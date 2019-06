Região dos Conjuntos recebe o projeto Viva Seu Bairro

Apresentações de música, poemas e atividades recreativas marcaram o segundo encontro de Projeto Viva seu Bairro realizado no domingo (02), na Praça do Ginásio de Esportes Hugo Puhl, na Região dos Conjuntos, em Santa Terezinha de Itaipu. A ação proporcionou uma tarde de muito lazer e diversão para as famílias itaipuenses. “Como mãe me sinto orgulhosa e feliz em ver que o departamento de cultura tem esse carinho com os alunos, bem como para toda população itaipuense. Eventos como esse, são a prova disso”, destaca Anaue Sassi.

Para Armindo Tessaro, de 74 anos, participar do evento é um incentivo a mais para a melhor idade. “Foi muito bom participar do projeto, a gente se sente motivado e feliz. Eu acho extremamente importante a participação de toda comunidade, independente da idade. É algo para crianças, jovens e adultos”, ressalta.

“Foi incrível o evento, pois temos a oportunidade de apresentar nosso melhor, interagir com as pessoas e conhecer o bairro”, acrescentou Marisa Beatriz de Souza.

De acordo com o diretor do Departamento de Cultura, Mario Alarcón, o objetivo da ação é percorrer todos os bairros e destacar os talentos de crianças, jovens e adultos. “A administração municipal e o departamento de cultura sempre buscam meios para estar cada vez mais próximos da comunidade, destacando os valores de cada bairro, e para isso, nada melhor que percorrer todas as regiões com esse novo projeto que já é sucesso”, finalizou.