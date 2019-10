Reiki ajuda a ver os sentimentos de modo mais consciente

Os adultos se acostumam a guardar as emoções, não demonstrá-las, escondê-las, abafa-las. Desde criança se ouve: “Engole esse choro!”, “Não faça essa cara!”, “Que bobeira é essa?”. À medida que a criança cresce, ela experimenta novas situações e sentimentos, alguns deles negativos e bem marcantes, fazendo exatamente o que foi ensinado: guardar, esconder e abafar.

É assim que se aprende a lidar com as emoções. Acumulando e guardando sentimentos negativos. Com isso, os sentimentos de amor, carinho, empatia, solidariedade, todas as emoções positivas vão sendo cercadas. O centro das emoções, o coração, estão aberto só por uma frestinha, somente o necessário, o mais seguro.

Mas isso cobra seu preço. Além de experimentar a vida, agora muitos não conseguem nomear o que sentem, muito menos por que sentem.

O Reiki é uma técnica suave e natural que ajuda a buscar uma maneira melhor de lidar com as emoções. Dizemos que a energia Reiki é uma energia inteligente, ela vai para quando e onde for necessária. Sua alta vibração energética desaloja as mais densas, ou seja, os sentimentos negativos guardados e escondidos vão sendo modificados suavemente para alcançar um nível mais elevado ou se dissipar. Um a um, esses sentimentos vão se apresentando para serem trabalhados. Com a ajuda do Reiki cria-se o suporte para identificar e aprender a lidar com os sentimentos de forma mais consciente e saudável.

Normalmente, com o Reiki, acontece primeiro uma faxina geral. Lida-se com os sentimentos guardados como mágoas, frustrações, raiva, tristeza, ciúme, etc. Pois não dá para “arrumar a mesa sem limpar os pratos”. Depois, a energia Reiki fornece segurança e alimento energético para que os sentimentos positivos cresçam e o centro energético do coração se abra. Pouco a pouco a mente se abre para uma vida mais plena, com segurança e naturalmente.

Para entender um pouco mais sobre essa técnica, seguem alguns livros recomendados: Reiki Universal de Johnny De´Carli e Mãos de Luz, de Barbara Ann Brennan.

Fonte: Personare