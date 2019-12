Resumo das novelas de 14 a 21 de dezembro

Lurdes vende sua casa para pagar dívida de Sandro

Nesta semana em “Amor de mãe”, Lurdes vai descobrir que Sandro tem uma dívida com Marconi e venderá sua casa para quitar a dívida do filho. Confira o resumo completo das novelas desta semana.

Éramos seis

Sábado, 14 de dezembro

Lola e Afonso fazem uma proposta a Durvalina. Almeida conversa com Clotilde. Mabel afirma que deseja manter o namoro com Carlos. Durvalina presenteia a família de Lola. Afonso comunica a Lola que conseguiu uma grande encomenda de seus doces.

Segunda-feira, 16 de dezembro

Almeida apresenta seus filhos, Rita e Ernesto, para Assad e sua família. Alfredo conversa com Inês e provoca Carlos. Mabel conhece Inês e discute com Carlos. Inês percebe a emoção de Afonso ao falar de Lola. Adelaide explica sua ausência a Alfredo.

Terça-feira, 17 de dezembro

Emília questiona Zeca sobre Justina. Neves leva Zeca ao cabaré e o rapaz acaba encontrando Alfredo. Zequinha fica com febre e Olga se preocupa com a ausência do marido. Neli se insinua para Zeca. Inês pressiona Carlos.

Quarta-feira, 18 de dezembro

Olga pune Zeca por sua ausência. Carlos sofre, sem conseguir decidir entre Inês e Mabel. Adelaide decide apresentar seu novo amor a Emília. Alfredo conta a Adelaide sobre a agressão que Isabel sofreu.

Quinta-feira, 19 de dezembro

Emília pede que Gusmões solte Adelaide e Alfredo. Carlos fica abalado com o beijo de Inês. Afonso convence Lola a aceitar sua proposta. Natália desconfia por Almeida não querer almoçar com ela no trabalho. Emília exige que Lola afaste Alfredo de Adelaide.

Sexta-feira, 20 de dezembro

Olga se preocupa com a saúde dos filhos. Almeida mostra a foto dos filhos e de Natália para Clotilde. Mabel desconfia do conselho que recebe de Marcelo. Adelaide e Alfredo se encontram na reunião política. Mabel mente para que Carlos não termine o namoro com ela.

Sábado, 21 de dezembro

Higino ajuda Adelaide e Alfredo a despistar Emília. Zeca amanhece doente e Olga se preocupa. Marcelo desconfia da história que Mabel contou para Carlos. Inês se entristece com a ausência de Carlos. Natália flagra Almeida e Clotilde juntos.

Bom Sucesso

Sábado, 14 de dezembro

Elias fica interessado no dinheiro de Marcos. Paloma se vê obrigada a fazer as vontades de Elias. Tonho e Lulu reconhecem que o casamento deles acabou. Paloma deixa Alice e Peter com Lulu. Elias cobra dinheiro a Paloma para doar sangue a Gabriela.

Segunda-feira, 16 de dezembro

Nana pressiona Mário, cobrando uma decisão definitiva do editor para que os dois fiquem juntos. Marcos se desespera quando Elias lhe avisa que só ajudará Gabriela quando receber toda a quantia do dinheiro que exigiu para a doação.

Terça-feira, 17 de dezembro

Silvana finge que está grávida de Mário para impedir que o editor termine o relacionamento deles. Paloma escuta Tadeu e Elias planejando a divisão do dinheiro. Elias avisa a Paloma que dormirá com ela no quarto.

Quarta-feira, 18 de dezembro

Thaíssa analisa as imagens das câmeras de segurança do desfile. Marcos decide investigar a vida de Elias e pede a Padre Paulo o endereço do ex-marido de Paloma. Elias se surpreende com a presença de Rosemary na casa de Paloma.

Quinta-feira, 19 de dezembro

Paloma repreende Marcos por ele ter contado a Padre Paulo sobre a chantagem de Elias. Alberto visita Gabriela no hospital. Mauri avisa a Alberto que ocaso de Gabriela é grave. Paloma fica desesperada ao não encontrar Elias em casa.

Sexta-feira, 20 de dezembro

Marcos conta a Ramon sobre a chantagem de Elias. Marcos se certifica com Machado de que Elias pode ser preso se houver indícios que comprovem seu vínculo com o dinheiro do assalto. A assistente social conclui que o casamento de Léo e Toshi não é falso.

Sábado, 21 de dezembro

Léo pede que Toshi continue casada com ele. Rosemary vai à casa de Paloma e ameaça Elias. Nana conta a Alberto que Diogo não apareceu na audiência do divórcio. Alberto acorda desmemoriado no dia em que deveria entregar o dinheiro para Elias.

Amor de mãe

Sábado, 14 de dezembro

Sandro despista Lurdes para encontrar Marconi. Durval consegue se reaproximar de Carol, para o espanto de Natália. Thelma comenta com Lurdes sobre o namoro secreto de Danilo. Sandro participa de um assalto com Marconi, e Danilo o vê.

Segunda-feira, 16 de dezembro

Thelma aconselha Durval sobre Carolina e Natália. Danilo revela sobre seu namoro para Thelma, que se frustra com o silêncio de Lurdes. Davi afirma que deseja namorar Amanda. Vicente decide investigar Magno. Lurdes apresenta Danilo a Sandro.

Terça-feira, 17 de dezembro

Marina vence seu jogo e agradece o apoio de Ryan. Estela apresenta Tales a Lídia. Vicente agride Betina, que liga para Miriam. Ryan comenta com Camila que encontrou um relógio novo com Sandro. Lurdes constata que Sandro não abandonou Marconi.

Quarta-feira, 18 de dezembro

Lurdes, Camila e Ryan se preocupam com Sandro. Sandro revela a Lurdes que tem uma dívida com Marconi, e a mulher afirma que ajudará o filho. Lurdes conta a Thelma que planeja vender sua casa para pagar a dívida de Sandro.

Quinta-feira, 19 de dezembro

Sandro se desespera e implora para que Marconi salve a vida de Lurdes. Marconi resgata Lurdes e afirma que a dívida de Sandro está paga. Sandro garante a Lurdes que comprará sua casa de volta. Leila desperta do coma.

Sexta-feira, 20 de dezembro

Amanda alerta Danilo sobre o fechamento da escola onde Camila trabalha. Thelma se encanta com Gabo, e Durval se incomoda. Mesmo acidentada, Marina vence partida de tênis, e Ryan vibra. Álvaro pede que Amanda acesse a troca de e-mails entre e Vitória e Davi.

Sábado, 21 de dezembro

Vitória conhece Sandro. Lídia e Tales ficam juntos. Thelma vai ao encontro de Gabo, e os dois se beijam. Durval lamenta com Carolina sua frustração com Thelma. Magno comunica a Leila que deseja se casar com Betina.