrigado com a revelação de Vera. Ramon e Francisca ganham o concurso de dança. Diogo escuta Mauri comentar que Paloma é essencial para a recuperação de Alberto. Alberto recupera a memória. Marcos questiona Alberto sobre seus sentimentos por Paloma.

Terça-feira, 3 de dezembro

Alberto desconversa. Mário, William e Pablo se reencontram na ilha Boka Loka. Mauri avisa a Nana e Marcos que o quadro de Alberto é grave. Nana confessa a Gisele que ama Mário e decidiu se separar de Diogo. Pablo avisa a Mário que o filho de Nana é dele.

Quarta-feira, 4 de dezembro

Nana concorda em passar o fim de semana com Diogo. Paloma desconfia que haja algum motivo para Marcos a estar evitando. Gisele fica apavorada ao saber que William contou a Mário que Diogo é estéril. Alberto repreende Marcos por fazer Paloma sofrer.

Quinta-feira, 5 de dezembro

Mário volta para o Rio de Janeiro e revela a todos que é pai do filho de Nana. Gisele fica assustada com as ameaças de Diogo. Yuri aconselha Gisele a enfrentar seus erros. Lulu se oferece para cuidar de Waguinho enquanto Jandira está fora do Rio.

Sexta-feira, 6 de dezembro

Nana e Alberto ficam chocados com as revelações de Gisele e a expulsam da mansão. William volta para o Rio para desmascarar Diogo. Tonho ameaça sair de casa, quando Lulu avisa ao marido que Waguinho irá morar com eles. Gisele se disponibiliza para desmascarar Diogo.

Sábado, 7 de dezembro

Fábio sugere pedir a ajuda de Thaíssa e Jeff para gravar um vídeo do encontro de Diogo com Gisele. Diogo e Jeniffer discutem com Eugênia e Machado no restaurante. Alberto pede a Vera para não se envolver na relação de Marcos com Paloma.

Amor de mãe

Sábado, 30 de novembro

Lurdes aconselha Magno a se afastar de Betina. Vitória e Tiago se entendem. Míriam interroga Magno e desconfia de suas respostas. Vitória acerta a contratação de Lurdes. Vitória leva Tiago para casa. Kátia se preocupa com Sandro. Vitória descobre que está grávida.

Segunda-feira, 2 de dezembro

Lurdes afirma que Vitória precisa contar a Davi sobre sua gravidez. Danilo discute com Thelma e pede demissão do restaurante. Wesley questiona Magno sobre o desaparecimento de Genilson. Kátia revela a Lurdes que seu filho está vivo.

Terça-feira, 3 de dezembro

Estela pressiona Raul, que despista a moça. Lídia confirma a Estela que Raul está apaixonado por Érica. Davi conta sua história de vida para Vitória. Raul e Érica ficam juntos. Samuel repreende Marina. Estela procura Raul.

Quarta-feira, 4 de dezembro

Vitória e Davi discutem, mas acabam se beijando. Lídia registra o beijo de Raul e Érica e alerta Estela. Érica consegue conter o escândalo de Estela. Marconi arma um tiroteio para resgatar Sandro. Sandro protege Lurdes.

Quinta-feira, 5 de dezembro

Sandro é atingido ao proteger Lurdes. Amanda nega o pedido de Thelma para convencer Danilo a voltar para o restaurante. Danilo sai de casa. O restaurante de Thelma é interditado, e a mulher culpa Vitória. Vicente agride Betina.

Sexta-feira, 6 de dezembro

Eunice repreende Camila por sua atitude com Loyane. Davi conta para Miguel que terá um bebê com Vitória. Lídia e Raul se divorciam. Durval reconhece Thelma, e os dois se aproximam. Davi pede Vitória em namoro. Sandro pede que Lurdes faça uma entrega para Marconi.

Sábado, 7 de dezembro

Lurdes aceita ajudar Sandro. Sheila recontrata Érica, e Raul comemora a felicidade da namorada. Lídia manipula Estela contra Raul. Os filhos de Lurdes a pressionam sobre Sandro e Marconi. Danilo apoia Thelma. Lurdes despista Ryan e encontra Marconi.