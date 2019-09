Resumo das novelas de 21 a 28 de setembro

Dalila promete se vingar de Camila pela morte de Aziz

Em “Órfãos da terra” Camila inicia seu depoimento. Dalila reclama de ter a alta adiada. Padre Zoran convida Missade a voltar a dar aulas no Instituto. Benjamin sente ciúmes de Letícia. Letícia fica encantada com o trabalho de Faruq no hospital público . Cibele repreende Aline e Miguel por serem preconceituosos. Camila não revela toda a verdade em seu depoimento. O Juiz convoca Rania para depor. Youssef avisa a Amin que a alta de Dalila foi adiada. Bóris se emociona com relato de Sara, Ali e Muna sobre Mamede. O promotor tenta intimidar Rania. Benjamin explica seu projeto secreto para Letícia. O advogado obriga Camila a revelar o que omitiu em seu primeiro depoimento. O Juiz decide sua sentença e pede que Rania esteja presente. Dalila promete se vingar de Camila.

Órfãos da terra

Resumo dos capítulos finais não divulgado pela emissora.

Bom Sucesso

Sábado, 21 de setembro

Marcos convence Jesse Júnior a ir à Bienal. Ramon estranha o convite de emprego de Eric para Paloma. Sofia diz a Alberto que soube por Peter que Eric ofereceu trabalho para Paloma. Alberto conta a Marcos que Eric quer se vingar dele.

Segunda-feira, 23 de setembro

Eric não aceita as desculpas de Alberto e afirma que irá lhe tirar tudo o que ama. Marcos alerta Paloma de que Eric está usando a costureira para se vingar de Alberto. Alberto conta a Marcos que demitiu Paloma por conta da chantagem que Diogo e Nana fizeram com ele.

Terça-feira, 24 de setembro

Alberto explica a Marcos que, caso não demitisse Paloma, ela poderia ser presa. Ramon diz a Paloma que Alberto e Eric querem usá-la. Marcos flagra Felipe e Evelyn se beijando na editora. Nana se assusta ao acordar na casa de Mário, sem saber se dormiu com o editor.

Quarta-feira, 25 de setembro

Paloma desiste de trabalhar para Eric. Nana confidencia a Gisele que dormiu com Mário. Nana inventa para Diogo que dormiu na casa de Gisele. Diogo pressiona Gisele para saber a verdade sobre Nana.

Quinta-feira, 26 de setembro

Gisele afirma a Diogo que não sabe onde Nana passou a noite. Sofia descobre por meio de Peter que Paloma não trabalha mais para Eric e dá a notícia a Alberto. Paloma recebe um livro sem remetente, e deduz que foi presente de Alberto. Marcos chega à Prado Monteiro.

Sexta-feira, 27 de setembro

Diogo se esconde de Marcos para não ser visto com Gisele. Diogo se irrita ao ver Eric conversando com Nana. Stefany avisa a Marcos e Waguinho que Sinistro e Galo Cego foram assassinados. Diogo persegue Eric e acaba provocando um acidente.

Sábado, 28 de setembro

Diogo foge do local do acidente e não percebe que deixa sua carteira cair. Bezinha avisa a Alberto que Eric morreu. Diogo tenta convencer Gisele de que a morte de Eric foi um acidente. Alice concorda em abrir o desfile da coleção de Paloma.

A dona do pedaço

Sábado, 21 de setembro

Maria da Paz e Amadeu socorrem Chiclete. Camilo orienta Berta a vigiar Vivi. Joana aceita ir à luta de Rock. Maria da Paz contrata Jenifer e Tonho para a nova confeitaria. Evelina aceita se casar com Antero. Otávio e Beatriz decidem se separar. Chega o dia do casamento de Vivi.

Segunda-feira, 23 de setembro

Vivi afirma a Camilo que não tem sentimentos por ele e se recusa a dormir com o marido. Camilo ameaça Vivi e ela mente para Kim, que alerta Beatriz para a situação de Vivi. Fabiana e Agno conhecem Joana. Jô perde mais dinheiro. Fabiana chantageia Jô, que ameaça a rival.

Terça-feira, 24 de setembro

Fabiana chantageia Jô após briga. Téo desconfia ao ver Fabiana deixando o prédio de Jô. Camilo obriga Vivi a ir com Berta para seus ensaios fotográficos. Rael consegue uma arma para Jô. Fabiana se incomoda com a nova confeitaria da Maria da Paz.

Quarta-feira, 25 de setembro

Fabiana finge que a queda de Jô foi um acidente e chama por socorro. Camilo faz um acordo com Fabiana e promete encerrar as investigações sobre o acidente de Jô. Camilo se revolta por não conseguir dormir com Vivi. Jô acorda e humilha Maria da Paz.

Quinta-feira, 26 de setembro

Ameaçada por Fabiana, Jô transfere todo o seu dinheiro à moça. Régis visita Jô. A diretora da clínica de repouso exige a Joana que pague a mensalidade de sua avó Matilde. A nova confeitaria de Maria da Paz é um sucesso. Otávio se irrita ao encontrar Zé Hélio em sua casa.

Sexta-feira, 27 de setembro

Rock se recusa a se envolver com Fabiana novamente e Amadeu diz que tentará desvendar o mistério direto com Jô. Linda faz um acordo com Otávio para afastar Beatriz de Zé Hélio. Márcio desconfia de Kim com Paixão.

Sábado, 28 de setembro

Kim afirma a Jô que ela não tem talento para ser digital influencer. Chiclete pede que Beatriz promova um encontro seu com Vivi. Kim diz a Márcio e Sílvia que se assustou com a reação de Jô. Camilo procura Régis. Jô confronta Maria da Paz.