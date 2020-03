Representantes do Cogesp apresentam demandas da Segurança Pública na Capital

Representantes do Cogesp (Conselho de Gestores de Segurança Pública) de Cascavel estiveram reunidos nesta terça-feira (03) com o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, Coronel Péricles de Matos e o secretário de Segurança Pública, Coronel Romulo Marinho Soares, em Curitiba, para tratar de três assuntos: a instalação da Escola de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Praças da Polícia Militar e do Fundo Penitenciário Municipal (ESFAEP), a ampliação do horário de atendimento da Delegacia da Mulher e o fechamento total do cadeião instalado na 15ª Subdivisão Policial. O deputado Marcio Pacheco (PDT) e o presidente do Cogesp, Jurandir Parzianelo, foram os articuladores das reuniões.

A primeira reunião ocorreu pela manhã na sede do comando-geral da Polícia Militar. O deputado Pacheco e o presidente do Cogesp, Jurandir Parzianello, que é também presidente da OAB/Cascavel, apresentaram ao comandante-geral da PM, Coronel Péricles, o pedido de instalação da ESFAEP em Cascavel.

A instalação da Escola atenderia a demanda das regiões oeste e sudoeste do Estado na formação de policiais militares. O Coronel Péricles recebeu o pedido e se manifestou favorável a instalação da unidade.

À tarde, o deputado estadual Coronel Lee e o superintendente da Casa Civil do Estado, Gugu Bueno, se somaram ao grupo do deputado Pacheco e o presidente do Cogesp em uma reunião com o secretário de Segurança Pública, Coronel Marinho.

Na reunião, a comitiva apresentou novamente o pedido de instalação da ESFAEP, a ampliação do atendimento da Delegacia da Mulher 24 horas por dia – hoje o atendimento é das 9h às 18h – e o fechamento total do cadeião da 15ª SDP.

“São demandas importantes para a sociedade de Cascavel e que estão sendo discutidas há alguns anos, mas que precisamos de soluções urgentes. O secretário Coronel Marinho (Segurança Pública) se mostrou bastante receptivo e prometeu atenção na análise dessas demandas apresentadas pelo Cogesp”, afirma Pacheco, que é um dos fundadores do Conselho de Gestores de Segurança Pública de Cascavel.