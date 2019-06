Resumo das novelas de 15 a 22 de junho de 2019

Quinzão pede o divórcio para ficar com Lidiane

Nesta semana em “Verão 90”, Mercedes se sente devastada quando Quinzão pede o divórcio. Galdino/Adelaide se despede de Álamo, que pede uma fotografia com a guru. Gisela apoia a decisão de Quinzão de se divorciar de Mercedes. Filipa avisa a Larissa e Candé que se separou e pede para morar com os filhos.

Órfãos da terra

Sábado, 15 de junho

Elias explica para Almeidinha e Tomás sobre o acidente. Letícia e Faruq anunciam a Elias que não foi possível salvar o bebê. Helena acusa Elias pelo acidente. Bruno e Marie se beijam. Fauze beija Santinha. Incentivada por Dalila/Basma, Helena decide prestar queixa contra Elias.

Segunda-feira, 17 de junho

Helena acusa Elias em seu depoimento a Almeidinha. Paul rompe o noivado com Camila. Elias pede para reatar o casamento com Missade. Almeidinha verifica as imagens de uma câmera de segurança para atestar a inocência de Elias. Fauze vê Santinha com Jamil e a segue até a casa de Rania. Helena revela que Dalila/Basma a incentivou a denunciar Elias.

Terça-feira, 18 de junho

Paul ameaça Camila. Almeidinha revela por que Helena quis denunciar Elias. Helena expulsa Dalila/Basma de seu quarto. Davi se declara para Cibele. Paul incentiva Fauze a ficar com Santinha. Paul convida Miguel para ir ao cassino. Cibele e Benjamin explicam para Bruno por que desconfiam de Dalila/Basma.

Quarta-feira, 19 de junho

Miguel assina um contrato com Robson e volta a jogar. Passa-se um mês. Miguel não consegue recuperar o dinheiro do empréstimo. Faruq recebe uma intimação e descobre que foi denunciado. Chega o dia do casamento de Ali e Sara. Ali se preocupa com a demora de Sara. Dalila/Basma chega para o casamento. Robson e dois capangas agridem Miguel.

Quinta-feira, 20 de junho

Miguel afirma a Camila que não fez dívidas de jogo. Valéria se decepciona com a falta de convidados em seu casamento. Helena, Faruq e Letícia concluem que Dalila/Basma pode ter sido a denunciante. Sara foge da casa de Abner. Miguel entrega parte do dinheiro para Robson. Dalila/Basma invade o carro de Jamil, e Laila flagra os dois juntos.

Sexta-feira, 21 de junho

Laila discute com Jamil. Sara e Ali se casam. Paul sente ciúmes de Dalila/Basma. Raduan pede para ficar com Missade e Elias. Davi pensa em abandonar sua carreira militar. Miguel implora que Paul o deixe jogar no cassino, e se esconde de Camila com a ajuda do falso empresário. Faruq e Letícia descobrem o nome do denunciante. Camila decide seguir o pai. Miguel retira uma alta quantia do banco, e Jamil se preocupa.

Sábado, 22 de junho

Zuleika começa a trabalhar na clínica de Letícia como fisioterapeuta. Camila flagra Miguel e Robson juntos. Miguel pede para Caetano vender seu carro. Miguel avisa a Jamil que conseguiu o dinheiro para pagar os fornecedores. Dalila/Basma encontra Jamil em uma lanchonete. Bruno desconfia de que Dalila/Basma tenha alguma relação com Dalila Abdallah.

Verão 90

Sábado, 15 de junho

Jerônimo aconselha Vanessa a apressar seu casamento com Quinzinho. João e Diego descobrem Magaiver, que consegue fugir. Quinzão não consegue pedir a separação a Mercedes. Quinzinho sente falta de Dandara. Magaiver procura por Jerônimo e diz que eles precisam conversar.

Segunda-feira, 17 de junho

Mercedes fica abalada por não conseguir seduzir Quinzão. Madá se surpreende com o movimento de vendas na loja de Álamo. Magaiver escapa dos tiros de Figueirinha. Murilo se espanta quando Mercedes afirma que eliminará Magaiver. Lidiane não aceita reatar com Quinzão. Magaiver procura João e avisa que decidiu revelar que recebeu dinheiro para mentir no programa do Murilo.

Terça-feira, 18 de junho

Jerônimo persegue Magaiver. Tânia devolve a Gisela o dinheiro que Mercedes lhe deu. Mercedes pressiona Vanessa. João não encontra Magaiver. João e Manu tomam conhecimento do acidente de Magaiver por meio de Moana. Jerônimo sofre ao ver Vanessa beijando Quinzinho.

Quarta-feira, 19 de junho

Galdino promete devolver a Jerônimo o dinheiro que roubou e conta que Álamo adquiriu ações da PopTV. Mercedes manda Figueirinha procurar Quinzão. Jerônimo ganha dinheiro na mesa de pôquer. Mercedes se surpreende ao ver que Lidiane está sendo fotografada para a SexyCat. Jerônimo mostra a Galdino o dinheiro que conseguiu no jogo.

Quinta-feira, 20 de junho

Gisela apoia a decisão de Quinzão de se divorciar de Mercedes. Filipa avisa a Larissa e Candé que se separou e pede para morar com os filhos. Diego estranha a presença de Filipa e alerta Larissa. Quinzinho pensa em se casar com Vanessa. Jerônimo planeja dar um grande golpe e avisa a Galdino que ele deverá se passar por um investidor italiano chamado Andreas Moratti.

Sexta-feira, 21 de junho

Madá tem a visão de um homem louro entrando na loja de Álamo, e alerta Floriano. Mercedes presenteia Vanessa com uma joia de família. Manu e João descobrem que foi Lidiane quem contratou Morvan para atrapalhar os dois.

Sábado, 22 de junho

Mercedes fica abalada ao ler no jornal uma nota sobre Quinzão e Lidiane. Jerônimo decide que Mercedes será a primeira vítima do falso investidor Andreas Moratti.

A dona do pedaço

Sábado, 15 de junho

Amadeu apoia Gilda após sua cirurgia. Kim divulga uma foto sua com Márcio na rede social e Sílvia vê. Edilene tenta interromper sua gravidez e confessa a Cosme que tinha um relacionamento com Otávio. Fabiana encontra Agno. Maria de Paz e Régis se beijam.

Segunda-feira, 17 de junho

Cosme fotografa Vivi, Jô e Kim juntas. Márcio reclama de Kim. Maria da Paz tenta se reconciliar com a família de Eusébio. Vivi e Jô vão ao estúdio fotográfico. Jô provoca Amadeu falando de Maria da Paz. Cosme contrata Chiclete para se vingar de Otávio e mostra a foto que tirou de Jô, Vivi e Kim.

Terça-feira, 18 de junho

Camilo e Vivi descobrem que Fabiana tentou colocar um contra o outro. Jô pede para Régis consolar Maria da Paz. Fabiana se aconselha com Rock. Régis se penaliza com o sofrimento de Maria da Paz e os dois se beijam. Vivi demite Fabiana, que decide mostrar seu amuleto antes de ir embora.

Quarta-feira, 19 de junho

Vivi se anima com a descoberta de que Fabiana é sua irmã e a jovem finge surpresa. Jô gosta de ver o entrosamento entre Régis e Maria da Paz. Abel leva Britney para jantar. Agno vê Lyris e Tonho na cozinha. Camilo sugere que Vivi faça o teste de DNA com sua irmã. Agno descobre a farsa de Fabiana e marca um encontro com ela.

Quinta-feira, 20 de junho

Evelina e Chiclete chegam à casa de Maria da Paz e conhecem Jô, que finge ser gentil. Nilda avisa a Amadeu sobre Rael e exige que ele ajude o sobrinho. Márcio consegue uma confissão de Kim. Rael atenta contra a vida de Maria da Paz. Maria da Paz descobre que Rael é um Matheus e se surpreende ao ver Amadeu chegar para defender o sobrinho.

Sexta-feira, 21 de junho

Eusébio procura Dinorá e descobre que tem um irmão. Kim pensa em armar para se vingar de Márcio e convence Vivi e Jô a terem aula de inglês. Chiclete e Vivi se encantam um com o outro. Rael garante a Amadeu que esquecerá a promessa que fez a Nilda. Régis faz intriga de Amadeu para Maria da Paz, que decide tirar satisfação com o advogado.

Sábado, 22 de junho

Régis ganha no jogo novamente. Tonho e Lyris não percebem que estão sendo filmados. Rock e Fabiana seguem Agno novamente. Sabrina se recusa a entrar no carro de Otávio. Antero e Marlene passam a noite juntos. Fabiana explica para Silvia o esquema sobre as aulas de inglês. Vivi e Chiclete se beijam. Maria da Paz e Régis se amam.