Rede de Proteção Animal de Curitiba suspende mutirão

Em razão das medidas de distanciamento social em vigor na cidade para combater a pandemia do novo coronavírus, a Rede de Proteção Animal suspendeu o mutirão de castração que aconteceria de 4 a 15 de maio na Regional Cajuru.

As 500 vagas para cirurgias de cães e gatos serão remanejadas para atendimento em clínica veterinária fixa, do mesmo prestador de serviço, no período de dois meses. Os agendamentos começam nesta quarta-feira (15), pelo site da Rede de Proteção Animal, e serão concentrados em protetores e ONGs, convocados para ajudar na mobilização e encaminhamento dos animais.

Pinheirinho em junho

O mutirão de castração de cães e gatos que aconteceria na Regional Pinheirinho de 13 a 18 de abril foi adiado e deve acontecer em junho, conforme divulgado no final do mês passado pela Rede de Proteção Animal.

A mudança deve-se a questões logísticas, já que a clínica responsável pelo trabalho no castramóvel é do Estado de São Paulo, que enfrenta sérias restrições em razão do novo coronavírus.

Nenhum agendamento já feito no site será perdido. Novos agendamentos estão suspensos e, assim que reabertos, a população será informada. Restam

Cuidados

A Rede de Proteção Animal reforça a atenção aos cuidados que os tutores devem tomar em relação ao coronavírus:

– O tutor vai sozinho com seus animais ou com, no máximo, um acompanhante, e apenas com a antecedência recomendada no agendamento.

– Evite aglomerações e mantenha as medidas de higiene, como a lavagem das mãos e o uso do álcool em gel, além de usar lenços descartáveis ao tossir e espirrar;

– Use máscaras de tecido ao sair de casa;

– Se apresentar sintomas de infecção respiratória, peça para outra pessoa levar o animal ou cancele o atendimento.