Reforma vai gerar economia de R$ 1,236 trilhão em 10 anos, diz governo

A economia prevista pelo governo com a reforma da Previdência pode chegar a R$ 1,236 trilhão, em 10 anos. O novo número foi divulgado nessa quinta-feira (25) pelo Ministério da Economia, ao apresentar o impacto detalhado da proposta de reforma.

O impacto de mudanças na aposentadoria rural será de R$ 92,4 bilhões e a urbana, R$ 743,9 bilhões, em 10 anos.

As mudanças no Benefício de Prestação Continuada (BCP) são de R$ 34,8 bilhões, e no abono salarial, de R$ 169,4 bilhões.

Alíquotas

As mudanças nas alíquotas do regime geral urbano vão gerar maior despesa para o governo.

Segundo o secretário de Previdência, Leonardo Rolim, mesmo com a previsão negativa de R$ 28,4 bilhões, o governo optou pelas novas regras para tornar o sistema mais justo.

“Uma das principais premissas da Nova Previdência é quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos. Hoje o nosso regime faz o inverso”.

Outro item que gera prejuízo na proposta é chamado de “outros” (- R$ 8,2 bilhões) e refere-se aos auxílios doença, maternidade e reclusão, por exemplo.

DETALHAMENTO 10 anos (R$) Percentual

RGPS (Total) 807,9 bi

RURAL 92,4 bi 7,5%

Aposentadoria por Idade 66,4 bi 5,4%

Pensão por Morte 26,1 bi 2,1%

URBANO 743,9 bi 60,2%

Aposentadoria por Idade 128,0 bi 10,4%

Aposentadoria

por Tempo de Contribuição 432,9 bi 35,0%

Tempo de Contribuição 363,4 bi 29,4%

Professor 12,0 bi 1,0%

Especial 57,6 bi 4,7%

Aposentadoria

por Invalidez 79,4 bi 6,4%

Pensão por Morte 111,7 bi 9,0%

Outros -8,2 bi -0,7%

Novas Alíquotas

de Contribuição -28,4 -2,3%

RPPS União (Total) 224,5 bi

Redução de Despesa 155,4 bi 12,6%

Aumento da Receita 41,4 bi 3,3%

Novas Alíquotas

de Contribuição 27,7 bi 2,2%

BPC/Loas Idoso 34,8 bi 2,8%

Focalização

do abono salarial 169,4 bi 13,7%

TOTAL 1.236,5 tri 100,0%