Relespública faz show com Edgard Scandurra em Cascavel

O Sesi Música, iniciativa do Sesi Cultura Paraná, promove o show do trio curitibano Relespública com o guitarrista Edgard Scandurra no dia 11 de julho, às 20h, no Centro Cultural Gilberto Mayer, em Cascavel.

A banda alcançou destaque no Rock in Rio quando contratados pela Universal Music, que acabara de instalar-se no Rio de Janeiro e São Paulo, tornando-se, assim, um dos nomes de peso do “cast RocknRoll”. A ação comemora os 30 anos da banda paranaense.

A Relespública mudou de formação algumas vezes com passagens de diferentes tecladistas e vocalistas. Com as mudanças, a “Reles”, como é chamada pelos fãs, renovou-se, compondo formação original e visceral com Ricardo Bastos, Emanuel Moon e Fabio Elias. Desde então, tem se apresentado em expressivos festivais brasileiros de Rock, como: SuperDemo (RJ), Abril Pro Rock (Recife), GIG Rock (Porto Alegre), Goiânia Noise, entre outros. Após um hiato de dois anos, a banda voltou no início de 2012 com o lançamento do DVD “Antes do Fim do Mundo”, gravado entre 2009 e 2010, lançado pela MNF Discos.

No show promovido pelo projeto Sesi Música, a Relespública vai executar grandes sucessos que marcaram a história da banda, acompanhados de clássicas composições do IRA! e, ainda, de canções da carreira solo do convidado ilustre. Edgard Scandurra vai trazer toda sua versatilidade e estilo para colocar a cereja no bolo de aniversário da Reles. Na semana do dia do Rock, as guitarras vão chorar para comemorar os 30 anos da banda paranaense. A música de Edgard Scandurra (e do IRA!) sempre foi referência e inspiração para os integrantes da Relespública e, agora, as sonoridades se encontram no palco do Sesi, em um show único, inédito e imperdível.

O projeto Sesi Música é uma ação do Sesi Cultura Paraná que promove shows de artistas de representatividade na cena local paranaense em parceria com cantores, músicos ou bandas com carreira consolidada nacionalmente. Um dos critérios fundamentais para esta parceria é que os artistas envolvidos tenham alguma conexão musical.

SERVIÇO

SESI MÚSICA APRESENTA:

Relespública convida Edgard Scandurra

Data: 11 de julho

Horário: 20h

Duração: 60 min

Classificação: livre

Ingresso Social: Não é obrigatório, mas pedimos 1kg de alimento não perecível, se você puder e quiser contribuir faremos a doação ao Provopar Cascavel.

*O alimento deve ser trocado pelo ingresso a partir das 19h na bilheteria do Centro cultural Giberto Mayer, no dia 11 de Julho.

Chegue cedo para não ficar sem lugar. Espaço sujeito a lotação!

Local: Centro Cultural Giberto Mayer – Cascavel/PR

Endereço: R. Duque de Caxias, 379 – Centro, Cascavel/PR