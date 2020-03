Ratinho Junior mantém estratégia de isolamento social e anuncia reforço de 317 UTIs

Em coletiva no fim da manhã desta quinta-feira (26), o governador Ratinho Junior reafirmou a estratégia de isolamento no Estado para assegurar o distanciamento social como estratégia para conter a contaminação do novo coronavírus, e anunciou reforço de 317 leitos de UTI no Paraná.

“Vamos continuar com o plano. Fazer isolamento social, isolamento de setores do comércio, mantendo a indústria em funcionamento e a cadeia logística que é fundamental para que o Estado não pare”, afirmou o governador, que explicou que segue “o que está dando certo no mundo”, com a Alemanha.

De acordo com o secretário da Saúde, Beto Preto, o número total de leitos de tratamento intensivo inclui UTIs neonatal, pediátrica, de queimados e de doenças coronarianas, por exemplo. O número de UTIs adulto é atualmente de 2.258, sendo 1.315 no SUS e outras 943 na rede privada. “Temos leitos suficientes, sim. Temos números superiores na conta de UTIs do que muitos países da Europa. Temos per capita mais leitos de UTI no Paraná do que na Itália”, disse Beto Preto.

O Estado também fará a ativação nos próximos dez dias de outros 731 leitos de enfermaria. Conforme a evolução da epidemia, a equipe da Saúde prevê segunda e terceira etapas, considerando a contratação de outros 188 leitos de UTI e 450 leitos de enfermaria em 45 dias e ainda mais 180 leitos de UTI e 430 leitos de enfermaria em 90 dias, totalizando 685 novos leitos de UTI e 1.611 novos leitos de enfermaria exclusivos para o combate à Covid-19.

Na terça-feira, Beto Preto disse que o Estado projeto 10 mil casos de covid-19 no pico, mas alertou que pode chegar a 30 mil. “Mantemos a previsão de 10 mil casos [de Covid-19] no Paraná. Trabalhamos com a hipótese de uma explosão de casos que pode chegar a 30 mil, e, desses, de 15 a 20% com necessidade de internamento em leitos de UTI”, explicou.

Os recursos para a contratação emergencial são em menor parte do Ministério da Saúde e maior parte do Tesouro do Estado, incluindo repasses dos demais poderes, segundo o governo.

Ainda de acordo com o secretário da Saúde, o Paraná deve utilizar somente a rede hospitalar própria para o combate à pandemia, não necessitando da montagem de hospitais de campanha e outras estruturas provisórias.

Quarentena X isolamento

O governador Ratinho fez questão de distinguir os termos quarentena e isolamento social: “O Paraná não está em quarentena. O Paraná está em isolamento social. Alguns setores com maior fluxo estão restritos a trabalhar. Pode ser que em algum momento tenhamos quarentena? Pode, conforme o desempenho do número de infectados”, afirmou o governador Ratinho Junior. “Amanhã (27) se completa um ciclo de 14 dias do vírus no Paraná. Amanhã avaliaremos se é necessário ampliar o isolamento ou se podemos flexibilizar. Nossa recomendação é que as pessoas, aquelas que puderem, continuem a ficar em casa. Se tiver um aumento grande de casos, vamos ter que ser mais rígidos”, alertou o governador.