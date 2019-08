Remoção de abelhas em Cascavel 

A captura e a remoção de abelhas e vespas na área urbana de Cascavel foi tema de reunião ontem (26) no gabinete do prefeito Leonaldo Paranhos com representantes do Legislativo, da Defesa Civil Municipal e da Secretaria de Meio Ambiente.

De acordo com o vereador Celso Dal Molin, o tema preocupa, uma vez que é uma questão de saúde e de segurança de pessoas e de animais, pois a retirada precisa ser feita por profissionais especializados. Como o Corpo de Bombeiros só atua em casos bem específicos, busca-se alternativa para atender chamados isolados.

Legislação aprovada ano passado prevê que, para fins de remoção, deve-se comunicar o órgão ambiental ou a Defesa Civil. Com registro médio de dez ocorrências por mês, o Município estuda a possibilidade de contratar uma empresa que tenha profissionais aptos a fazer este serviço.