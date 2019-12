Referências da inovação virão ao Show Rural Digital 2020

Integrantes da Avetop, Neto e Aver em visita a empresas inovadoras do Vale do Silício- Foto: Assessoria

Algumas das maiores empresas de inovação e tecnologia do mundo estarão em Cascavel em fevereiro de 2020 para participar da segunda edição do Show Rural Digital. As confirmações mais recentes são da Plug and Play, a mais ativa aceleradora mundial da atualidade, a AWS (ligada à Amazon) e a Climate Corporation, subsidiária da Bayer líder da indústria em inovação digital para a agricultura.

A confirmação da participação dessas três empresas é um dos resultados práticos de recente viagem de organizadores do Show Rural Digital ao Vale do Silício, na Califórnia (Estados Unidos). O gerente de TI da Coopavel, Rogério Aver, e o coordenador do SRD, José Rodrigues da Costa Neto, viajaram à região de San Francisco acompanhados de integrantes da Avetop, equipe que venceu o hackathon do 1º Show Rural Digital, em fevereiro de 2019.

“Tivemos a oportunidade de visitar gigantes da inovação e muitas aceleradoras. Fizemos o convite e essas três aceitaram participar do Show Rural Digital”, afirma Neto. O convite está em análise também na diretoria de grandes ícones do Vale do Silício, que poderão confirmar a qualquer momento. A viagem da equipe campeã do hackathon foi custeada pelo Banco do Brasil, patrocinador máster da primeira edição.

Disrupção

A viagem de uma semana aos Estados Unidos permitiu que os integrantes da comitiva da Coopavel conhecessem o que há de mais moderno em pesquisas e soluções inovadoras para os mais diferentes setores produtivos. “Ficamos surpresos com os investimentos e dedicação de grandes empresas, como IBM e Microsoft, a temas como inteligência artificial e machine learning (máquinas que aprendem), e também em estudos avançados e bastante promissoras em computação quântica”, afirma Neto.

O pensamento e o agir disruptivo toma conta do Vale do Silício e mostra que é possível dar saltos de competitividade em inúmeras áreas, inclusive no agronegócio, conforme o coordenador do Show Rural Digital, que será uma das atrações do 32º Show Rural Coopavel. A mostra de tecnologia para o agronegócio será de 3 a 7 de fevereiro de 2020 em Cascavel, no Oeste do Paraná. Serão 650 expositores, com expectativa de público superior a 250 mil pessoas e movimentação financeira estimada na casa dos R$ 2 bilhões.