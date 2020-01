Reinier completa 18 anos e Fla e Real oficializam venda

Rio de Janeiro – Flamengo e Real Madrid oficializaram nessa segunda-feira (20) a negociação do meia Reinier, que havia completado 18 anos no dia anterior. Nas respectivas notas oficiais, os clubes não revelaram valores e afirmaram apenas que o vínculo do jovem com o clube merengue vai até junho de 2026. O jogador vai para o Real após a disputa do Pré-Olímpico – está com a seleção na Colômbia.

É sabido, entretanto, que a transação girou em torno de 30 milhões de euros, cerca de R$ 137 milhões, e que o Rubro-Negro vai ficar com 80% do valor da negociação, cerca de R$ 108 milhões. Os outros 20% são divididos entre o próprio jogador e o empresário.

Reinier chegou ao elenco profissional do Fla no ano passado, tendo feito a estreia em agosto, contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Ele atuou em 14 partidas pela competição nacional, tendo feito seis gols, e mais uma pela Libertadores. Em 2019, entre Copa São Paulo de Futebol Júnior, Carioca Sub-20, Copa do Brasil Sub-20, Brasileiro e Libertadores, foram 25 atuações e 10 gols.