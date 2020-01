Resumo das novelas de 18 a 25 de janeiro de 2020

Alberto e Paloma desfilam juntos no Carnaval

A última semana de “Bom Sucesso” será de muitas emoções. Alice comemora o lançamento de seu livro. Francisca aceita o pedido de casamento de Ramon. Alberto e Paloma desfilam juntos na avenida na Unidos do Bom Sucesso.

Éramos seis

Sábado, 18 de janeiro

Lola vê o terno novo de Alfredo e desconfia. Marcelo se decepciona ao saber que Lili ficará noiva de Julinho. Lola pede para Carlos falar com Osório sobre Alfredo. O circo chega a Itapetininga, e Tavinho fica fascinado. Carlos briga com Alfredo e Lola se desespera.

Segunda-feira, 20 de janeiro

Terça-feira, 21 de janeiro

Natália reclama de ver Almeida brincando com os filhos. Afonso vê Alfredo dormindo na rua e o convence a voltar para casa. Zeca ajuda na montagem do circo e se oferece para substituir a maior atração do espetáculo. Afonso constata que ama Lola, eles conversam e se beijam.

Quarta-feira, 22 de janeiro

Adelaide incentiva Justina a servir de ajudante para o mágico. Zeca tenta se tranquilizar para o seu número. Olga se desespera ao saber que Zeca será o homem-bala. Quando Afonso vai contar a todos sobre ele e Lola, Shirley reaparece com um bolo para Inês.

Quinta-feira, 23 de janeiro

Julinho sugere que Alfredo fique com sua vaga na loja de Assad. Zeca se vangloria para os filhos. Shirley implora a ajuda de Afonso. Candoca chega com Adelaide e Justina, surpreendendo Emília.

Sexta-feira, 24 de janeiro

Tião começa a trabalhar no cabaré. Lola se preocupa ao saber que Alfredo trabalhará na loja de Assad. Isabel decide falar com Lola quando Felício conseguir se divorciar. Shirley desiste de voltar para a Bahia. Lola exige que Alfredo devolva a Osório o dinheiro que roubou.

Sábado, 25 de janeiro

Durvalina socorre Clotilde. Virgulino lamenta a falta de apoio de Genu. Shirley faz uma proposta para Inês. Inês revela a Afonso o pedido de Shirley. Clotilde descobre que está grávida de Almeida.

Bom Sucesso

Sábado, 18 de janeiro

Gisele consegue se soltar e luta contra Diogo, permitindo que os outros fujam. Gisele é homenageada pelos funcionários da Editora. Paloma volta com as crianças para casa. Mauri avisa que Alberto está com uma lesão no pulmão.

Segunda-feira, 20 de janeiro

Alice comemora com Francisca e Cláudia o lançamento de seu livro. Vera nota que Alberto está mal, mas cede ao pedido do amigo para não avisar a Leila. Todos decidem ir ao lançamento do livro de Alice. Mauri obriga Alberto a se internar.

Terça-feira, 21 de janeiro

Alberto pede a Vera para ajudá-lo a fugir do hospital. Paloma se entristece porque Marcos não poderá vê-la na avenida. Alberto implora a Nana e Vera para deixá-lo ir ao sambódromo desfilar no seu último Carnaval.

Quarta-feira, 22 de janeiro

Nana consente que Batista leve Alberto para o Sambódromo. Ramon conta ao garçom da pousada seu plano para pedir Francisca em casamento. Vera deixa escapar para Eugênia que Vicente foi para um camping.

Os resumos do penúltimo e último capítulos não serão divulgados!

Amor de mãe

Sábado, 18 de janeiro

Magno cobra que Leila assine o divórcio. Wesley pede a separação para Penha. Magno percebe que Betina estava falando a verdade sobre Leila. Penha revela a Leila que Magno assassinou o irmão de Betina.

Segunda-feira, 20 de janeiro

Álvaro presenteia Estela. Érica incentiva Ryan, que faz sucesso na gravação de seu comercial. Vinícius sente falta de Amanda. Lurdes consegue uma prova de que a PWA está envolvida com o fechamento da escola, e Camila agradece a mãe. Leila denuncia Magno para a polícia.

Terça-feira, 21 de janeiro

Vitória se incomoda com as ações de Álvaro. Magno confessa a morte de Genilson, e Betina se desespera. Lurdes promete que libertará Magno, e pede que Leila permaneça em sua casa para cuidar de Brenda. Wesley confidencia a Miriam que acredita que Belizário esteja envolvido na morte de Genilson. Belizário dispara contra Wesley.

Quarta-feira, 22 de janeiro

Lurdes e a família vibram com o comercial de Ryan. Acuado, Álvaro desiste de fechar a escola, e Miguel, Camila e Davi comemoram. Miriam deduz que Belizário assassinou Wesley. Álvaro exige que Vitória defenda Belizário.

Quinta-feira, 23 de janeiro

Natália ajuda Miranda a reatar com Matias. Vitória avisa a Lurdes que não poderá mais ajudar Magno. Carol flagra Durval e Natália juntos. Oliveira se preocupa com Thelma. Ryan se apresenta no Caldeirão do Huck. Januário questiona Lurdes sobre seu passado.

Sexta-feira, 24 de janeiro

Natália confessa às irmãs que está namorando Durval. Ryan e Érica confortam Lurdes. Gabo surpreende Thelma e a convida para viajar. Betina confronta Verena. Miguel assume o caso de Magno. Januário revela a Lurdes que pode ter uma pista de Domênico.

Sábado, 25 de janeiro

Miriam ajuda Magno. Lurdes se desespera ao saber que a vida de Magno está em risco. Vinícius descobre que Tales levou Estela para a casa de Lídia. Thelma decide vender o restaurante. Tiago se perde de Sandro durante uma confusão na praia.