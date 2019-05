REFORÇADOS | Grêmio e Atlético-MG duelam em Porto Alegre

Grêmio e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, às 19h, na Arena, em duelo válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na zona de rebaixamento e ainda sem vencer no Brasileirão, o Tricolor gaúcho conta com o apoio de sua torcida e com o retorno de Diego Tardelli, recuperado de lesão muscular na coxa direita. No Galo mineiro, que mira o retorno à liderança, Luan, Cazares e Geuvânio, que foram poupados na derrota para o Unión La Calera por 1 a 0, terça-feira (21), pela Sul-Americana, estão de volta.