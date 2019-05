Resumo das novelas de 25 de maio a 1º de junho de 2019

Jerônimo pede ajuda de Vanessa para separar Quinzinho e Dandara

Neste sábado em “Verão 90”, Dandara pergunta a Patrick se ele não desconfia que Mercedes armou para ele e Gisela se desentenderem. Lidiane conta a Mercedes que João é o responsável pelo programa de Manu. Jerônimo sugere a Vanessa que ela ajude a separar Quinzinho de Dandara e conquiste o Mercedes.

Resumo das novelas de 25 de maio a 1º de junho

Órfãos da terra

Sábado, 25 de maio

Paul avisa a Dalila que conseguiu a autorização para Missade trabalhar. Laila combina com Jamil de homenagear a empresária síria no centro de refugiados. Raduan entrega flores para Dalila/Basma, que finge emoção na frente de todos.

Segunda-feira, 27 de maio

Aline diz a Caetano que deseja adotar uma menina. Miguel despista Rania a caminho do cassino. Cibele e Benjamin seguem Dalila/Basma até o hotel, e a menina conclui que a vilã está tramando contra a família de Laila.

Terça-feira, 28 de maio

Cibele conta para Rania que Dalila/Basma é chefe de Paul. Camila alerta Dalila/Basma sobre a desconfiança de Cibele. Ali tenta fazer Sara recuperar sua memória. Elias e Helena se beijam. Rania revela as descobertas de Cibele para Jamil e Laila.

Quarta-feira, 29 de maio

Dalila faz uma denúncia anônima contra Cibele para a polícia. Santinha questiona Miguel sobre a origem de seu dinheiro extra. Laila desconfia de que Elias se encontrou novamente com Helena. Tomás encontra uma bomba caseira na mochila de Cibele e leva a menina para a delegacia.

Quinta-feira, 30 de maio

Sara não reconhece Davi, e Eva sofre. Almeidinha identifica o homem que plantou a bomba na mochila de Cibele. Abner pede Sara em casamento. Paul e Dalila são chantageados pelo homem que contrataram para prejudicar Cibele, e Camila observa os três sem ser vista.

Sexta-feira, 31 de maio

Dalila ameaça Paul. Teresa conversa com Jean sobre seu divórcio, e o músico se insinua para ela. Valéria se revolta contra Norberto por conta do contrato pré-nupcial. Almeidinha e Tomás conseguem capturar o rapaz contratado por Paul e Dalila. Jamil anuncia a prisão do rapaz, e Dalila fica apreensiva.

Sábado, 1º de junho

Laila e Elias estranham o comportamento de Dalila/Basma. Laila questiona Jamil sobre sua proximidade com Dalila/Basma. Cibele conclui que foi Dalila/Basma quem armou contra ela. Sara recupera sua memória durante o jantar de noivado com Abner. Sara se declara para Ali. Miguel perde dinheiro no cassino, e Paul comemora.

Verão 90

Segunda-feira, 27 de maio

Dandara pergunta a Patrick se ele não desconfia que Mercedes armou para ele e Gisela se desentenderem. Lidiane conta a Mercedes que João é o responsável pelo programa de Manu. Jerônimo sugere a Vanessa que ela ajude a separar Quinzinho de Dandara e conquiste Mercedes.

Terça-feira, 28 de maio

Quinzão decide lutar por Lidiane. Vanessa acompanha Quinzinho num jantar de negócios. Lidiane recebe flores de Quinzão, mas acredita ser um fã anônimo. Mercedes procura Janaína e avisa que sabe que João é o responsável pelo programa de Manu.

Quarta-feira, 29 de maio

Jerônimo pede a Vera que reserve um quarto para Vanessa no mesmo hotel de Quinzinho. Herculano se despede de Janaína. Jerônimo apaga a fita do programa de Dandara para impedir que ela viaje com Quinzinho. Murilo divulga em seu programa que Raimundo está falando mal do restaurante de Janaína.

Quinta-feira, 30 de maio

Madá tem uma visão sobre Álamo e avisa ao ex-marido para ele não acreditar em um homem estranho. Vanessa conta a Dandara que estava no coquetel em São Paulo com Quinzinho. Vanessa fica surpresa ao ver Galdino de volta ao Rio.

Sexta-feira, 31 de maio

Janaína e Raimundo concordam em fingir uma rivalidade para aumentar a clientela dos restaurantess. Larissa alerta Dandara sobre Vanessa. Larissa decide se mudar para um conjunto habitacional e aluga seu apartamento para Moana. Lidiane sonha com Quinzão. Herculano se despede da família.

Sábado, 1º de junho

Mercedes avisa a Jerônimo que, em breve, ele entrará de sócio na PopTV. Quinzinho convida Vanessa para sair. Manu percebe que Kika canta bem, mas não desconfia que ela é a Cantora Mascarada. João envia as provas contra Jerônimo para a família Ferreira Lima.

A dona do pedaço

Sábado, 25 de maio

Marlene aconselha Maria a continuar em São Paulo. Os bolos de Maria fazem sucesso. Amadeu dá pequenos passos no andador. A Madre decide criar Fabiana, por não conseguir encontrar a família da menina. Evelina mente para Maria e diz que Amadeu morreu e a filha entra em trabalho de parto.

Segunda-feira, 27 de maio

A confeitaria de Maria faz sucesso. Passagem de tempo. Márcio fala com Maria sobre a aquisição de novas lojas. Zé Hélio disfarça quando a família o questiona sobre Rarisson. Maria se surpreende com as críticas que recebe de Josiane.

Terça-feira, 28 de maio

Régis se aproxima de Josiane. Maria chega ao leilão e não repara quando todos ridicularizam seu visual. Maria procura por Josiane, que beija Régis para se esconder da mãe.

Quarta-feira, 29 de maio

Dorotéia pensa em fazer uma festa para comemorar a volta de Rarisson. Maria se desespera ao ver Kim descartar todas as roupas da filha. Rarisson chega de viagem e todos de sua família se surpreendem quando ela se apresenta como Britney.

Quinta-feira, 30 de maio

Maria ajuda Dorotéia e Eusébio a aceitarem Britney. Amadeu marca uma entrevista de emprego para Gilda na construtora de Agno e Otávio. Maria vai com Kim e Josiane ao shopping. Fabiana conta sua descoberta para a Madre e pede ajuda para ir a São Paulo.

Sexta-feira, 31 de maio

Maria se desespera com os gastos de Kim e Josiane. Fabiana se despede da Madre e das freiras do convento. Virgínia fala com Camilo sobre sua irmã. Lyris agarra Agno. Nilda obriga Rael a prometer que vingará os Matheus.

Sábado, 1º de junho

Rock tenta humilhar Josiane na frente de Virgínia, que acaba defendendo a jovem. Régis não consegue dinheiro com Agno. Márcio avisa a Amadeu quando Maria estará na confeitaria. Lyris pede que Gilda vigie Agno. Régis furta uma joia de Gladys. Amadeu e Maria se reencontram.