Representante da ONU (FAO) no Brasil visita Santa Terezinha de Itaipu

O Município de Santa Terezinha de Itaipu recebeu na manhã de segunda-feira (18) a visita do representante no Brasil da ONU – Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), Rafael Zavala. Ele esteve conhecendo os programas de Coleta Seletiva e Horta de Plantas Medicinais. Zavala foi recepcionado pelo prefeito Cláudio Eberhard no Centro de Triagem de Materiais Recicláveis da Acaresti (Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Santa Terezinha de Itaipu), onde conheceu as instalações e todo o trabalhado desenvolvido através da parceria da Administração Municipal, Itaipu Binacional e Acaresti.

Rafael Zavala elogiou o trabalho desenvolvido no município. “Temos aqui um claro exemplo de conscientização e valorização do ser humano, estou encantado com o programa de coleta seletiva, onde todos participam e transformaram um problema ambiental que é o lixo em geração de emprego e renda” enfatizou.

Rafael destacou também o apoio, a orientação e o incentivo dado pela administração municipal ao programa. “A participação do poder público é fundamental, fico feliz em ver que os resultados aqui em Santa Terezinha de Itaipu estão sendo contabilizados de forma positiva, onde um catador tem seu devido valor reconhecido pelas autoridades e pela população, isso não acontece em muitas partes do mundo”, finalizou.

Para o prefeito Cláudio Eberhard é gratificante poder compartilhar as experiências exitosas do Município. “Estamos felizes por poder mostrar para todas as pessoas que visitam e conhecem nosso Programa de Coleta Seletiva que o que fizemos é com seriedade e empenho de todos e que a Acaresti a cada dia se consolida como exemplo para todo o Brasil e para o mundo”.

FAO

Rafael Zavala é representante da ONU no Brasil desde dezembro de 2018. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) lidera os esforços internacionais de erradicação da fome e da insegurança alimentar. Criada em 16 de outubro de 1945, a FAO atua como um fórum neutro, onde todos os países, desenvolvidos e em desenvolvimento, se reúnem em pé de igualdade para negociar acordos, debater políticas e impulsionar iniciativas estratégicas. Atualmente a FAO tem 191 países-membros, mais a Comunidade Europeia. Possui sua sede central em Roma, Itália, e sua rede mundial compreende cinco escritórios regionais e 78 escritórios nacionais. Antes da representação no Brasil, Rafael Zavala coordenou a FAO na Colômbia por 6 anos.