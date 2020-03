Recompensa por óculos de grau

Um morador de Cascavel perdeu uma sacola na qual continha uma caixa dos Correios com um óculos de grau dentro, e oferece recompensa para quem encontrar o óculos que pertence à sua mãe, uma senhora de 74 anos de idade.

O produto foi feito sob encomenda para a idosa em São Paulo.

A caixa do Correios ainda estava lacrada, mas endereçada em nome de Semi Tayar, que acredita ter perdido a encomenda na rodovia BR-277, entre a empresa Mascarello e o Trevo da Avenida Tancredo Neves.

Ele se deslocou do Bairro Santos Dumont até o Centro de Cascavel, quando percebeu que havia perdido o produto.

Quem encontrar o óculos pode entrar em contato com Semi pelo telefone (17) 99100-5743 – pode ser pelo WhatsApp.

