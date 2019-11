Representantes de modalidades em Cascavel desaprovam sistema de bolsas

Cascavel – Ideia inicialmente tida como “carro-chefe” da Secesp (Secretaria de Cultura e Esporte) para o repasse de R$ 2,227 milhões aportados pela administração de Cascavel e não captados pelas entidades esportivas para desenvolver 17 modalidades no município até o fim de 2020, o repasse de verbas por meio de bolsas atleta e técnico foi rechaçado pela maioria dos representantes esportivos da cidade, em reunião realizada na noite de terça-feira (29), na prefeitura.

De acordo com a Secesp, Cascavel já possui legislação própria de bolsas auxílio, que permitem o repasse de recurso público municipal diretamente a atletas e técnicos, mas ela está em desuso e precisaria ser adequada aos tempos atuais.

Ainda assim, a ideia foi desaprovada pelos representantes das modalidades: “é uma maneira errada de se pagar um técnico, pois há direitos trabalhistas e previdenciários envolvidos, já em relação ao atleta, tem que ser bem colocada essa proposta”, avaliou a canoísta Beatriz Vergutz.

O vice-presidente da Associação Cascavelense de Handebol, Marcelo Rizzotto, também desaprovou a ideia: “é difícil para uma modalidade coletiva, que tem equipe com 16 atletas, contemplar todos, mas pode ser que para modalidades individuais dê certo”.

Técnico da equipe de tênis de mesa cascavelense e dirigente da Federação Paranaense da modalidade há 12 anos, Edson Marroque foi um dos três representantes esportivos na reunião que aprovou a ideia do bolsa atleta: “na Federação, trabalhamos com algumas cidades que têm esse sistema de bolsas auxílio, e elas têm normas que próprias. Quando [o valor] não supre uma modalidade, ele é repassado a outra. A burocracia com o bolsa atleta é menor (em relação ao chamamento público)”, disse o dirigente, lembrando que algumas modalidades em Cascavel não receberam propostas de associações para desenvolvê-las na última chamada pública para repasse de verbas.

Individual ao coletivo

Outra preocupação dos representantes de associações que gerenciam modalidades em Cascavel com recursos públicos municipais é que com o sistema de bolsas atleta e técnico a verba fique “engessada” às pessoas que as receberão, podendo limitar a verba para as entidades que atuam como empresa para desenvolver o esporte na cidade. No sistema de bolsas, o município pode repassar recurso diretamente a uma pessoa, que pode adquirir materiais próprios e particulares, por exemplo, enquanto pelo sistema de chamamento as associações podem adquirir materiais para a modalidade, para serem utilizados por qualquer um de seus atletas.