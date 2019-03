Resumo das novelas de 23 a 30 de março

Alain assume que Cris é a reencarnação de Julia Castelo

A última semana de “Espelho da vida” promete pegar fogo. Danilo descobre que Eugênio sequestrou Cris/Julia e o bebê. Piedade se desespera ao ver o estado da filha. Dora e Gustavo planejam fazer Cris/Julia sofrer. Alain conversa com Dalton e assume que acredita que Cris seja a reencarnação de Julia Castelo. Fabrício cuida de Cris/Julia e tenta acalmar Piedade.

REDE GLOBO

Espelho da vida

Sábado, 23 de março

Alain fica perturbado com suas descobertas, e André e Vicente o ajudam. Danilo lamenta com Cris/Julia a morte de Augusto. Mariane afirma a Pat que deseja se casar com Marcelo. Alain sofre com a ausência de Cris. Gilson convida Gentil para sair, e Zezé sente ciúmes. Gilson informa a Marcelo que Isabel continua sendo investigada. Margot descobre que Daniel chegará a qualquer momento a Rosa Branca. Daniel e Letícia viajam para Rosa Branca.

Segunda-feira, 25 de março

Daniel comenta com Letícia sobre a possibilidade de encontrar Julia em Rosa Branca. Gustavo enfrenta Eugênio. O Inspetor rechaça as denúncias de Bendita contra Eugênio. Alain e Bola planejam uma forma de esperar a volta de Cris para finalizar o filme. Grace e Margot conversam sobre a chegada de Daniel. Daniel reconhece Rosa Branca e afirma a Letícia que é a cidade que visitou em suas sessões de regressão. Isabel tenta convencer Alain de sua mudança de comportamento.

Terça-feira, 26 de março

Vicente se emociona com o encontro de Daniel e Margot. Grace encontra um objeto antigo e acredita que seja o novo portal. Américo enfrenta Pente Fino, e os dois acabam presos. Ana e Flávio prometem ajudar Vitor e Jadson. Pat decide viajar às escondidas para o Rio de Janeiro para conhecer Ricardo Júnior, e Michele se preocupa. Alain conta sobre a história de Julia e Danilo, e Daniel fica comovido. Graça ameaça Eugênio e exige que ele liberte Piedade.

Quarta-feira, 27 de março

Margot e Daniel se abraçam emocionados. Dora confronta Eugênio e furta as alianças de Julia e Danilo. Gentil conhece Daniel e todos celebram o encontro do rapaz com sua família. Ana elogia Flávio, que ajudou Américo a deixar a delegacia. Hugo encontra Pat no Rio de Janeiro. Pat fala com Ricardo Júnior e decide voltar para Rosa Branca com Hugo, a quem declara seu amor. Cris/Julia se prepara para dar à luz, ao lado de Danilo. Eugênio comunica a Piedade que Padre Luiz está morto. Gustavo e Dora planejam uma vingança contra Julia. Eugênio encontra Cris/Julia e ameaça o bebê.

Quinta-feira, 28 de março

Margot explica a Daniel que Cris é a reencarnação de Julia, e afirma ao neto que os dois se reencontrarão. Danilo pede ajuda a Hildegard para encontrar Cris/Julia. Grace conforta Ana e Flávio. Alain conversa com Letícia. A esposa do capanga de Eugênio cuida do bebê André. Danilo vai ao encontro de Cris/Julia.

Sexta e sábado, 29 e 30 de março

Verão 90

Sábado, 23 de março

Gisela se sensibiliza com o pequeno gesto de carinho de Mercedes, que decide aceitar a filha de novo em sua casa. João percebe que Duque foi o responsável pelo seu sequestro relâmpago. Duque alerta João sobre o perigo de manter contato com Vanessa. Lidiane e Dirce descobrem que caíram no golpe de uma empresa fantasma. Manu e Jerônimo se beijam.

Segunda-feira, 25 de março

Herculano diz a Janaína que não deveria ter ficado com Gisela. Álamo diz que Madá perdeu a autoconfiança depois que não houve o incêndio na emissora previsto por ela. Raimundo faz uma surpresa para Janaína e decide cozinhar para ela. O Duque diz a Mercedes que Jerônimo foi imprudente ao fechar contrato com o anunciante e sugere que o rapaz seja demitido. Madá sonha com Patrick, João e Candé dançando sensualmente. Patrick encontra um pote de doce de leite no mar.

Terça-feira, 26 de março

Mercedes coloca Candé no lugar de Jerônimo como diretor de programação da emissora. Horácio, o gerente do Quin´s Palace, se surpreende quando Ticiano avisa que alugará o primeiro andar todo do hotel por um mês. Herculano entrega a chave do imóvel desejado a Janaína. Patrick consegue abrir o pote de doce de leite. Depois de comer o doce, Patrick sobe ao palco da festa na boate e dança sensualmente, deixando Gisela deslumbrada.

Quarta-feira, 27 de março

Madá joga cartas para Gisela. Ela finge para Herculano que aceita a separação. Galdino rouba o pote de doce que Patrick encontrou no mar. Vanessa despreza Jerônimo. Galdino se delicia ao comer o doce de leite do pote. Jerônimo comenta com Manu sobre a dúvida de sua permanência na PopTV. Herculano pede uma chance a Janaína. Galdino encontra vários potes de doce de leite no mar e decide comprar a carrocinha de Hamilton para vender sonhos.

Quinta-feira, 28 de março

Vanessa tenta interromper a vingança contra Jerônimo, mas o Duque avisa que não vai voltar atrás. Depois de comer o doce, João, vestido de Batman, se aproxima de Manu e elogia sua beleza. Durante a festa, Jerônimo consegue fugir dos capangas do Duque com a ajuda de Vanessa.Herculano percebe a reação das pessoas ao ver João, Patrick e Candé dançando na pista, e pensa na proposta de Eloína para dirigir um show na Galeria Sibéria.

Sexta-feira, 29 de março

Raimundo e Madá ficam presos no terraço na boate. O Duque devora o sonho de Galdino e se encanta por Luana Lyra. Mercedes fica furiosa ao ver Quinzinho dançando com Dandara na pista de dança. Kika oferece a Manu o doce de Galdino. Dandara e Ticiano também comem os sonhos e ficam alegres. Os convidados resolvem seguir para a praia para ver o pôr do sol. João e Manu mergulham no mar e se beijam.

Sábado, 30 de março

Quinzinho confessa ao pai que tem dúvidas sobre o casamento. Herculano propõe a João montar um espetáculo com ele, Candé e Patrick dançando. Diego procura Larissa e os dois se beijam. Quinzinho afirma a Dandara que não consegue mais viver sem ela. Herculano apresenta João, Candé e Patrick para Eloína. Eloína pede para avaliar o desempenho dos três rapazes, e Herculano fica tenso.

O sétimo guardião

Sábado, 23 de março

Feliciano se hospeda na pensão de Ondina. Marcos Paulo sugere que Gabriel se alie a Valentina contra Olavo para proteger a fonte. Sóstenes procura Neide. Robério opta por ficar ao lado de Olavo, e Marcos Paulo lamenta a traição do amigo. Olavo escorraça Robério. Olavo descobre que está sem a água da fonte. Valentina e Marcos Paulo se unem a Gabriel. Ao tentar pegar a água da fonte, Sampaio cai em uma armadilha.

Segunda-feira, 25 de março

Judith comenta com Valentina e Marcos Paulo sobre as técnicas usadas por Gabriel. Olavo anuncia que desistiu da fonte, deixando Valentina, Gabriel e Marcos Paulo confusos. Stella e Aranha conversam sobre a identidade do doador para a inseminação artificial. Gabriel e Valentina se reconciliam. Olavo ordena que Sampaio cause uma explosão no reservatório de água da cidade.

Terça-feira, 26 de março

Robério alerta Judith sobre o risco de Olavo acabar com Serro Azul. Firmina estranha a presença de Luz no salão de Neide. Padre Ramiro comemora com Maltoni e Elisa a confirmação do casamento dos dois. Jurandir decide voltar a Serro Azul para o casamento da filha, e Afrodite sugere uma reconciliação com Milu. Mirtes confronta Rita de Cássia sobre as calcinhas de Machado. Sampaio tenta se reaproximar de Valentina. Olavo faz uma proposta a Eurico. Sóstenes e Murilo vão ao salão falar com Neide.

Quarta-feira, 27 de março

Firmina ouve a conversa de Neide e Sóstenes. Lourdes comenta com Raimunda sobre sua situação com Geandro. Eurico conta a Marilda sobre o plano de Olavo. Murilo e Sóstenes decidem ajudar a encontrar a filha que Neide procura. Gabriel exige que Aranha contenha Mirtes e proteja o segredo de Machado. Marilda procura Valentina e descobre que Olavo está enganando a irmã. Feliciano anuncia a Gabriel que ama Valentina e lutará por ela. Diana e Walid recebem uma proposta para treinar nos Estados Unidos. Mirtes chantageia Aranha para não revelar o segredo de Machado.

Quinta-feira, 28 de março

Aranha expulsa Mirtes de casa. Diana e Walid se beijam. Rivalda alerta Nicolau sobre a proposta recebida por Diana. Mirtes pede abrigo a Guilherme na casa de João Inácio. Marilda armazena água, e Geandro e Júnior desconfiam. Eurico se alia a Olavo. João Inácio comunica a Mirtes que Guilherme não quer morar com ela. Mirtes pede abrigo a Socorro, e Lourdes ameaça sair de casa. Luz decide se juntar a Murilo na busca por sua filha. Mirtes revela ao povo de Serro Azul o segredo do delegado Machado.

Sexta-feira , 29 de março

Machado se isola na delegacia. Lucilene incentiva Cássia a ir ao encontro de Machado. Lourdes Maria surpreende Geandro. Gabriel convoca os guardiães para falar sobre a situação de Machado. Stella descobre que Guilherme rejeitou Mirtes. Mirtes convence Mattoso a lhe ceder seu quarto na pousada. Valentina procura Marilda e desconfia de que Olavo esteja armando contra ela. Machado decide revelar a Cássia sobre a Irmandade.

Sábado, 30 de março

Feliciano enfrenta Gabriel para participar da reunião de guardiães. Olavo orienta Sampaio a aceitar o encontro com Valentina. Gabriel anuncia que expulsará Machado da Irmandade. Sampaio enfrenta Valentina, que o beija. Sampaio humilha Valentina, que se desespera e pede ajuda a Murilo.