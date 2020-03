Regulação de leitos registra menor número de pacientes da história

Reportagem: Cláudia Neis

Cascavel – Com a quarentena, o número de acidentes reduziu drasticamente na região oeste do Paraná e a média diária de casos ortopédicos registrados pela regulação da Macrorregião Oeste caiu de cinco para menos de 3 e na última terça (24) zerou. A entrada de casos clínicos reduziu de 8 para 5 por dia e, com isso, chegou-se a um marco histórico do menor número de pacientes aguardando vagas em leitos hospitalares na região de Cascavel. “Nesta quarta-feira [25] estávamos com 53 pacientes em tela em toda a macrorregião, o menor número da história. Se comparar com a média de pacientes de antes da quarentena, cerca de 90, a redução é de 41%. O isolamento social tem ajudado a manter os atendimentos sob controle”, explica o diretor da 10ª Regional de Saúde, João Gabriel Avanci.

Outra medida que impacta é a redução de cirurgias eletivas, restritas a quem não podem esperar muito.

Regulações no Samu

O diretor técnico do Samu, o médico Rodrigo Nicácio, confirmou que houve uma significativa redução no número de atendimentos a acidentes de trânsito na última semana, devido às ruas quase vazias. Por outro lado, afirma que o número de regulações médicas de causas clínicas feitas pelo Samu mais do que dobrou desde a última sexta (20). “O número de regulações diárias no Samu oscilava entre 320 a 350 casos e passou, em pouco tempo, para 750. São pessoas ligando para pedir orientações sobre sintomas leves e como proceder diante da covid-19. Isso fez com que tivéssemos que mudar o processo interno de atendimento para evitar que essas ligações concorressem com a regulação das urgências, foco de atendimento do Samu”, explica.

Rodrigo diz que a população deve ligar para os call centers das prefeituras ou então para o 136, do Ministério da Saúde, para sanar dúvidas e obter recomendações de cuidados e isolamento.