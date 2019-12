Região Oeste se destaca na geração de empregos no Paraná

Impulsionado pelo setor de serviços e a indústria de transformação, o Oeste paranaense vem se destacando na geração de empregos no Estado. De acordo com levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), vinculado ao Ministério da Economia, a região abriu 9.172 postos no acumulado de janeiro a outubro deste ano.

O número representa 13,71% do total de 66.901 vagas criadas no Paraná em 2019, consolidando a área como a terceira no ranking da empregabilidade no Estado, atrás apenas de regiões mais populosas como a Metropolitana de Curitiba (32.183) e o Norte (14.026). Cascavel, com saldo de 3.375 contratações, Toledo (+1.309) e Foz do Iguaçu (+983) foram os municípios que mais se destacaram no Oeste.

Economista do Departamento do Trabalho da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, Suelen Glinski explicou que a abertura de vagas foi alavancada especialmente pela grande quantidade de frigoríficos na região. Apenas a atividade de abate de suínos, aves e outros pequenos animais contabilizou 828 empregos.

Ainda segundo a economista, o setor acaba tendo também impacto direto em outras áreas, como as de comércio e serviço, reforçando a cadeia como um todo. “É reflexo da produção de carne para consumo interno e externo também. Sem contar que é justamente a indústria de transformação, por precisar de profissionais com maior qualificação, que paga os melhores salários”, afirmou Suelen Glinski.

Ela citou o transporte rodoviário de carga (427 empregos gerados), fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros (412), preservação e fabricação de produtos do pescado (316) como exemplos dessa ramificação do setor.

NÚMEROS GERAIS – De acordo com o Caged, o Paraná criou novos postos de trabalho pelo sétimo mês consecutivo. Foram 7.406 vagas no mês passado, o melhor outubro desde 2013, marcando uma evolução de 7% em relação ao mesmo período de 2018 (6.937). No acumulado do ano o Estado está entre os que mais geraram oportunidades de trabalho no País neste ano, junto com São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina.

O Paraná se destacou ainda com o estado do Sul com maior número de trabalhadores com carteiras assinadas até 31 de outubro deste ano. O estoque paranaense é de 2.670.695 pessoas, contra 2.546.066 do Rio Grande do Sul e 2.090.400 de Santa Catarina. No país, a ocupação total de empregos é de 39,252 milhões.

REGIÃO – A região Sul foi quem apresentou melhor resultado no mês passado, com a geração de 27.304 novas vagas. O Nordeste teve 21.776, o Sudeste 15.980, a região Norte registrou 4.315 e o Centro-Oeste, 1.477.

Entre os estados, 23 tiveram variação positiva, com destaque para Minas Gerais com 12.282 vagas; São Paulo (11.727) e Santa Catarina (11.579). Já o saldo foi negativo no Rio de Janeiro (-9.942), o Distrito Federal (-1.365), Bahia (-589) e Acre (-367).

BRASIL – O País também obteve resultado positivo pelo sétimo mês consecutivo na geração de empregos formais. O saldo registrado é de 70.852 novas vagas, resultado de 1.365.054 admissões e 1.294.202 desligamentos no período.