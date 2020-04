Reforço na economia: TRF4 atende OAB e agiliza liberação de R$ 260 mi de RPVs

Cascavel – A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) tem atuado diretamente nos tribunais na tentativa de liberar todo recurso possível que esteja parado dependente de decisão judicial e depositado em conta judicial para fazer com que esse dinheiro circule neste período de crise. Um desses encaminhamentos chegou ao TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), que agilizou a liberação de R$ 260 milhões de RPVs (Requisições de pequeno valor).

“OAB e Poder Judiciário, unidos dentro de uma visão de agilidade e processual! E hoje serão liberados R$ 260 milhões de requisições de pequeno valor que chegam às partes, nos três estados do Sul, com um impacto positivo na economia importante neste momento”, resume o presidente da Subseção de Cascavel, Jurandir Parzianello Junior.

Segundo ele, são causas já definidas e recursos depositados. “A OAB pediu e os tribunais estão priorizando essa agilidade para liberar esses valores para irrigar a economia”, reforça.

R$ 700 bi

Na semana passada, a OAB-Cascavel apresentou à OAB Seccional do Paraná, para encaminhamento aos órgãos do Poder Judiciário de todas as instâncias, um pacote de medidas que poderão diminuir o impacto provocado na economia pelo novo coronavírus. São ações que permitirão aporte estimado em até R$ 700 bilhões na economia, além de outros recursos, dependentes de decisões judiciais e depositados em contas judiciais, para fazer com que o dinheiro circule imediatamente.